Erling Haaland se despide del long hair y elige un buzz cut para iniciar la temporada de la Premier League

Y no era el único. Su agente, Rafaela Pimenta, llegó a bromear con que se trataba del “corte de pelo más caro de todos los tiempos”, mientras que su pareja, Isabel Haugseng Johansen, pasó de asegurar que podía llorar a aprobar el resultado una vez terminado.

Pero probablemente la reacción más divertida llegó de Zlatan Ibrahimović. El exfutbolista sueco había aconsejado previamente a Haaland que jamás se cortara el pelo porque, al más puro estilo de Sansón, ahí estaba su fuerza. Al descubrir el resultado durante una videollamada, incluso le preguntó si había perdido una apuesta.

La transformación también sorprendió a figuras como Jack Grealish y Pep Guardiola, demostrando que la melena de Haaland hacía tiempo que había dejado de ser un simple detalle de su apariencia.

Del mohawk a la melena vikinga: los looks de Erling Haaland

Lo curioso es que el pelo largo de Erling Haaland que hoy parece inseparable de su imagen no siempre estuvo ahí. Si algo demuestra una mirada a sus primeros años como profesional es que su historial capilar ha cambiado casi tanto como los clubes de su carrera.

Cuando comenzó a llamar la atención con el Molde, alrededor de 2018, el delantero llevaba el cabello mucho más corto y llegó a experimentar con una especie de mohawk. Para cuando aterrizó en el Borussia Dortmund en 2020, apareció con un corte más tradicional y peinado hacia un lado.

Después llegó el cambio que terminaría definiendo su imagen. Durante su etapa en Alemania dejó crecer progresivamente su pelo hasta comenzar a recogerlo en un man bun. La cabellera siguió creciendo y la liga para sujetarla se volvió prácticamente parte de su uniforme.

Su llegada al Manchester City en 2022 terminó de convertir aquella melena rubia en marca personal. La llevó recogida durante los partidos, completamente suelta en celebraciones y alfombras rojas e incluso experimentó con trenzas y coletas durante entrenamientos. En 2023, por ejemplo, llegó a aparecer con dos largas trenzas, un look que rápidamente se volvió viral.

Con el tiempo, aquella estética casi “vikinga” terminó siendo tan reconocible que el propio delantero se convirtió en socio de una compañía de ligas para el cabello.

El buzz cut marca una nueva era

Desde el mohawk de sus primeros años hasta el man bun, las trenzas y su larga melena, Haaland ha experimentado con distintos looks a lo largo de su carrera. (Fotografía: Instagram - Erling Haaland )

Por eso el impacto del nuevo buzz cut de Haaland va más allá de un cambio de look. Es, en cierta forma, volver a una versión del delantero que no veíamos desde sus primeros años, aunque ahora con una fama completamente distinta.

El momento tampoco parece casual. Después de convertirse en una de las figuras de Noruega durante el Mundial de 2026, Haaland decidió hacer el cambio justo antes de iniciar una nueva campaña con el Manchester City. Según contó, llevaba tiempo pensando en cortárselo y finalmente encontró el momento para hacerlo antes del arranque de la temporada.

Así que sí: Erling Haaland se rapó. La melena rubia, el chongo y las trenzas quedan, al menos por ahora, guardados en el archivo de sus looks más reconocibles.

La pregunta que queda es otra: si Zlatan tenía razón y su fuerza realmente estaba en el pelo, tendremos toda una temporada de la Premier League para descubrirlo.