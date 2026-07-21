Natura renueva EKOS

Natura presenta una nueva etapa para EKOS, su línea inspirada en la biodiversidad amazónica, con una propuesta que integra bioactivos naturales e investigación científica para ofrecer resultados visibles en el cuidado de la piel. El renovado portafolio incorpora ingredientes como castaña, tukumã y maracuyá, reafirmando el compromiso de la marca con una belleza eficaz y responsable.

IQOS lanza IQOS CLUB

IQOS presenta IQOS CLUB, una plataforma que reúne recompensas, beneficios y acceso a experiencias exclusivas para su comunidad de consumidores adultos. Además de un programa de puntos, la iniciativa abre la puerta a festivales, eventos y colaboraciones vinculadas con la música, el arte, el diseño y la cultura.

Reebok revive los Board Flip

Reebok y BBC ICECREAM traen de vuelta los Board Flip, una de las siluetas más representativas de la cultura sneaker de los años 2000. Con los nuevos colorways Watermelon y Pink Lemonade, el relanzamiento celebra el legado de un modelo que marcó la intersección entre el skate, la moda y la música.

Swatch imagina una nueva realidad

Swatch presenta WHAT IF…JELLY?, el nuevo capítulo de su colección WHAT IF?, una propuesta que imagina cómo habría sido el primer reloj de la marca si hubiera sido cuadrado en lugar de redondo. Cinco modelos con cajas transparentes, materiales de origen biológico y colores vibrantes reinterpretan uno de los diseños más icónicos de la firma.

Hermès renueva el Cape Cod

Hermès presenta una nueva versión en titanio de su emblemático Cape Cod, el reloj diseñado por Henry d'Origny en 1991. Manteniendo la característica silueta de "un cuadrado dentro de un rectángulo", esta reinterpretación incorpora un movimiento de manufactura H1912 y una estética que combina elegancia informal con un espíritu deportivo.

Virgin Voyages inicia operaciones en México

La naviera para adultos inició oficialmente operaciones en México con un concepto diseñado para una nueva generación de viajeros que buscan una manera distinta de explorar el mundo. La naviera destaca por romper las reglas tradicionales de la industria, por ejempló eliminó el buffet, las noches de gala obligatorias y los anuncios constantes con el fin de construir una experiencia exclusivamente para adultos. Cuenta con una oferta gastronómica con más de 20 opciones incluidas, entretenimiento de primer nivel y una amplia oferta de bienestar incluida, así como una vibrante vida nocturna.

Canon presenta la EOS R6 V

Canon amplía su línea EOS V con la EOS R6 V, una nueva cámara Full Frame diseñada para creadores de contenido y videógrafos. Equipada con un sensor de 32.5 MP, grabación hasta 7K RAW y estabilización de imagen integrada, el lanzamiento también incluye el primer objetivo RF de la marca con zoom motorizado y nuevos accesorios para producción de video.

Cinco años de Cincodoce

Cincodoce celebra su quinto aniversario con una edición especial el próximo 1 de agosto, consolidándose como uno de los proyectos que ha impulsado la escena nocturna de la Ciudad de México. Más allá de organizar eventos, la plataforma ha construido una comunidad que conecta talento, promotores y nuevas propuestas culturales, expandiendo su presencia a distintos escenarios internacionales.