Día del padre 2026: 15 ideas de regalos para sorprender a papá con estilo

B.ZERO1 GOLD & STEEL

Si lo de papá son las joyas, Bvlgari reinterpretó su icónico diseño de 1999, combinando la perfección del oro amarillo de 18 quilates con la elegancia del acero inoxidable. Los anillos de dos o cuatro bandas ofrecen una estética contemporánea y juvenil, mientras conservan el característico espiral de la colección, inspirado en el Coliseo romano.

PERRY ELLIS

Para su día a día, Perry Ellis tiene opciones funcionales, cómodas y con mucho estilo. Sus propuestas incluyen playeras, pantalones, polos, blazers y trajes, todos diseñados con una estética limpia y sutil en una paleta de colores que va desde tonos neutros hasta azules profundos, verdes oliva y arena.

Para estos días cambiantes, en los que el calor se siente durante gran parte de la jornada, la marca ofrece opciones relajadas y materiales ligeros para que se mantenga cómodo todos los días.

BLEU DE CHANEL

Disponible en un nuevo tamaño para acompañarlo por mucho más tiempo, Bleu de Chanel es una de las fragancias más icónicas de la Maison gracias a su aroma intenso y sofisticado, construido sobre sus características notas amaderadas.

Si tu papá disfruta los aromas con mucha personalidad, esta es la opción ideal. Su combinación de sándalo con notas de cuero y resina de jara ládano crea una fragancia elegante y duradera que lo acompañará durante todo el día.

CHAMPION

Si tu papá es de los que buscan comodidad sin sacrificar el estilo, Champion tiene prendas versátiles que se adaptan con facilidad a distintos momentos del día.

Su chamarra bomber destaca por un diseño sobrio y atemporal, así como por la combinación de colores neutros y detalles discretos que la convierten en una pieza fácil de integrar a cualquier guardarropa. Funciona igual de bien para looks casuales que para ocasiones que requieren una apariencia más pulida.

GIVENCHY GENTLEMAN SOCIETY SPORT

Para los papás que disfrutan las fragancias con carácter, Gentleman Society Eau de Parfum Sport combina frescura, elegancia y profundidad en una propuesta con una estética más dinámica y deportiva, sin perder la sofisticación que distingue a la colección.

La fragancia abre con una explosión de limones italianos que aporta una sensación fresca y energética. En el corazón, las notas florales y amaderadas suman profundidad y refinamiento, mientras que el fondo de almizcles y maderas envuelve la piel con una estela elegante y duradera.

PASHA DE CARTIER

Inspirada en hombres que valoran los detalles, Pasha de Cartier es una de esas fragancias que dejan huella. Su composición abre con notas frescas de lavanda y menta que aportan luminosidad y energía, mientras que un corazón especiado evoluciona hacia una base amaderada profunda y envolvente.

Además de su distintivo aroma, el frasco inspirado en el emblemático reloj Pasha refleja la maestría artesanal y el diseño característicos de Cartier.

ECLIPSE TABLE LAMP DE LEE BROOM - DIEZ COMPANY

Para los papás apasionados por el diseño, la Eclipse Table Lamp de Lee Broom es una pieza que destaca por su estética escultórica y contemporánea. Inspirada en la relación entre la luz y los cuerpos celestes, su diseño se compone de dos discos metálicos superpuestos que evocan un eclipse.

La iluminación LED integrada genera una luz indirecta y envolvente que aporta calidez y sofisticación a cualquier espacio.

PURIFICADOR COMPACTO HUSHJET™ DE DYSON

Mejora la experiencia del hogar con este gadget de Dyson diseñado para mantener los espacios más frescos y agradables. El purificador opera de manera silenciosa, permitiendo que las conversaciones, el descanso o los momentos frente al televisor transcurran sin interrupciones.

Su formato compacto facilita su integración en distintos ambientes del hogar, aportando bienestar sin sacrificar espacio ni estética.

CITYMATCH DE FERRAGAMO

Si en casa tienes a un amante de la moda, la colección Citymatch de Ferragamo combina el espíritu deportivo con la elegancia artesanal que distingue a la firma italiana.

La cápsula reinterpreta algunas de las siluetas más icónicas de la casa a través de una estética dinámica inspirada en el movimiento y la energía del verano. Destacan sus sneakers de piel de becerro, disponibles en llamativas combinaciones de color y enriquecidos con el emblemático detalle Gancini, que aportan un equilibrio perfecto entre sofisticación y comodidad.

ANOTHER HENDRICK'S GIN

Regálale una nueva forma de disfrutar la ginebra con Another Hendrick’s Gin. Esta creación conserva las emblemáticas notas de rosa y pepino que distinguen a Hendrick’s, incorporando además delicados matices de flor de naranjo y suaves notas de cacao que aportan profundidad y complejidad.

El resultado es un destilado equilibrado, fresco y sorprendente, pensado para quienes aprecian propuestas fuera de lo convencional.

OURA RING

Para los papás que buscan un mejor equilibrio entre rendimiento y bienestar, Oura Ring ayuda a monitorear el sueño, la recuperación y los niveles de estrés para tomar decisiones más conscientes cada día.

Con un diseño elegante y discreto en titanio, es el aliado ideal para quienes quieren sentirse mejor, descansar mejor y estar más presentes en los momentos que realmente importan.

VSVIO

Si tu papá disfruta reunir a todos para una parrillada, el horno-parrilla VSVIO es una excelente opción. Diseñado para maximizar el sabor de la cocina a la brasa, combina innovación, eficiencia y versatilidad, permitiendo cocinar con leña o carbón según las preferencias de cada usuario.

Más que un regalo, es una invitación a crear momentos, compartir historias y celebrar alrededor del fuego.

