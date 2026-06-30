Los maletines pasaron de moda y los bolsos dejaron de ser exclusivos para las mujeres. Hoy forman parte del guardarropa diario de actores, deportistas y músicos que priorizan tanto la funcionalidad como el estilo.
Cómo usar un bolso con estilo: 10 claves para conseguirlo
Los maletines pasaron de moda y los bolsos dejaron de ser exclusivos para las mujeres. Hoy forman parte del guardarropa diario de actores, deportistas y músicos que priorizan tanto la funcionalidad como el estilo.
Uno de los mejores ejemplos es Jacob Elordi, quien suele llevar bolsos de firmas como Bottega Veneta, Chanel o Louis Vuitton. La razón es bastante simple: necesita espacio para cargar libros, una cámara, una libreta y otros objetos personales y nada mejor que una bolsa. Algo así ocurre con deportistas como nuestro noriego favorito, Erling Haaland, quien tiene una envidiable colección de bolsos Hermès, incluidos modelos Birkin, demostrando que este accesorio también puede ser una gran opción para los desplazamientos.
Cómo llevar un bolso y verte igual de cool que una celeb
1. Elige el bolso según lo que necesitas llevar
Antes de pensar en la marca o el diseño, considera qué vas a cargar. Si llevas laptop, documentos o libros, un tote o un bolso amplio será mucho más práctico que depender de los bolsillos.
2. Empieza por colores neutros
Negro, café, camel o gris son fáciles de combinar y hacen que el bolso se integre con naturalidad a cualquier look.
3. Cuida las proporciones
Para el día a día, un modelo mediano suele ser suficiente. Si viajas con frecuencia, un bolso de mayor capacidad puede complementar perfectamente tu equipaje.
4. No tengas miedo de los diseños clásicos
Cada vez más hombres llevan modelos originalmente pensados para colecciones femeninas. Figuras como Jacob Elordi, A$AP Rocky o Harry Styles han contribuido a normalizar esta tendencia.
5. Busca materiales de calidad
Un diseño limpio, en cuero o lona resistente, suele verse más elegante y durar mucho más que uno cargado de logotipos.
6. Haz que combine con tu estilo
Un bolso minimalista funciona mejor con looks sobrios, mientras que uno de tela o nylon encaja con un estilo más relajado.
7. No lo sobrecargues
Lleva solo lo necesario: cartera, teléfono, llaves, audífonos, cargador y una libreta, si la utilizas. Un bolso demasiado lleno pierde forma y comodidad.
8. Piensa en los viajes
Haaland suele utilizar bolsos de gran capacidad en aeropuertos, una opción práctica para llevar dispositivos, documentos y objetos personales siempre a la mano.
9. Llévalo con naturalidad
El mejor accesorio es la confianza. En el caso de Jacob Elordi, el bolso responde a una necesidad cotidiana más que a una declaración de estilo.
10. Hazlo parte de tu rutina
Como unos buenos lentes o un reloj, un bolso bien elegido termina convirtiéndose en una pieza funcional que también aporta personalidad al look.
Hoy resulta común ver a figuras como Jacob Elordi, Erling Haaland, A$AP Rocky, Harry Styles o Pedro Pascal utilizando bolsos de lujo como parte de un estilo personal que prioriza la funcionalidad y la expresión individual sobre las reglas tradicionales de la moda.