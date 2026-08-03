Un nuevo mes, nuevos lanzamientos. No hay mejor manera de comenzar la semana y agosto que conociendo las nuevas propuestas de diversas marcas. La moda, la tecnología y la hotelería cobran fuerza en esta selección de noticias que seguro no querrás perderte.
Las novedades de la semana de Life and Style
Lacoste presenta Le Court Marché, una experiencia que celebra a México y Francia
Lacoste presenta Le Court Marché, su primera pop-up store en México y dentro de El Palacio de Hierro Polanco para celebrar el legado francés de la maison y en vínculo que ha construido con nuestro país. Hasta el 24 de agosto, podrás ver algunos de los proyectos más representativos de la evolución de la marca. También, ofrece una propuesta gastronómica que toma al café mexicano como protagonista y la experiencia se complementa con el relanzamiento de Lenglen, una de las siluetas más emblemáticas de la marroquinería de la marca, así como piezas Made in France.
Four Seasons Hotel Mykonos abre sus puertas
Una nueva apuesta de Four Seasons llega a Mykonos para dar la bienvenida a sus huéspedes durante su primera temporada de verano. Situado sobre la bahía de Kalo Livadi, a 20 minuto de Chora, este hotel combina un diseño contemporáneo con una playa privada, restaurantes con vistas al mar y una cuidada selección de experiencias. Cuenta con 94 habitaciones, suites y villas con piscina privada. Cada uno de sus cuatro restaurantes Álef, Corbu, The Beach y Kafeneo ofrecen una distinta propuesta culinaria para todos los gustos. También cuenta con un spa de siete cabinas y experiencias exclusivas de lujo.
ECOALF presenta su nueva propuesta Rain Collection 2026
ECOALF presenta su Rain Collection – Stay Dry. Stay Cool., una propuesta diseñada para no preocuparse por la temporada de lluvias. Es una colección que combina diseño contemporáneo, innovación textil y el compromiso ambiental que distingue a la marca, utilizando materiales reciclados para crear prendas y calzado preparados para este clima. Un imperdible de esta colección es la Diluvio Jacket, una chamarra ultraligera de 380 gramos, y sus botas de lluvia Anamaria. La colección estará disponible a partir de septiembre en El Palacio de Hierro y Liverpool.
Huawei FreeClip 2 S, los audífonos perfectos para este verano
Huawei presenta sus audífonos FreeClip 2 S como el accesorio imperdible en tu bolso este verano. Su diseño que parecen aretes son ideas para combinar con el outfit del día. Este modelo se inspira en la fusión entre el brillo metálico líquido y los tonos orgánicos y llegarán próximamente en tiendas físicas en los nuevos tonos azul y plata. Conservan todo lo del modelo FreeClip 2: chip de audio con NPU, el doble de volumen y un ajuste diseñado a partir de más de 10 mil modelos de orejas. Su precio será de $4,499 pesos.
Louis Vuitton presenta su nuevo lanzamiento Silk Tech
Una serie de prendas prêt-à-porter, bolsas y equipaje, artículos de viaje, zapatos y accesorios de Louis Vuitton llegan a través de su nueva colección Silk Tech, presentada durante el desfile de la colección masculina Otoño-Invierno 2026 de la miason, el pasado 20 de enero. Este lanzamiento es presentado con el clásico patrón de monograma de Louis Vuitton en café y dorado. Recuerda el emblemático canvas revestido de la maison con piel de becerro curtida con vegetales. Estará disponible próximamente en tiendas seleccionadas de todo el mundo.
Todo sobre el nuevo Hotel Experimental Roma
En el corazón del barrio Vía Veneto, Experimental Roma abrirá sus puertas el próximo 10 de octubre en el número 46 de Vía Ludovisi. Este hotel de 82 habitaciones y suites contará con un amplio restaurante bajo una espectacular claraboya central, cuya propuesta gastronómica estará firmada por el chef Giovanni Passerini, así como un Experimenta Cocktail Club y una psicina en la azotea con impresionantes vistas de Roma, con el Coliseo y otros monumentos de la ciudad.
Ferragamo suma una nueva silueta a la colección Hug Bag
La Ferragamo Hug Bag encarna la artesançia y visión creativa de la casa. Diseñada con proporciones horizontales, esta nueva silueta aporta equilibrio a la colección: líneas limpias, perfil estilizado y una armonía natural. Confeccionada en piel de becerro con un sutil acabado granulado, ofrece una textura suave y agradable al tacto. Su estructura incorpora dos correas que recorren los laterales hasta el frente, aseguradas con los característicos cierres oblicuos Gancini.