Las novedades de la semana de Life and Style

Lacoste presenta Le Court Marché, una experiencia que celebra a México y Francia

Lacoste presenta Le Court Marché, su primera pop-up store en México y dentro de El Palacio de Hierro Polanco para celebrar el legado francés de la maison y en vínculo que ha construido con nuestro país. Hasta el 24 de agosto, podrás ver algunos de los proyectos más representativos de la evolución de la marca. También, ofrece una propuesta gastronómica que toma al café mexicano como protagonista y la experiencia se complementa con el relanzamiento de Lenglen, una de las siluetas más emblemáticas de la marroquinería de la marca, así como piezas Made in France.

Four Seasons Hotel Mykonos abre sus puertas

Una nueva apuesta de Four Seasons llega a Mykonos para dar la bienvenida a sus huéspedes durante su primera temporada de verano. Situado sobre la bahía de Kalo Livadi, a 20 minuto de Chora, este hotel combina un diseño contemporáneo con una playa privada, restaurantes con vistas al mar y una cuidada selección de experiencias. Cuenta con 94 habitaciones, suites y villas con piscina privada. Cada uno de sus cuatro restaurantes Álef, Corbu, The Beach y Kafeneo ofrecen una distinta propuesta culinaria para todos los gustos. También cuenta con un spa de siete cabinas y experiencias exclusivas de lujo.

ECOALF presenta su nueva propuesta Rain Collection 2026

ECOALF presenta su Rain Collection – Stay Dry. Stay Cool., una propuesta diseñada para no preocuparse por la temporada de lluvias. Es una colección que combina diseño contemporáneo, innovación textil y el compromiso ambiental que distingue a la marca, utilizando materiales reciclados para crear prendas y calzado preparados para este clima. Un imperdible de esta colección es la Diluvio Jacket, una chamarra ultraligera de 380 gramos, y sus botas de lluvia Anamaria. La colección estará disponible a partir de septiembre en El Palacio de Hierro y Liverpool.

Huawei FreeClip 2 S, los audífonos perfectos para este verano

Huawei presenta sus audífonos FreeClip 2 S como el accesorio imperdible en tu bolso este verano. Su diseño que parecen aretes son ideas para combinar con el outfit del día. Este modelo se inspira en la fusión entre el brillo metálico líquido y los tonos orgánicos y llegarán próximamente en tiendas físicas en los nuevos tonos azul y plata. Conservan todo lo del modelo FreeClip 2: chip de audio con NPU, el doble de volumen y un ajuste diseñado a partir de más de 10 mil modelos de orejas. Su precio será de $4,499 pesos.