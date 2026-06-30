3. Cuida las proporciones

Para el día a día, un modelo mediano suele ser suficiente. Si viajas con frecuencia, un bolso de mayor capacidad puede complementar perfectamente tu equipaje.

4. No tengas miedo de los diseños clásicos

Estas celebs han demostrado que modelos tradicionalmente asociados a colecciones femeninas pueden integrarse con naturalidad en un estilo masculino.

(Fotografías: Dimitrios Kambouris/Claudio Lavenia)

Cada vez más hombres llevan modelos originalmente pensados para colecciones femeninas. Figuras como Jacob Elordi, A$AP Rocky o Harry Styles han contribuido a normalizar esta tendencia.

5. Busca materiales de calidad

Un diseño limpio, en cuero o lona resistente, suele verse más elegante y durar mucho más que uno cargado de logotipos.

6. Haz que combine con tu estilo

Los diseños clásicos ya no entienden de géneros. (Fotografía: Aurore Marechal)

Un bolso minimalista funciona mejor con looks sobrios, mientras que uno de tela o nylon encaja con un estilo más relajado.

7. No lo sobrecargues

Lleva solo lo necesario: cartera, teléfono, llaves, audífonos, cargador y una libreta, si la utilizas. Un bolso demasiado lleno pierde forma y comodidad.

8. Piensa en los viajes

En los viajes, un bolso amplio puede convertirse en el mejor aliado. La selección francesa fue vista en el aeropuerto llevando modelos de gran capacidad para transportar dispositivos, documentos y objetos personales sin renunciar al estilo.

(Fotografías: Jaiden Tripi/Getty Images)

Haaland suele utilizar bolsos de gran capacidad en aeropuertos, una opción práctica para llevar dispositivos, documentos y objetos personales siempre a la mano.

9. Llévalo con naturalidad

El mejor accesorio es la confianza. En el caso de Jacob Elordi, el bolso responde a una necesidad cotidiana más que a una declaración de estilo.

10. Hazlo parte de tu rutina

Como unos buenos lentes o un reloj, un bolso bien elegido termina convirtiéndose en una pieza funcional que también aporta personalidad al look.

Hoy resulta común ver a figuras como Jacob Elordi, Erling Haaland, A$AP Rocky, Harry Styles o Pedro Pascal utilizando bolsos de lujo como parte de un estilo personal que prioriza la funcionalidad y la expresión individual sobre las reglas tradicionales de la moda.

