Cuando Smith y Christian Louboutin se conocieron en 2019, el joven actor y cantante dejó una grata impresión en el diseñador. Su espíritu innovador cautivó al francés y, desde ese momento, supo que quería colaborar con él.

Una nueva era para las colecciones masculinas de Christian Louboutin gracias a Jaden Smith

Quienes conocen la marca saben que, si bien existe una línea masculina, esta representa apenas el 24% del negocio. La decisión del diseñador era clara: era necesario expandir esta categoría y hacerlo junto a alguien con quien compartiera visión y valores. Fue entonces cuando apareció Jaden Smith.

Presentada en un château del siglo XVII a las afueras de París, la campaña combina la elegancia aristocrática con una energía juvenil que refleja la visión creativa de Jaden Smith.

(Fotografía: Christian Louboutin )

Jaden se puso manos a la obra para crear la colección Fall/Winter 2026, la primera desarrollada completamente bajo su dirección. Además, su llegada marca un nuevo capítulo para la maison, fusionando su legado de lujo con una visión contemporánea alineada con los códigos de las nuevas generaciones.

La campaña emplea una estética singular que fusiona la grandeza aristocrática con una energía vibrante y juvenil. Para lograrlo, el equipo se trasladó a un château del siglo XVII situado en las afueras de París, rodeado de salones señoriales y jardines impecables. Fue ahí donde se presentó la colección, que destaca por sus siluetas completas, sus loafers y el diálogo constante entre calzado y accesorios.