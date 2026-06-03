Seguramente te ha pasado: ves un corte de cabello en redes sociales, lo guardas inmediatamente y te convences de que ge lucirá increíble y es lo que pedirás para tu próxima visita al salón. Finalmente te lo hacen, pero no se ve igual, lamentamos decirte que no, no siempre es culpa del estilista, el problema puede ser que no es el corte adecuado para tu tipo de rostro.
La guía definitiva para elegir el mejor corte de cabello según tu tipo de rostro
Seguramente te ha pasado: ves un corte de cabello en redes sociales, lo guardas inmediatamente y te convences de que ge lucirá increíble y es lo que pedirás para tu próxima visita al salón. Finalmente te lo hacen, pero no se ve igual, lamentamos decirte que no, no siempre es culpa del estilista, el problema puede ser que no es el corte adecuado para tu tipo de rostro.
La realidad es que un mismo corte puede verse completamente diferente dependiendo de la textura del cabello, el tipo de cara e incluso la forma en que lo peinas. Por eso, antes de hacerte un cambio drástico, vale la pena identificar qué tipo de rostro tienes.
Eso sí, esto no significa que existan reglas estrictas sobre qué puedes o no puedes usar, pero sí hay ciertos estilos que suelen favorecer más algunas facciones.
Si tienes el rostro ovalado
Buenas noticias: prácticamente te queda todo. Puedes probar desde un corte clásico hasta algo más moderno con textura o volumen, ya que al ser el tipo de rostro más equilibrado, tienes mucha libertad para experimentar.
Qué cortes te quedan: Corte clásico con volumen, texturas naturales, buzz cut o cabello muy corto, side part.
Evita: flecos pesados que oculten tu rostro
Si tienes el rostro redondo
La idea es crear un poco más de estructura y dar la sensación de que el rostro es más alargado. Los cortes con volumen arriba y los laterales más cortos suelen funcionar muy bien.
Qué cortes te quedan: volumen en la parte superior, fade o degradados laterales, peinados con textura y altura.
Evita: cortes con demasiado volumen en los costados, así evitarás que tu rostro se vea más ancho.
Si tienes el rostro cuadrado
Tu mandíbula ya tiene bastante protagonismo, así que casi cualquier corte corto te favorece. Los estilos limpios y definidos suelen verse especialmente bien porque acompañan las líneas naturales de tu rostro.
Qué cortes te quedan: crew cut, french top, side part, textura ligera en la parte superior, cortes clásicos.
Evita: Exagerar demasiado con la rigidez del corte, opta por los que te ayuden a suavizar tus facciones.
Si tienes el rostro alargado o rectangular
Aquí conviene evitar demasiado volumen en la parte superior. Lo ideal son cortes más equilibrados, con algo de textura y longitud media para no alargar aún más las proporciones.
Qué cortes de quedan: con volumen lateral, flecos ligeros, textura media
Evita: altura en la parte superior o fades muy altos para que no alarguen más el rostro.
Si tienes el rostro triangular
La mandíbula suele ser la parte más ancha de la cara, por eso funcionan mejor los cortes que generan un poco más de volumen arriba y ayudan a equilibrar visualmente el conjunto.
Qué cortes de quedan: cortes con volumen en la parte superior, textura que aporta amplitud visual, flecos ligeros.
Evita: laterales muy cortos que hagan que la mandíbula luzca más prominente.
Si tienes el rostro diamante
Los pómulos suelen destacar más que el resto de las facciones. Los cortes con textura y algo de movimiento ayudan a suavizar el rostro y crear una apariencia más equilibrada.
Qué cortes te quedan: cortes con movimiento y textura, longitud media, flecos suaves, peinados que le den anchura a tu frente.
Evita: laterales excesivamente rapados que acentúen los pómulos.
Un último tip
Más allá de las reglas, también importa tu tipo de cabello. Un corte puede verse increíble en alguien con pelo grueso y completamente diferente en alguien con cabello fino o muy lacio.
La próxima vez que vayas a la barbería, en lugar de pedir exactamente el corte de la foto, úsala como referencia y deja que tu barber lo adapte a tus facciones. El resultado casi siempre será mucho mejor.