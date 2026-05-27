A pesar de los intereses compartidos, estos encuentros no son tan comunes como podríamos pensar y siempre son una oportunidad para conectar a partir de los intereses en común. “Podemos compartir cómo se sienten los fracasos, cómo se sienten los retos, qué viene después, cómo nos relacionamos con otras personas. En el fondo, creo que hay una complicidad entre personas que compartimos un estilo de vida y es importante vincularnos con otras personas que puedan entender lo que estamos pasando. Estas oportunidades no se tienen todos los días”, aseguró Jaber.

Victor Vescovo y Camila Jaber compartieron experiencias sobre resiliencia, aventura y conexión con el mar durante el lanzamiento del nuevo Planet Ocean en Los Cabos.

(Fotografía: OMEGA)

Sobre el nuevo

Seamaster Planet Ocean

Más que una simple actualización estética, el nuevo Seamaster Planet Ocean representa una evolución en la visión de la marca. Esta cuarta generación equilibra el ADN clásico de la línea Seamaster con una ejecución más contemporánea, manteniendo elementos distintivos como el característico color naranja que ha definido a la colección durante dos décadas.

“Con el Planet Ocean, siempre hemos sentido que no hay límites para lo que podemos lograr”, afirmó Raynald Aeschlimann, presidente y CEO de la firma, al hablar sobre el rediseño del modelo durante el evento.

Con siete nuevas versiones en tonos azul, negro y naranja, el Seamaster Planet Ocean evoluciona su diseño sin perder el ADN deportivo que ha definido a la colección desde 2005.

(Fotografía: OMEGA)

La colección ya está disponible a nivel global en siete versiones distintas, presentadas en tonos azul, negro y naranja, con opciones de correa de caucho o brazalete de acero inoxidable. Diseñado para responder tanto a escenarios extremos como al uso cotidiano, el nuevo Planet Ocean reafirma la capacidad de OMEGA para combinar innovación técnica con una estética profundamente ligada al espíritu de aventura contemporáneo.