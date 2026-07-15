Y sí, así fue. El vestido, en tono marfil, tiene una silueta que esculpe el cuerpo de la actriz, evocando la figura de la Victoria Alada del Louvre. El diseño incluye un escote en pico, una abertura lateral y texturas plisadas; el toque final lo aporta un enorme manto de plumas blancas que se eleva desde la espalda y cae sobre los hombros hasta el suelo, dándole a Zendaya una apariencia completamente angelical.

En consonancia con el look, su maquillista optó por un no makeup look, con apenas un toque de color en las mejillas.

El vestido que salió de los talleres de

Matières Fécales solo para que lo usara Zendaya

El vestido fue creado por Matières Fécales, una firma parisina conocida por desafiar las reglas de la moda contemporánea.

(Fotografía: IG - @matieresfecales

)

Pero hay una historia curiosa detrás del vestido y de por qué esperó tanto para ver la luz. En cuanto Law Roach lo vio, supo que lo quería —eso ya te lo contamos antes—; sin embargo, hizo prometer a los diseñadores que guardarían el look y no se lo prestarían a nadie más.

Y así fue. Rechazaron peticiones, unas más importantes que otras, solo para que Zendaya pudiera llevar el vestido justo en el momento adecuado. Y, sin duda, la espera valió la pena.

Pero este no ha sido el único look que demuestra que esta dupla quedará en los libros de historia de la moda. En la premiere de Londres, Zendaya usó un diseño de Schiaparelli que acababa de debutar en la pasarela.

Después de Nueva York, Londres y París, queda claro que Zendaya y Law Roach siguen marcando el estándar de los tours de prensa. Izq: Givenchy - Der: Schiaparelli

(Fotografías: Pierre Mouton / Gareth Cattermole/Getty Images)

Mientras tanto, en París llevó un vestido hecho a medida por Louis Vuitton y un diseño de archivo de la colección Alta Costura Primavera-Verano 1997 de Givenchy, creado originalmente por Alexander McQueen, acompañado de un tocado de Philip Treacy.

Sin embargo, la estrella no ha estado exenta de críticas. Al menos en la premiere de Londres, algunos cuestionaron el uso de unos aretes de oro auténticos de aproximadamente 3,000 años de antigüedad, provenientes de Irán.

Las piezas pertenecen a la colección privada de Glenn Spiro y fueron facilitadas a la actriz. Mientras tanto, algunos historiadores y arqueólogos argumentan que este tipo de reliquias antiguas deberían permanecer en museos y que exhibirlas como accesorios de moda fomenta la comercialización y la fetichización de artefactos históricos.

A pesar de ello, Zendaya y Law Roach siguen demostrando que están reescribiendo la moda.