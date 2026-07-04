¡Qué rápido pasa el tiempo! En un abrir y cerrar de ojos, otro mes dio inicio y la mejor manera de recibirlo es conociendo las novedades y los más recientes lanzamientos de diversas marcas. Si eres amante de los relojes y lo último en la moda quédate porque esto te va a interesar.
Las novedades de la semana de Life and Style
Tissot le da la bienvenida al verano desde un lugar increíble
Para celebrar la naturaleza del verano, Tissot presentó una campaña narrada por una socorrista desde una playa muy particular. En su muñeca muestra la esfera azul turquesa del Tissot Seastar 1000 de cuarzo, que capta la luz y refleja el mar que ella misma vigila. Un elenco de personajes la habitan, entre ellos Hans, apasionado del baloncesto acompañado de su Tissot PRX. Por su lado, la innovadora escultora de arena Heidi trabaja acompañada de su Tissot Seastar 1000 de cuarzo. Reto, vendedor de helados suizos porta en su muñeca el Tissot PRC 100 Solar, entre otros. Juntos, estos habituales de la playa conforman un ambiente inconfundible, elenco de personajes cuyo regreso marca el inicio del verano con la precisión de un reloj suizo.
On y Post Archive Faction presentan su nueva colaboración Current Form 4:0
On, la marca suiza de ropa deportiva y la marca surcoreana Post Archive Faction presentan la última expresión de su colaboración actual: Current Form 4:0, que explora el vínculo entre el movimiento humano y el mundo natural. Inspiradas en la metamorfosis de la polilla, desde la quietud del capullo hasta su vuelo elegante, la colección y su campaña destacan la transformación implícita en el acto de correr. Junto con el calzado, se lanza una selección de ropa y accesorios de alto rendimiento, pensados para running y recreados a través de la óptica vanguardista de Post Archive Faction (PAF).
Samsonite y Mexico is the shit lanzaron edición especial de cubremaletas
Samsonite y Mexico is the shit, reconocida marca del diseñador mexicano Anuar Layón, lanzaron una colección de cubremaletas de edición limitada, ideal para quienes ven cada viaje como una oportunidad parra descubrir, conectar y crear recuerdos inolvidables. Esta alianza estuvo disponible a la venta exclusivamente en Antara y Artz Pedregal. Con esta iniciativa, Samsonite continúa fortaleciendo su vínculo con una comunidad de viajeros que busca productos funcionales, pero con significado, diseño e identidad.
La nueva Huawei MatePad Pro Max llega a México
Llega a México la nueva Huawei MatePad Pro Max que destaca por su diseño ultradelgado, su productividad a nivel PC y una amplia gama de herramientas creativas. Este modelo ofrece a los consumidores una experiencia de oficina móvil más profesional a través de una tablet insignia potente, versátil y elegante. Con 509 g y un grosor de tan solo 5.7 mm, es la tablet más delgada y ligera entre las de 13 pulgadas o más. Ya se encuentra disponible por $36,999.00 pesos y podrás conseguirla en Huawei Experience Store y Huawei Online Store.
CASIO lanza un G-Shock que celebra los 30 años de Pokémon
Casio Computer lanzó al mercado el modelo GA-110PKM en colaboración con Pokémon, que celebra 30 años de su inicio. Se trata de un reloj resistente a los golpes, lleno de un espíritu lúdico, en el que se ha incorporado el mundo de Pokémon en cada detalle. Destaca por su imponente caja de gran tamaño y diseño tridimensional de la esfera. Utiliza la emblemática combinación de colores rojo, azul y verde de la versión original de la serie de 1996 en las manecillas, botones, esfera y bisel. La preventa comenzará el 16 de julio y estará disponible exclusivamente a través de la página web.
Ahorita Cantina y COOP se unieron para celebrar el Mundial 2026
Ahorita Cantina, uno de los bares más jóvenes de la capital mexicana y nacido del mismo equipo detrás de Handshake es la parada obligada si quieres disfrutar de los próximos partidos especiales que restan del Mundial 2026 y disfrutar de cócteles hechos con las marcas representadas por COOP. Aquí, la mixología de autor convive con un ambiente desenfadado, música, hospitalidad y una energía que invita a quedarse más tiempo del planeado. Podrás vivir la semifinal el 15 de julio a la 01:00 pm y la gran final el 19 de julio a las 03:00 pm.
Orlando Bloom protagoniza la nueva leyenda de Casillero del Diablo
La marca chilena suma al actor Orlando Bloom como su nuevo embajador global y protagonista de su próxima campaña internacional. El actor británico dará vida a la icónica leyenda de la marca en una pieza audiovisual que buscará conectar con nuevas audiencias. Reconocido por sus papeles en El Señor de los Anillos y Piratas del Caribe, Bloom representa valores como autenticidad, sofisticación y proyección internacional, en una alianza que refuerza el legado de una de las etiquetas de vino más reconocidas del mundo.
El tricolor, la pasíon mundialera y el sabor llegan a Dunkin'
El espíritu del futbol también llegó a la repostería con una edición especial de donas inspiradas en los colores de la bandera mexicana. Cada una incorpora un relleno distinto y una decoración que hace referencia a la temporada, en una propuesta disponible por tiempo limitado. La colección puede encontrarse en tiendas participantes de Nuevo León, Ciudad de México y Estado de México.