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Estilo

Jaden Smith finalmente revela su colección masculina para Christian Louboutin

La nueva era de las colecciones masculinas de Christian Louboutin ha comenzado con la primera colección bajo la dirección creativa de Jaden Smith.
mié 03 junio 2026 05:31 PM
jaden smith presenta su primera colección masculina con christian louboutin.png
La colección Fall/Winter 2026 marca el debut de Jaden Smith como Director Creativo de Hombre de Christian Louboutin, inaugurando una nueva etapa para la histórica maison francesa.
 (Fotografía: Christian Louboutin)

Hemos visto a Jaden Smith en su faceta de actor y también como cantante, pero ahora es momento de verlo conquistar el mundo de la moda tras ser nombrado el primer Director Creativo de Hombre de Christian Louboutin.

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Cuando Smith y Christian Louboutin se conocieron en 2019, el joven actor y cantante dejó una grata impresión en el diseñador. Su espíritu innovador cautivó al francés y, desde ese momento, supo que quería colaborar con él.

Una nueva era para las colecciones masculinas de Christian Louboutin gracias a Jaden Smith

Quienes conocen la marca saben que, si bien existe una línea masculina, esta representa apenas el 24% del negocio. La decisión del diseñador era clara: era necesario expandir esta categoría y hacerlo junto a alguien con quien compartiera visión y valores. Fue entonces cuando apareció Jaden Smith.

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Presentada en un château del siglo XVII a las afueras de París, la campaña combina la elegancia aristocrática con una energía juvenil que refleja la visión creativa de Jaden Smith.
 (Fotografía: Christian Louboutin )

Jaden se puso manos a la obra para crear la colección Fall/Winter 2026, la primera desarrollada completamente bajo su dirección. Además, su llegada marca un nuevo capítulo para la maison, fusionando su legado de lujo con una visión contemporánea alineada con los códigos de las nuevas generaciones.

La campaña emplea una estética singular que fusiona la grandeza aristocrática con una energía vibrante y juvenil. Para lograrlo, el equipo se trasladó a un château del siglo XVII situado en las afueras de París, rodeado de salones señoriales y jardines impecables. Fue ahí donde se presentó la colección, que destaca por sus siluetas completas, sus loafers y el diálogo constante entre calzado y accesorios.

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El cuero, las emblemáticas suelas rojo carmesí y una estética que equilibra tradición y modernidad definen la primera colección masculina desarrollada completamente bajo la dirección de Jaden Smith. (Fotografía: Christian Louboutin)

La atmósfera creada permite que el cuero, las siluetas casi esculturales y las clásicas suelas rojo carmesí de la firma construyan una fusión atemporal entre tradición y modernidad.

Como parte de la presentación global, Jaden Smith participará este mes en una serie de encuentros exclusivos que recorrerán ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Atlanta, París y Londres, consolidando así el comienzo de esta nueva etapa para la histórica maison.

Mientras tanto, la colección Otoño/Invierno 2026 de Christian Louboutin ya se encuentra disponible en tiendas de todo el mundo.

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