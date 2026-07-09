Hermès se une a la alta costura y presentará su primera colección en 2027

La diseñadora francesa Nadège Vanhée, que ha estado al frente de las colecciones femeninas de la legendaria casa desde 2014, será la encargada de crear esta primera colección.

De esta manera, el fabricante de marroquinería, conocido por sus bolsos icónicos como el Birkin o el Kelly, se incorpora así al programa oficial de la Semana de la Alta Costura primavera-verano 2027, el cual se realizará del 25 al 28 de enero.

"Lo que nos interesa en la alta costura es el saber hacer. Ya tenemos un nivel muy, muy elevado y una calidad de cuero increíble, y pensamos: '¿por qué no?'", dijo el año pasado Axel Dumas, director general del grupo de lujo.

La alta costura, el nivel más prestigioso del mundo de la moda, responde a criterios muy precisos: las piezas deben hacerse a medida y a mano, y ser pensadas exclusivamente por el director artístico permanente de la marca, en talleres situados en Francia.

Cada marca se compromete a presentar dos desfiles anuales en París, en enero y julio, que incluyan como mínimo 25 conjuntos con siluetas de día y de noche. Estos vestidos están destinados a galas y alfombras rojas.

Con información de AFP