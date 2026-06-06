Las novedades de la semana de Life and Style

Pharrell Williams reinventa su colab con Moët & Chandon con Ice Impérial

La icónica marca y el artista Pharrell Williams continúan su legado creativo y su alianza evoluciona este verano hacia una nueva experiencia colectiva. A través de Ice Impérial, invitan a transformar los momentos espontáneos y luminosos de la temporada en recuerdos memorables para compartir, reafirmando una idea sencilla pero poderosa: “la vida es mejor cuando se comparte”. Por primera vez, Ice Impérial se presenta sin su icónica funda blanca, lo que revela la botella en su forma más pura y sofisticada. Este lanzamiento estará disponible a partir del 1 de julio en punto de ventas seleccionados.

Audemars Piguet presenta colores vibrantes para su nuevo integrante

Audemars Piguet presenta la incorporación de su último calibre 6401 en la colección Royal Oak Offshore con tres nuevos cronógrafos automáticos de 37 mm. Con un diseño de confort y estética mejorados, el movimiento de grosor reducido ahora está visible a través del fondo de cristal de zafiro, que revela sus decoraciones refinadas y la masa oscilante de oro rosa de 22 quilates rodiado. Por primera vez en la colección, dos de las nuevas Referencias son de titanio, y una de ellas luce un bisel engastado con diamantes, un detalle exquisito que también ilumina el tercer modelo de oro rosa de 18 quilates.

Jo Malone London lanza Veggies, una edición limitada de aromas imperdible

La casa británica de fragancias y estilo de vida Jo Malone London presenta Veggies, una edición limitada de aromas de temporada reconfortantes, coloridos y suavemente dulces, perfectos para una escapada fuera de la ciudad. Entre las propuestas de la colección se encuentran Velvety Butternut Cologne, Scarlet Beetroot Cologne, Carrot Blossom Cologne, Green Tomato Vine Candle & Diffuser, todas de 30 ml. Estarán disponibles en México a partir del 1 de julio.

Ponant Explorations Group y Woods Hole Oceanographic Institution lanzan nueva colección de imágenes del océano polar

Ponant Explorations Group y Woods Hole Oceanographic Institution presentaron una colección de imágenes del océano polar libre de derecho para hablar de lo que ocurre en los extremos del planeta y para la investigación, educación y conciencia ambiental. Más de 500 fotografías, más de 30 fotógrafos especializados, incluidos equipos que viajan a bordo de los buques de Ponant Explorations. Seis barcos de PONANT EXPLORATIONS navegan regularmente por la Antártida y el Ártico, entre ellos Le Commandant Charcot, el único rompehielos de lujo en el mundo.