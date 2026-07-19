Para mí, es muy importante que conectemos de forma genuina con esta comunidad y queremos expresarnos como marca a través de la noción de rebeldía creativa. Esto significa cuestionar el statu quo siendo un tanto punks o anárquicos en nuestra visión.

Sabemos que somos el underdog y que tenemos menos recursos que nuestros competidores más grandes, así que la única manera de hacerlo es empleando técnicas de guerrilla para ser subversivos y debemos hacerlo no de forma agresiva, sino con un sentido del humor divertido y juguetón.

¿Cómo crees que debe ser la colaboración entre los equipos de desarrollo de producto y marketing?

Una de las cosas que he estado haciendo es fijarme en tendencias que mueven a la gente joven y compartir esa información con el equipo de diseño para que puedan tomarlas como inspiración.

Ese es el tipo de gran diálogo que podemos tener los equipos de marketing y de desarrollo de producto. Por otro lado, en lo que se refiere al software, creo firmemente que el sistema operativo de Nothing debe existir para mejorar la creatividad de la gente y reducir las distracciones de su vida. Por lo tanto, creo que todo aquello en lo que estamos trabajando está enfocado en lograr esto.

¿Qué tendencias has observado que están marcando el rumbo tanto de las empresas tecnológicas como de otras industrias?

Creo que hay cierta nostalgia por la tecnología antigua de las décadas de los 80 y 90. Veo que mucha gente comienza a usar reproductores de CD, incluso casetes y walkmans. Me parece que había un sentimiento de optimismo en aquel momento de la historia de la tecnología. Recuerdo las tiendas de equipo de alta fidelidad con anaqueles llenos de luces parpadeantes y pantallas con textos que se desplazaban, incluso los mini reproductores de CDs, que al encenderlos por la mañana te daban los buenos días y te mostraban mensajes divertidos, o los tamagotchis, que eran como pequeños animales que debías mantener vivos.

Creo que esa personalidad y sentido del humor es algo que hemos perdido recientemente en la tecnología. Ahora es algo mucho más frío y funcional. Si hablamos de tendencias, diría que los jóvenes de hoy están emocionados con la idea de mirar hacia el pasado, hacia una época en la que la tecnología se sentía como algo mucho más humano y personal.

La originalidad, según Charlie Smith, nace de empezar desde cero en cada proyecto, en lugar de perfeccionar constantemente el anterior. (Fotografías: Cortesía )

¿Qué cambios de paradigma te gustaría impulsar en la industria?

Una idea que me gustaría reforzar para el futuro es la noción de que Nothing y su tecnología será cocreada colectivamente con nuestra comunidad de manera muy abierta.Para mí, eso es algo muy distinto a lo que hacen compañías como Apple y también es una idea muy moderna.

Por eso Nothing desarrolló el Glyph en la parte trasera del teléfono, y por eso los usuarios tienen widgets con los que pueden elegir la información que reciben.Es decir, no necesitamos tener nuestras pantallas llenas de aplicaciones; podemos ocultar las que son menos importantes y diseñar la interfaz según nuestras necesidades.

¿Qué puede aprender la tecnología de industrias como la moda?

Lo que la moda hace muy bien en el mundo actual es entenderse como solo una parte del contexto cultural en el que vivimos.Se vuelve más rica cuando toma inspiración de los mundos del arte, del cine y de la música, pues todos son, en cierto modo, experiencias sensoriales y emocionales. Por tanto, diría que Nothing tiene la oportunidad única de comportarse como ninguna otra empresa tecnológica lo está haciendo en este momento y de entablar un diálogo con la comunidad artística para crear algo que se sienta completamente nuevo.

¿Dónde crees que reside la clave de la originalidad?

Creo que una de las claves de la originalidad es no ser iterativo.Recuerdo que cuando hablaba con el equipo de diseño, decían que la forma en que Apple diseña actualmente es muy iterativa. Es decir, miran su teléfono más reciente y piensan en cómo mejorarlo para el siguiente. En nuestro caso, el equipo de diseño empieza desde cero cada vez que va a desarrollar un nuevo producto, y lo hace con el propósito de imaginar algo completamente nuevo.