La hora dorada: la guía definitiva de lentes de sol para este verano

Para cualquier actividad que requiera movimiento, opta por una silueta dinámica con patas que se ajusten a tu cabeza.

Izquierda: Maui Jim - Derecha: Cartier

Fotografías: Alonso Díaz

Ya lo habíamos advertido: la tendencia de lentes aviador sigue creciendo. Es hora de elegir los tuyos; te recomendamos apostar por unos de pasta y con micas de color.

Fotografías: Alonso Díaz

Izquierda (de arriba hacia abajo): Gramo, Boss y Ferragamo.

También hay para los extremos: si eres minimalista, elige unos sin armazón para un look discreto pero sofisticado; si prefieres destacar, un armazón ancho en color es todo lo que necesitas.

Derecha: Port Tanger - Abajo (de izquierda a derecha): Dior, Cartier

La montura de pasta lo dice todo. Elige una silueta cuadrada para un look con carácter.

Desde arriba hacia abajo: Boss, Ferragamo y David Beckham.