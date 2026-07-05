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Estilo

La hora dorada: la guía definitiva de lentes de sol para este verano

Desde aviadores hasta monturas de pasta, descubre los lentes de sol que marcarán tendencia este verano y cómo elegir el modelo perfecto según tu estilo y tus planes.
dom 05 julio 2026 09:31 AM
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Fotografías: Alonso Díaz

Estamos listos para un verano al aire libre bajo el sol. Sin importar cuáles sean los planes, desde jugar golf hasta navegar por alta mar, estas son las siluetas y micas de sol imperdibles para elevar cualquier look.

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Para cualquier actividad que requiera movimiento, opta por una silueta dinámica con patas que se ajusten a tu cabeza.
Izquierda: Maui Jim - Derecha: Cartier

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Fotografías: Alonso Díaz

Ya lo habíamos advertido: la tendencia de lentes aviador sigue creciendo. Es hora de elegir los tuyos; te recomendamos apostar por unos de pasta y con micas de color.

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Fotografías: Alonso Díaz

Izquierda (de arriba hacia abajo): Gramo, Boss y Ferragamo.

También hay para los extremos: si eres minimalista, elige unos sin armazón para un look discreto pero sofisticado; si prefieres destacar, un armazón ancho en color es todo lo que necesitas.

Derecha: Port Tanger - Abajo (de izquierda a derecha): Dior, Cartier

La montura de pasta lo dice todo. Elige una silueta cuadrada para un look con carácter.

Desde arriba hacia abajo: Boss, Ferragamo y David Beckham.

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Lentes
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