Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Estilo

Cómo usar un bolso con estilo: 10 claves para conseguirlo

De Jacob Elordi a Erling Haaland, el bolso se ha convertido en un básico del estilo masculino y aquí te compartimos 10 claves para que sepas cómo incorporarlo con naturalidad a tu estilo.
mar 30 junio 2026 05:55 AM
Añadir LifeandStyle en Google
la colección de bolsos de erling haaland.png
Cada vez más hombres incorporan el bolso a su estilo diario, no solo como un accesorio de moda, sino como una solución práctica para llevar todo lo necesario. (Fotografías: Instagram - @erling)

Los maletines pasaron de moda y los bolsos dejaron de ser exclusivos para las mujeres. Hoy forman parte del guardarropa diario de actores, deportistas y músicos que priorizan tanto la funcionalidad como el estilo.

Publicidad

Uno de los mejores ejemplos es Jacob Elordi, quien suele llevar bolsos de firmas como Bottega Veneta, Chanel o Louis Vuitton. La razón es bastante simple: necesita espacio para cargar libros, una cámara, una libreta y otros objetos personales y nada mejor que una bolsa. Algo así ocurre con deportistas como nuestro noriego favorito, Erling Haaland, quien tiene una envidiable colección de bolsos Hermès, incluidos modelos Birkin, demostrando que este accesorio también puede ser una gran opción para los desplazamientos.

Cómo llevar un bolso y verte igual de cool que una celeb

1. Elige el bolso según lo que necesitas llevar

actores usando bolsos.png
No se trata solo de la marca. Elegir el tamaño adecuado, apostar por colores neutros y materiales de calidad hará que el bolso se adapte con facilidad a cualquier guardarropa y se mantenga vigente durante años.
 (Fotografías: Marc Piasecki/Andrea Cremascoli)

Antes de pensar en la marca o el diseño, considera qué vas a cargar. Si llevas laptop, documentos o libros, un tote o un bolso amplio será mucho más práctico que depender de los bolsillos.

2. Empieza por colores neutros

Negro, café, camel o gris son fáciles de combinar y hacen que el bolso se integre con naturalidad a cualquier look.

Publicidad

3. Cuida las proporciones

Para el día a día, un modelo mediano suele ser suficiente. Si viajas con frecuencia, un bolso de mayor capacidad puede complementar perfectamente tu equipaje.

4. No tengas miedo de los diseños clásicos

Bad bunny y jacob elordi bolsos.png
Estas celebs han demostrado que modelos tradicionalmente asociados a colecciones femeninas pueden integrarse con naturalidad en un estilo masculino.
 (Fotografías: Dimitrios Kambouris/Claudio Lavenia)

Cada vez más hombres llevan modelos originalmente pensados para colecciones femeninas. Figuras como Jacob Elordi, A$AP Rocky o Harry Styles han contribuido a normalizar esta tendencia.

5. Busca materiales de calidad

Un diseño limpio, en cuero o lona resistente, suele verse más elegante y durar mucho más que uno cargado de logotipos.

6. Haz que combine con tu estilo

asap rocky bolso .png
Los diseños clásicos ya no entienden de géneros. (Fotografía: Aurore Marechal)

Un bolso minimalista funciona mejor con looks sobrios, mientras que uno de tela o nylon encaja con un estilo más relajado.

7. No lo sobrecargues

Lleva solo lo necesario: cartera, teléfono, llaves, audífonos, cargador y una libreta, si la utilizas. Un bolso demasiado lleno pierde forma y comodidad.

8. Piensa en los viajes

Selección de francia bolsos.png
En los viajes, un bolso amplio puede convertirse en el mejor aliado. La selección francesa fue vista en el aeropuerto llevando modelos de gran capacidad para transportar dispositivos, documentos y objetos personales sin renunciar al estilo.
 (Fotografías: Jaiden Tripi/Getty Images)

Haaland suele utilizar bolsos de gran capacidad en aeropuertos, una opción práctica para llevar dispositivos, documentos y objetos personales siempre a la mano.

9. Llévalo con naturalidad

El mejor accesorio es la confianza. En el caso de Jacob Elordi, el bolso responde a una necesidad cotidiana más que a una declaración de estilo.

10. Hazlo parte de tu rutina

Como unos buenos lentes o un reloj, un bolso bien elegido termina convirtiéndose en una pieza funcional que también aporta personalidad al look.

Hoy resulta común ver a figuras como Jacob Elordi, Erling Haaland, A$AP Rocky, Harry Styles o Pedro Pascal utilizando bolsos de lujo como parte de un estilo personal que prioriza la funcionalidad y la expresión individual sobre las reglas tradicionales de la moda.

Publicidad

Tags

Bolso para caballero Moda y lujo
Entrenamiento, salud y accesorios
Recibe los mejores consejos para verte mejor.

Más acerca del autor:

Publicidad

Publicidad