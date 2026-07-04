Las novedades de la semana de Life and Style

La nueva Huawei MatePad Pro Max llega a México

Llega a México la nueva Huawei MatePad Pro Max que destaca por su diseño ultradelgado, su productividad a nivel PC y una amplia gama de herramientas creativas. Este modelo ofrece a los consumidores una experiencia de oficina móvil más profesional a través de una tablet insignia potente, versátil y elegante. Con 509 g y un grosor de tan solo 5.7 mm, es la tablet más delgada y ligera entre las de 13 pulgadas o más. Ya se encuentra disponible por $36,999.00 pesos y podrás conseguirla en Huawei Experience Store y Huawei Online Store.

CASIO lanza un G-Shock que celebra los 30 años de Pokémon

Casio Computer lanzó al mercado el modelo GA-110PKM en colaboración con Pokémon, que celebra 30 años de su inicio. Se trata de un reloj resistente a los golpes, lleno de un espíritu lúdico, en el que se ha incorporado el mundo de Pokémon en cada detalle. Destaca por su imponente caja de gran tamaño y diseño tridimensional de la esfera. Utiliza la emblemática combinación de colores rojo, azul y verde de la versión original de la serie de 1996 en las manecillas, botones, esfera y bisel. La preventa comenzará el 16 de julio y estará disponible exclusivamente a través de la página web.

Ahorita Cantina y COOP se unieron para celebrar el Mundial 2026

Ahorita Cantina, uno de los bares más jóvenes de la capital mexicana y nacido del mismo equipo detrás de Handshake es la parada obligada si quieres disfrutar de los próximos partidos especiales que restan del Mundial 2026 y disfrutar de cócteles hechos con las marcas representadas por COOP. Aquí, la mixología de autor convive con un ambiente desenfadado, música, hospitalidad y una energía que invita a quedarse más tiempo del planeado. Podrás vivir la semifinal el 15 de julio a la 01:00 pm y la gran final el 19 de julio a las 03:00 pm.

Orlando Bloom protagoniza la nueva leyenda de Casillero del Diablo

La marca chilena suma al actor Orlando Bloom como su nuevo embajador global y protagonista de su próxima campaña internacional. El actor británico dará vida a la icónica leyenda de la marca en una pieza audiovisual que buscará conectar con nuevas audiencias. Reconocido por sus papeles en El Señor de los Anillos y Piratas del Caribe, Bloom representa valores como autenticidad, sofisticación y proyección internacional, en una alianza que refuerza el legado de una de las etiquetas de vino más reconocidas del mundo.

El tricolor, la pasíon mundialera y el sabor llegan a Dunkin'

El espíritu del futbol también llegó a la repostería con una edición especial de donas inspiradas en los colores de la bandera mexicana. Cada una incorpora un relleno distinto y una decoración que hace referencia a la temporada, en una propuesta disponible por tiempo limitado. La colección puede encontrarse en tiendas participantes de Nuevo León, Ciudad de México y Estado de México.

