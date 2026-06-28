The Essence of Slow Perfumery: el libro con el que Le Labo celebra dos décadas de historia

Después de dos décadas desde la apertura de su primer laboratorio en Nolita, Nueva York, Le Labo celebra no solo una trayectoria, sino una forma de entender la perfumería en la que la pausa y el humanismo han sido dos de sus grandes protagonistas. Lo que comenzó en Elizabeth Street como un gesto silencioso se transformó poco después en un movimiento artesanal. En Le Labo, cada fragancia se mezcla a mano, en el momento y lugar en que es solicitada, evitando así la producción en masa y reivindicando de paso el valor del tiempo y la atención.

Fiel a su filosofía, la marca ha construido una comunidad global unida por la búsqueda de conexión genuina, manteniendo intacto su núcleo y creando experiencias sensoriales que en este 20º aniversario se materializan en The Essence of Slow Perfumery, un libro escrito por Deborah Royer, directora creativa de la marca.

A lo largo de 10 capítulos, la publicación reúne ensayos, imágenes y reflexiones sobre los principios que la han guiado a lo largo de su historia, tales como la artesanía, la memoria, el tiempo o la imperfección. Más que una retrospectiva, el libro puede entenderse como una brújula que propone desacelerar en un mundo que exige velocidad constante.