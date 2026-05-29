La estela olfativa de los próximos meses apuesta por mezclas luminosas, notas cítricas, acordes marinos y maderas ligeras que te harán sentir más relajado, auténtico y sofisticado. Aquí te compartimos algunas propuestas que prometen ponerte a tono con la temporada.

Cítricas, luminosas y sofisticadas: las fragancias masculinas que dominarán la temporada.

Tom Ford Taormina Orange

La esencia de una tarde frente al Mediterráneo convertida en perfume. Cítricos, maderas y una frescura refinada. (Fotografía: Tom Ford )

Este es un lanzamiento bastante reciente y una opción perfecta para la temporada. Taormina Orange, de Tom Ford, es una fragancia que busca transportarte a una tarde de verano frente al mar.

La composición abre con un estallido cítrico para luego dar paso al musgo y las maderas, que aportan profundidad y carácter. El resultado es un aroma fresco y refinado, tan evocador como una tarde en el Mediterráneo.

Notas predominantes: naranja sanguina siciliana, mandarina verde, lima, cardamomo, flor de azahar, naranja amarga (bigarade), pachuli, musgo de roble y almizcles salinos.