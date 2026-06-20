Las novedades de la semana de Life and Style

Panerai amplía su colección inspirada en los Navy SEALs con el nuevo Submersible Navy SEALs PAM01738, un reloj herramienta diseñado para rendir en las condiciones más exigentes. Con una caja de 44 mm, resistencia al agua de hasta 500 metros y un movimiento automático con tres días de reserva de marcha, esta nueva pieza combina la herencia militar de la firma con una estética contemporánea enfocada en la precisión, la durabilidad y la aventura.

Blue Roast by American Express

American Express acaba de inaugurar Blue Roast en la Terminal 2 del AICM, una propuesta diseñada para quienes buscan una experiencia premium incluso cuando van con prisa. Con café de especialidad, bebidas de autor y opciones gastronómicas para llevar, el concepto redefine la espera en el aeropuerto con una propuesta práctica y bien pensada.

Hermès Bond Street London

Hermès abrió las puertas de su nueva Maison en Londres, un espacio que va mucho más allá de una tienda. Ubicada en New Bond Street, el espacio, que se convierte en la sexta Maison de la firma a nivel mundial, reúne arquitectura, arte y savoir-faire en más de 2,000 m² distribuidos en seis edificios históricos, ofreciendo una experiencia inmersiva que celebra la creatividad y la herencia artesanal de la casa francesa.

Bvlgari Bvlgari Aluminium

Bvlgari presenta dos nuevas versiones de su icónico Bvlgari Bvlgari Aluminium para el verano, reafirmando su visión del lujo deportivo con una elegancia desenfadada. Disponibles en una sofisticada versión monocromática blanca y una edición limitada con esfera azul efecto “rayos de sol”, ambos modelos combinan diseño contemporáneo, materiales innovadores y la precisión de la relojería suiza en una pieza pensada para acompañar el día a día con estilo.

Swatch SMASH IT

Color, diversión y mucha personalidad. Swatch da la bienvenida al verano con SMASH IT, una colección de cinco relojes que apuesta por colores vibrantes, texturas brillantes y una energía lúdica difícil de ignorar. Inspirada en los tonos frescos de la temporada, la colección reinterpreta algunos de los códigos más icónicos de la marca con un enfoque contemporáneo, incorporando además materiales de origen biológico en varios de sus diseños.