No nos vas a dejar mentir... en un abrir y cerrar de ojos otro mes comenzó, pero no es cualquiera, sino el inicio del segundo semestre del año. Por supuesto, la mejor forma de darle la bienvenida es conociendo los nuevos lanzamientos y propuestas de diversas marcas. Acá nuestra selección semana, ideal para todos los gustos.
Las novedades de la semana de Life and Style
Pharrell Williams reinventa su colab con Moët & Chandon con Ice Impérial
La icónica marca y el artista Pharrell Williams continúan su legado creativo y su alianza evoluciona este verano hacia una nueva experiencia colectiva. A través de Ice Impérial, invitan a transformar los momentos espontáneos y luminosos de la temporada en recuerdos memorables para compartir, reafirmando una idea sencilla pero poderosa: “la vida es mejor cuando se comparte”. Por primera vez, Ice Impérial se presenta sin su icónica funda blanca, lo que revela la botella en su forma más pura y sofisticada. Este lanzamiento estará disponible a partir del 1 de julio en punto de ventas seleccionados.
Audemars Piguet presenta colores vibrantes para su nuevo integrante
Audemars Piguet presenta la incorporación de su último calibre 6401 en la colección Royal Oak Offshore con tres nuevos cronógrafos automáticos de 37 mm. Con un diseño de confort y estética mejorados, el movimiento de grosor reducido ahora está visible a través del fondo de cristal de zafiro, que revela sus decoraciones refinadas y la masa oscilante de oro rosa de 22 quilates rodiado. Por primera vez en la colección, dos de las nuevas Referencias son de titanio, y una de ellas luce un bisel engastado con diamantes, un detalle exquisito que también ilumina el tercer modelo de oro rosa de 18 quilates.
Jo Malone London lanza Veggies, una edición limitada de aromas imperdible
La casa británica de fragancias y estilo de vida Jo Malone London presenta Veggies, una edición limitada de aromas de temporada reconfortantes, coloridos y suavemente dulces, perfectos para una escapada fuera de la ciudad. Entre las propuestas de la colección se encuentran Velvety Butternut Cologne, Scarlet Beetroot Cologne, Carrot Blossom Cologne, Green Tomato Vine Candle & Diffuser, todas de 30 ml. Estarán disponibles en México a partir del 1 de julio.
Ponant Explorations Group y Woods Hole Oceanographic Institution lanzan nueva colección de imágenes del océano polar
Ponant Explorations Group y Woods Hole Oceanographic Institution presentaron una colección de imágenes del océano polar libre de derecho para hablar de lo que ocurre en los extremos del planeta y para la investigación, educación y conciencia ambiental. Más de 500 fotografías, más de 30 fotógrafos especializados, incluidos equipos que viajan a bordo de los buques de Ponant Explorations. Seis barcos de PONANT EXPLORATIONS navegan regularmente por la Antártida y el Ártico, entre ellos Le Commandant Charcot, el único rompehielos de lujo en el mundo.
Oppo lanza su Watch X3 con diseño ligero de titanio
OPPO presentó su smartwatch flagship más reciente el Watch X3,con un diseño ligero de titanio, monitoreo avanzado de salud y duración de batería extendida. Este lanzamiento reinterpreta el reloj de pulsera clásico con una estética moderna, fabricado con una aleación de titanio de grado aeroespacial para un acabado refinado y duradero. Es ligero, agradable al tacto y el titanio ofrece una alta resistencia a la corrosión y comodidad de uso a largo plazo. Disponible en dos acabados: titanio místico con elementos decorativos tallados en aleación de titanio y detalles de remaches y negro obsidiana, con tonos profundos de relojes de lujo tradicionales.
Todo sobre Lexus del IS 350 F Sport, presentado durante The Fuji Drive
Lexus lanzó oficiamente IS 350 F Sport en The Fuji Drive, un evento inspirado en el legado del icónico Fuji Speedway de Japón, para vivir de primera mano la propuesta dinámica de la línea F SPORT. A nivel estético, IS 350 F SPORT proyecta una personalidad atlética y sofisticada mediante elementos distintivos como rines F SPORT de 19 pulgadas forjados con acabado negro y con diseño exclusivo, además de calipers en color rojo y un alerón trasero deportivo. En México, Lexus IS 350 F SPORT tiene un precio de $1,175,900 MXN y ya está disponible en la red de distribuidores Lexus.
Vans x Metagirl revela los Premium Olld Skool 36 Diva
Vans se asocia como Metagirl para presentar los Premium Old Skool 36 Diva. Se trata de una colaboración que reinterpreta la silueta más icónica de la marca a través de una lente de feminidad radical y diseño multidimensional. Fueron creados en colaboración con la diseñadora y artista italiana Caterina Mongillo, conocida como Metagirl. Este modelo cuenta con una parte superior de lona, intervenida por detalles de piel de serpiente y estoperoles incrustados en la cinta de la vira alrededor del empeine. Una correa de piel de serpiente cruza el empeine, adornada con detalles de pedrería y asegurada por una hebilla dorada de gran tamaño incrustada con gemas.