Entre nuevas experiencias, espacios recién inaugurados y colaboraciones interesantes, siempre hay algo nuevo por descubrir. Estas son las novedades que están marcando la conversación esta semana.
Las novedades de la semana de Life and Style
Entre nuevas experiencias, espacios recién inaugurados y colaboraciones interesantes, siempre hay algo nuevo por descubrir. Estas son las novedades que están marcando la conversación esta semana.
Dyson Supersonic Travel
Viajar ligero es cada vez más importante, y los productos que realmente ganan espacio en la maleta son los que combinan diseño, funcionalidad y practicidad. Bajo esa idea, Dyson lanzó la nueva Supersonic Travel: una versión compacta y ligera de su icónica secadora, equipada con voltaje universal para acompañarte en cualquier destino sin complicaciones. Un nuevo esencial para quienes buscan mantener su rutina, estén donde estén.
Los no favoritos del gol por Cervecería de Colima
Cervecería de Colima se suma al espíritu del Mundial con una campaña dedicada a los “no favoritos del gol”: aquellos que sorprenden cuando nadie los espera. Además de presentar un jersey en colaboración con Básicos de México, la marca invita a brindar por los “no favoritos del gol”, recordándonos que muchas veces lo mejor del fútbol sucede fuera de la cancha.
Panerai Submersible Navy SEALs PAM01738
Panerai amplía su colección inspirada en los Navy SEALs con el nuevo Submersible Navy SEALs PAM01738, un reloj herramienta diseñado para rendir en las condiciones más exigentes. Con una caja de 44 mm, resistencia al agua de hasta 500 metros y un movimiento automático con tres días de reserva de marcha, esta nueva pieza combina la herencia militar de la firma con una estética contemporánea enfocada en la precisión, la durabilidad y la aventura.
Blue Roast by American Express
American Express acaba de inaugurar Blue Roast en la Terminal 2 del AICM, una propuesta diseñada para quienes buscan una experiencia premium incluso cuando van con prisa. Con café de especialidad, bebidas de autor y opciones gastronómicas para llevar, el concepto redefine la espera en el aeropuerto con una propuesta práctica y bien pensada.
Hermès Bond Street London
Hermès abrió las puertas de su nueva Maison en Londres, un espacio que va mucho más allá de una tienda. Ubicada en New Bond Street, el espacio, que se convierte en la sexta Maison de la firma a nivel mundial, reúne arquitectura, arte y savoir-faire en más de 2,000 m² distribuidos en seis edificios históricos, ofreciendo una experiencia inmersiva que celebra la creatividad y la herencia artesanal de la casa francesa.
Bvlgari Bvlgari Aluminium
Bvlgari presenta dos nuevas versiones de su icónico Bvlgari Bvlgari Aluminium para el verano, reafirmando su visión del lujo deportivo con una elegancia desenfadada. Disponibles en una sofisticada versión monocromática blanca y una edición limitada con esfera azul efecto “rayos de sol”, ambos modelos combinan diseño contemporáneo, materiales innovadores y la precisión de la relojería suiza en una pieza pensada para acompañar el día a día con estilo.
Swatch SMASH IT
Color, diversión y mucha personalidad. Swatch da la bienvenida al verano con SMASH IT, una colección de cinco relojes que apuesta por colores vibrantes, texturas brillantes y una energía lúdica difícil de ignorar. Inspirada en los tonos frescos de la temporada, la colección reinterpreta algunos de los códigos más icónicos de la marca con un enfoque contemporáneo, incorporando además materiales de origen biológico en varios de sus diseños.