Dolce&Gabbana y Diadora revive uno de los tenis más legendarios del futbol

. (Fotos: Alonso Díaz Moda: Berenice Buendía)

En él, las estrellas del momento en la Serie A –Christian Vieri, Fabio Cannavaro, Marcello Lippi, Hidetoshi Nakata y Alessandro del Piero, entre muchos otros– aparecen captadas por la lente del fotógrafo Mariano Vivanco, autor de un libro hoy de culto.

En el marco del Mundial, la marca italiana se unió con Diadora, otro mito transalpino, para reimaginar el icónico modelo Brasil, lanzado por la casa deportiva en 1984 y elevado a mito popular durante esa década y la siguiente.

. (Fotos: Alonso Díaz Moda: Berenice Buendía)

Disponible tanto en versión de futbol como en una versión del tenis clásico, el modelo se reinterpreta a través de la visión creativa de Dolce&Gabbana, que incluye una paleta monocromática con estampado de leopardo.

Los nuevos Brasil de Dolce&Gabbana x Diadora están disponibles en tiendas seleccionadas de la marca desde el 8 de junio.