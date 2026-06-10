¿Recuerdas cuando los jerseys de fútbol estaban reservados para los días de partido? Parece que ha pasado una eternidad desde entonces, porque hoy en día la playera de tu equipo favorito es, bien estilizada, la pieza clave para lograr uno de los looks que veremos por todos lados esta temporada.
La tendencia de la temporada: cómo llevar el jersey de tu equipo fuera de la cancha
Celebridades, modelos e incluso los propios futbolistas han encontrado la fórmula para transformar esta pieza deportiva en un elemento esencial de sus outfits, combinándola con prendas básicas, accesorios sofisticados y siluetas relajadas que demuestran que el fútbol ya no solo se juega en la cancha: también se lleva en las calles.
Claves para llevar tu jersey fuera de la cancha
Sácalo del mood deportivo: no tenis, no pants
La forma más sencilla de quitarle el aire deportivo a tu jersey es evitar combinarlo con prendas que normalmente asociamos con este estilo. Eso significa decirle adiós a los pants, tracksuits, sudaderas y tenis, especialmente los deportivos.
Puedes cambiar los pants por unos jeans rectos o un pantalón sastre (más adelante te damos algunas opciones de bottoms). La clave está en lograr un equilibrio de texturas, combinando sastrería, denim y tejidos más estructurados. Respecto al calzado, no temas usar zapatos más formales, como unos mocasines; esta combinación elevará por completo el look.
Sí a las capas: chamarras y gabardinas
Tu jersey funcionará perfecto si lo combinas con piezas que normalmente no relacionas con el deporte. Olvídate de la pena y llévalo a una versión más sofisticada añadiendo algo de estructura. Nos referimos a una gabardina ligera, perfecta para los días de lluvia en la ciudad, o un blazer oversized.
La idea es ver tu jersey como cualquier otra pieza de tu guardarropa. Al agregar una capa interesante, puede convertirse en el protagonista de un outfit con mucha más personalidad.
Pantalón chino o paper bag: el cambio que hace la diferencia
Otra forma de estilizarlo es darle estructura con un pantalón chino o paper bag. Su silueta mucho más pulida crea un contraste interesante con la informalidad del jersey, logrando un look equilibrado que funciona tanto para el día a día como para planes más casuales.
¿Llevarlo con shorts? Sí, y agrégale unas calcetas
Podría pensarse que un short reforzaría su esencia deportiva, pero si lo combinas con un short tipo sastre y le sumas una chamarra corta, puedes lograr un look preppy. Ahora, si además agregas unas calcetas y unos mocasines, tendrás un outfit perfecto para salir a la calle.
Si no quieres reservar el apoyo a tu equipo favorito únicamente para tu sports bar favorito o para los días de partido, o simplemente quieres sumarte a la tendencia de los jerseys esta temporada, no le temas a los contrastes.
Atrévete a jugar con las proporciones, los colores e incluso a experimentar con capas y accesorios. Durante esta temporada, y quizá durante todo el año, la playera de tu equipo ya no es solo para la cancha: se ha convertido en una de las piezas más versátiles y cool de tu guardarropa.