Sí a las capas: chamarras y gabardinas

Tu jersey funcionará perfecto si lo combinas con piezas que normalmente no relacionas con el deporte. Olvídate de la pena y llévalo a una versión más sofisticada añadiendo algo de estructura. Nos referimos a una gabardina ligera, perfecta para los días de lluvia en la ciudad, o un blazer oversized.

La idea es ver tu jersey como cualquier otra pieza de tu guardarropa. Al agregar una capa interesante, puede convertirse en el protagonista de un outfit con mucha más personalidad.

Pantalón chino o paper bag: el cambio que hace la diferencia

Un pantalón chino, paper bag o sastre aporta estructura y genera un contraste interesante con la informalidad del jersey. El resultado es un look relajado, pero mucho más pulido.

(Fotografía: @jona2santos )

Otra forma de estilizarlo es darle estructura con un pantalón chino o paper bag. Su silueta mucho más pulida crea un contraste interesante con la informalidad del jersey, logrando un look equilibrado que funciona tanto para el día a día como para planes más casuales.

¿Llevarlo con shorts? Sí, y agrégale unas calcetas

Podría pensarse que un short reforzaría su esencia deportiva, pero si lo combinas con un short tipo sastre y le sumas una chamarra corta, puedes lograr un look preppy. Ahora, si además agregas unas calcetas y unos mocasines, tendrás un outfit perfecto para salir a la calle.

Si no quieres reservar el apoyo a tu equipo favorito únicamente para tu sports bar favorito o para los días de partido, o simplemente quieres sumarte a la tendencia de los jerseys esta temporada, no le temas a los contrastes.

Atrévete a jugar con las proporciones, los colores e incluso a experimentar con capas y accesorios. Durante esta temporada, y quizá durante todo el año, la playera de tu equipo ya no es solo para la cancha: se ha convertido en una de las piezas más versátiles y cool de tu guardarropa.