La realidad es que un mismo corte puede verse completamente diferente dependiendo de la textura del cabello, el tipo de cara e incluso la forma en que lo peinas. Por eso, antes de hacerte un cambio drástico, vale la pena identificar qué tipo de rostro tienes.

Eso sí, esto no significa que existan reglas estrictas sobre qué puedes o no puedes usar, pero sí hay ciertos estilos que suelen favorecer más algunas facciones.

Si tienes el rostro ovalado

No todos los cortes favorecen de la misma manera. Conocer la forma de tu rostro puede ayudarte a encontrar un estilo que resalte tus facciones y te haga sentir increíble // Brad Pitt tiene un rostro ovalado y lleva un Buzz Cut (Fotografía: Gareth Cattermole)

Buenas noticias: prácticamente te queda todo. Puedes probar desde un corte clásico hasta algo más moderno con textura o volumen, ya que al ser el tipo de rostro más equilibrado, tienes mucha libertad para experimentar.

Qué cortes te quedan: Corte clásico con volumen, texturas naturales, buzz cut o cabello muy corto, side part.

Evita: flecos pesados que oculten tu rostro

Si tienes el rostro redondo

La idea es crear un poco más de estructura y dar la sensación de que el rostro es más alargado. Los cortes con volumen arriba y los laterales más cortos suelen funcionar muy bien.

Qué cortes te quedan: volumen en la parte superior, fade o degradados laterales, peinados con textura y altura.

Evita: cortes con demasiado volumen en los costados, así evitarás que tu rostro se vea más ancho.

Si tienes el rostro cuadrado

El corte perfecto no se trata de seguir reglas, sino de encontrar el equilibrio entre tu estilo, tus facciones y tu rutina diaria // Pedro Pascal tiene un rostro cuadrado y usa crop texturizado

(Fotografía: Gerald Matzka)

Tu mandíbula ya tiene bastante protagonismo, así que casi cualquier corte corto te favorece. Los estilos limpios y definidos suelen verse especialmente bien porque acompañan las líneas naturales de tu rostro.

Qué cortes te quedan: crew cut, french top, side part, textura ligera en la parte superior, cortes clásicos.

Evita: Exagerar demasiado con la rigidez del corte, opta por los que te ayuden a suavizar tus facciones.