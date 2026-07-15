En La Odisea, Atenea, personaje interpretado por Zendaya, es la diosa de la sabiduría y la principal benefactora de Odiseo. Si trasladáramos esta epopeya al presente, la actriz podría ser Odiseo, mientras que Law Roach sería Atenea, utilizando su intelecto y astucia para convertirla, o, mejor dicho, consolidarla, como un ícono de la moda.
Este look de Zendaya para La Odisea prueba que ella y Law Roach son el dream team de la moda
En La Odisea, Atenea, personaje interpretado por Zendaya, es la diosa de la sabiduría y la principal benefactora de Odiseo. Si trasladáramos esta epopeya al presente, la actriz podría ser Odiseo, mientras que Law Roach sería Atenea, utilizando su intelecto y astucia para convertirla, o, mejor dicho, consolidarla, como un ícono de la moda.
El día de ayer, Zendaya llegó a la premiere de Nueva York con uno de los vestidos más impresionantes que ha lucido durante la gira promocional de la película. La inspiración: la Nike de Samotracia, también conocida como la Victoria Alada, la obra maestra que se exhibe en el Museo del Louvre, en Francia.
Pero hablemos del vestido. Se trata de una creación de Matières Fécales, casa de moda con sede en París cuyo peculiar nombre busca criticar los "excesos tóxicos de la moda". La firma lleva años desarrollando propuestas disruptivas, aunque alcanzó mayor notoriedad durante la Semana de la Moda de París.
Volviendo al look, este apareció durante el desfile otoño-invierno 2025-26, presentado a principios del año pasado. Para entonces, la actriz de Euphoria ya estaba grabando La Odisea, así que, en cuanto su stylist, Law Roach, lo vio, supo que tendría un enorme potencial para la alfombra roja de la película.
Y sí, así fue. El vestido, en tono marfil, tiene una silueta que esculpe el cuerpo de la actriz, evocando la figura de la Victoria Alada del Louvre. El diseño incluye un escote en pico, una abertura lateral y texturas plisadas; el toque final lo aporta un enorme manto de plumas blancas que se eleva desde la espalda y cae sobre los hombros hasta el suelo, dándole a Zendaya una apariencia completamente angelical.
En consonancia con el look, su maquillista optó por un no makeup look, con apenas un toque de color en las mejillas.
El vestido que salió de los talleres de
Matières Fécales solo para que lo usara Zendaya
Pero hay una historia curiosa detrás del vestido y de por qué esperó tanto para ver la luz. En cuanto Law Roach lo vio, supo que lo quería —eso ya te lo contamos antes—; sin embargo, hizo prometer a los diseñadores que guardarían el look y no se lo prestarían a nadie más.
Y así fue. Rechazaron peticiones, unas más importantes que otras, solo para que Zendaya pudiera llevar el vestido justo en el momento adecuado. Y, sin duda, la espera valió la pena.
Pero este no ha sido el único look que demuestra que esta dupla quedará en los libros de historia de la moda. En la premiere de Londres, Zendaya usó un diseño de Schiaparelli que acababa de debutar en la pasarela.
Mientras tanto, en París llevó un vestido hecho a medida por Louis Vuitton y un diseño de archivo de la colección Alta Costura Primavera-Verano 1997 de Givenchy, creado originalmente por Alexander McQueen, acompañado de un tocado de Philip Treacy.
Sin embargo, la estrella no ha estado exenta de críticas. Al menos en la premiere de Londres, algunos cuestionaron el uso de unos aretes de oro auténticos de aproximadamente 3,000 años de antigüedad, provenientes de Irán.
Las piezas pertenecen a la colección privada de Glenn Spiro y fueron facilitadas a la actriz. Mientras tanto, algunos historiadores y arqueólogos argumentan que este tipo de reliquias antiguas deberían permanecer en museos y que exhibirlas como accesorios de moda fomenta la comercialización y la fetichización de artefactos históricos.
A pesar de ello, Zendaya y Law Roach siguen demostrando que están reescribiendo la moda.