Las novedades de la semana de Life and Style

Además, está formulada con un 90% de ingredientes de origen natural y se suma al compromiso de KENZO Parfums con Coral Gardeners para apoyar la restauración de arrecifes.

Atletica y RIPE reinventan el uniforme de fútbol dentro y fuera de la cancha

Atletica y RIPE se unen para crear Club RIPE, una colección de edición limitada que toma los códigos clásicos del fútbol y los lleva al día a día. Jerseys de manga corta y larga, además de un tracksuit, forman esta colaboración diseñada en México que mezcla deporte, diseño y cultura contemporánea.

Las piezas ya se pueden encontrar en el pop-up de Atletica en Tonalá 97, en la Roma Norte.

Four Seasons le da una nueva vida al icónico Danieli de Venecia

Danieli, Venezia, A Four Seasons Hotel vuelve a abrir sus puertas después de una renovación que conserva toda la esencia de este palacio veneciano, pero con una mirada mucho más actual. El hotel reabre con 120 habitaciones y suites, interiores renovados por Pierre-Yves Rochon y una nueva versión de su famosa Terrazza Danieli, con vistas a la laguna y San Giorgio Maggiore.

La transformación seguirá a finales de 2026 con la llegada de Danieli Spa y, para 2027, con la restauración de Palazzo Danieli Excelsior.

Michel Domit trae de vuelta los clásicos que marcarán el otoño

Michel Domit mira a los clásicos para definir el calzado de esta temporada. Bailarinas de punta más marcada, stilettos con un giro inesperado y sneakers o derbies en tonos oscuros forman parte de las tendencias que regresan este otoño, ahora con siluetas y detalles más actuales.

La apuesta de la marca es justo esa: recuperar esos pares que funcionan año tras año y darles un giro para llevarlos de una forma mucho más contemporánea.

Aeroméxico se sube a la emoción de la NFL en México

Aeroméxico se convierte en patrocinador oficial de la NFL en México con una alianza que durará tres temporadas. El acuerdo traerá experiencias para viajeros, socios Aeroméxico Rewards y aficionados, desde acceso a partidos y juegos internacionales hasta el Super Bowl y el NFL Mexico City Game.

Para celebrar esta nueva etapa, la aerolínea también presentó un avión con diseño especial de la NFL, que llevará la pasión por el fútbol americano por los cielos.

New Balance y JJJJound reviven un clásico del running de los 2000

New Balance vuelve a colaborar con JJJJound para darle una nueva lectura al 740N, una silueta inspirada en el running de principios de los 2000. Tonos beige, arena y taupe, detalles en rojo y azul marino y el minimalismo característico del estudio de Montreal le dan un aire mucho más actual. Los JJJJound x New Balance 740N Mushroom llegan a México el 6 de agosto en tiendas seleccionadas y online.

Shark Beauty lleva el efecto spa a casa con DePuffi

Shark Beauty presenta DePuffi, un dispositivo inspirado en el gua sha que combina frío y calor instantáneos para desinflamar, masajear y darle al rostro un aspecto más descansado. Tiene seis niveles de temperatura y no necesita hielo, refrigeración ni accesorios extra, así que se integra fácilmente a la rutina de skincare.

También puede usarse en cuello y hombros para relajar zonas con tensión, y ya está disponible en México por $3,999 pesos

The Lost Explorer Tequila le da tiempo y nuevas capas al agave

The Lost Explorer presenta su primer Tequila Reposado, una expresión que parte de su Blanco y pasa por tres tipos de barrica: Sauternes, Jerez Pedro Ximénez y Bourbon. El resultado mantiene al agave como protagonista, pero suma notas de vainilla, frutos secos, roble y un final largo y sedoso. La idea detrás de este reposado es sencilla: dejar que el tiempo y la madera aporten profundidad y complejidad sin perder la esencia fresca del tequila original.

ALDO adelanta las claves de estilo para el pre-otoño

ALDO pone la mira en la nueva temporada con una colección donde los kitten heels, los mocasines y los tonos vino, marrón, mostaza y gris toman protagonismo. La idea es hacer más fácil la transición del verano al otoño con piezas que se sientan actuales, pero que duren más de una temporada.

También entran en juego texturas como la gamuza y los acabados efecto cocodrilo, acompañados de tecnologías de confort de la marca para no tener que elegir entre estilo y comodidad.

Diplomático celebra el Día Internacional del Ron con Reserva Exclusiva

Este 16 de agosto, Diplomático pone sobre la mesa Reserva Exclusiva, uno de sus rones venezolanos más reconocidos. Su perfil combina notas de cáscara de naranja, toffee y regaliz con una textura suave y sedosa, ideal para tomar solo o llevar a un buen cóctel.

Una etiqueta que resume bastante bien la filosofía de Buen Vivir de la marca: disfrutar sin demasiadas complicaciones, compartir y, de paso, descubrir todo lo que puede ofrecer un buen ron.