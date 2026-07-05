Estamos listos para un verano al aire libre bajo el sol. Sin importar cuáles sean los planes, desde jugar golf hasta navegar por alta mar, estas son las siluetas y micas de sol imperdibles para elevar cualquier look.
La hora dorada: la guía definitiva de lentes de sol para este verano
Para cualquier actividad que requiera movimiento, opta por una silueta dinámica con patas que se ajusten a tu cabeza.
Izquierda: Maui Jim - Derecha: Cartier
Ya lo habíamos advertido: la tendencia de lentes aviador sigue creciendo. Es hora de elegir los tuyos; te recomendamos apostar por unos de pasta y con micas de color.
Izquierda (de arriba hacia abajo): Gramo, Boss y Ferragamo.
También hay para los extremos: si eres minimalista, elige unos sin armazón para un look discreto pero sofisticado; si prefieres destacar, un armazón ancho en color es todo lo que necesitas.
Derecha: Port Tanger - Abajo (de izquierda a derecha): Dior, Cartier
La montura de pasta lo dice todo. Elige una silueta cuadrada para un look con carácter.
Desde arriba hacia abajo: Boss, Ferragamo y David Beckham.