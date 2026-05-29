Las lluvias ya podrán haber comenzado, pero eso no significa que los días soleados no sigan haciendo una que otra aparición. Sin importar si sale el sol o aparece la lluvia, lo que resta de la primavera y el verano amerita una fragancia fresca que deje huella a donde vayas.
Fragancias veraniegas que harán que te pregunten qué estás usando
Las lluvias ya podrán haber comenzado, pero eso no significa que los días soleados no sigan haciendo una que otra aparición. Sin importar si sale el sol o aparece la lluvia, lo que resta de la primavera y el verano amerita una fragancia fresca que deje huella a donde vayas.
La estela olfativa de los próximos meses apuesta por mezclas luminosas, notas cítricas, acordes marinos y maderas ligeras que te harán sentir más relajado, auténtico y sofisticado. Aquí te compartimos algunas propuestas que prometen ponerte a tono con la temporada.
Cítricas, luminosas y sofisticadas: las fragancias masculinas que dominarán la temporada.
Tom Ford Taormina Orange
Este es un lanzamiento bastante reciente y una opción perfecta para la temporada. Taormina Orange, de Tom Ford, es una fragancia que busca transportarte a una tarde de verano frente al mar.
La composición abre con un estallido cítrico para luego dar paso al musgo y las maderas, que aportan profundidad y carácter. El resultado es un aroma fresco y refinado, tan evocador como una tarde en el Mediterráneo.
Notas predominantes: naranja sanguina siciliana, mandarina verde, lima, cardamomo, flor de azahar, naranja amarga (bigarade), pachuli, musgo de roble y almizcles salinos.
Creed Wild Vetiver
Si Tom Ford te llevaba a una costa italiana, Wild Vetiver de Creed te transportará a un jardín inglés repleto de flores silvestres y abundante vegetación. Se trata de una fragancia elegante, con acentos cítricos, especiados y florales que la hacen vibrante, moderna y perfecta para los días más cálidos.
Notas predominantes: bergamota, pimienta rosa, timur berry, rosa centifolia, geranio, grosella negra, vetiver, cedro y amberwood.
Penhaligon’s Bold Blend
Como parte de la colección Potions & Remedies, Bold Blend se caracteriza por una familia olfativa que transmite energía, determinación y una actitud audaz. Desde el primer instante ofrece la frescura de la menta y el carácter de la pimienta negra, para después revelar notas más amaderadas de palo santo y ciprés, que le aportan una mayor profundidad.
Notas predominantes: menta piperita, pimienta negra, hoja de violeta, salvia sclarea, palo santo, ciprés y cipriol.
Louis Vuitton Ambre Levant
La más reciente incorporación a la colección Perfumes of the World está inspirada en Medio Oriente. La fragancia gira en torno al encuentro de dos ingredientes emblemáticos: el ámbar y el oud. El resultado es una composición intensa, envolvente y sofisticada que equilibra la luminosidad de los cítricos con la profundidad de las resinas y las maderas preciosas.
Notas predominantes: mandarina, canela, pimienta blanca, incienso blanco, ámbar, ámbar gris, labdanum y oud.
Narciso Rodriguez for him musc santal
Nuestra última recomendación incorpora uno de los acordes más característicos de la firma: el almizcle. En esta ocasión se combina con sándalo y otras notas amaderadas para dar vida a una fragancia discreta pero envolvente, elegante, íntima y contemporánea.
Notas predominantes: cardamomo, nuez moscada, almizcle, sándalo, vetiver, cedro y ámbar.