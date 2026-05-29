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Estilo

Fragancias veraniegas que harán que te pregunten qué estás usando

Sofisticadas, elegantes y frescas, estas son las fragancias masculinas que llegan esta temporada para convertirse en tu obsesión.
vie 29 mayo 2026 05:55 AM
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La temporada pide aromas ligeros, luminosos y sofisticados. Estas son las fragancias que acompañarán los días de sol, escapadas de fin de semana y noches de verano.

Las lluvias ya podrán haber comenzado, pero eso no significa que los días soleados no sigan haciendo una que otra aparición. Sin importar si sale el sol o aparece la lluvia, lo que resta de la primavera y el verano amerita una fragancia fresca que deje huella a donde vayas.

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La estela olfativa de los próximos meses apuesta por mezclas luminosas, notas cítricas, acordes marinos y maderas ligeras que te harán sentir más relajado, auténtico y sofisticado. Aquí te compartimos algunas propuestas que prometen ponerte a tono con la temporada.

Cítricas, luminosas y sofisticadas: las fragancias masculinas que dominarán la temporada.

Tom Ford Taormina Orange

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La esencia de una tarde frente al Mediterráneo convertida en perfume. Cítricos, maderas y una frescura refinada. (Fotografía: Tom Ford )

Este es un lanzamiento bastante reciente y una opción perfecta para la temporada. Taormina Orange, de Tom Ford, es una fragancia que busca transportarte a una tarde de verano frente al mar.

La composición abre con un estallido cítrico para luego dar paso al musgo y las maderas, que aportan profundidad y carácter. El resultado es un aroma fresco y refinado, tan evocador como una tarde en el Mediterráneo.

Notas predominantes: naranja sanguina siciliana, mandarina verde, lima, cardamomo, flor de azahar, naranja amarga (bigarade), pachuli, musgo de roble y almizcles salinos.

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Creed Wild Vetiver

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Elegante y vibrante, combina vetiver, flores y especias para crear una fragancia fresca con una personalidad sofisticada y contemporánea. (Fotografía: Creed)

Si Tom Ford te llevaba a una costa italiana, Wild Vetiver de Creed te transportará a un jardín inglés repleto de flores silvestres y abundante vegetación. Se trata de una fragancia elegante, con acentos cítricos, especiados y florales que la hacen vibrante, moderna y perfecta para los días más cálidos.

Notas predominantes: bergamota, pimienta rosa, timur berry, rosa centifolia, geranio, grosella negra, vetiver, cedro y amberwood.

Penhaligon’s Bold Blend

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Menta, pimienta negra y palo santo se unen en una composición energética y audaz que deja una impresión inolvidable. (Fotografía: Penhaligon's)

Como parte de la colección Potions & Remedies, Bold Blend se caracteriza por una familia olfativa que transmite energía, determinación y una actitud audaz. Desde el primer instante ofrece la frescura de la menta y el carácter de la pimienta negra, para después revelar notas más amaderadas de palo santo y ciprés, que le aportan una mayor profundidad.

Notas predominantes: menta piperita, pimienta negra, hoja de violeta, salvia sclarea, palo santo, ciprés y cipriol.

Louis Vuitton Ambre Levant

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Una interpretación moderna del ámbar y el oud que equilibra intensidad y luminosidad con una elegancia envolvente. (Fotografía: Louis Vuitton)

La más reciente incorporación a la colección Perfumes of the World está inspirada en Medio Oriente. La fragancia gira en torno al encuentro de dos ingredientes emblemáticos: el ámbar y el oud. El resultado es una composición intensa, envolvente y sofisticada que equilibra la luminosidad de los cítricos con la profundidad de las resinas y las maderas preciosas.

Notas predominantes: mandarina, canela, pimienta blanca, incienso blanco, ámbar, ámbar gris, labdanum y oud.

Narciso Rodriguez for him musc santal

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Discreto, íntimo y sofisticado. El almizcle y el sándalo crean una fragancia que se siente cercana. (Fotografía: Narciso Rodríguez )

Nuestra última recomendación incorpora uno de los acordes más característicos de la firma: el almizcle. En esta ocasión se combina con sándalo y otras notas amaderadas para dar vida a una fragancia discreta pero envolvente, elegante, íntima y contemporánea.

Notas predominantes: cardamomo, nuez moscada, almizcle, sándalo, vetiver, cedro y ámbar.

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Perfumes Tom Ford Temporada Primavera-Verano
Entrenamiento, salud y accesorios
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