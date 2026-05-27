La relación entre la alta relojería y el océano siempre ha sido una de las narrativas más sólidas dentro del universo de OMEGA. Ahora, esa conexión encontró un escenario ideal en Los Cabos, donde la casa suiza celebró el lanzamiento de la cuarta generación del Seamaster Planet Ocean con una experiencia exclusiva que reunió aventura, diseño y precisión técnica frente al Mar de Cortés.
OMEGA lleva el espíritu de exploración a Los Cabos con el nuevo Seamaster Planet Ocean
En colaboración con Ultrajewels, la firma transformó Dunara –un espacio caracterizado por su arquitectura contemporánea y su integración con el paisaje natural– en el epicentro de una velada que giró alrededor de la exploración y la conexión con el mar. Los impresionantes atardeceres de Baja California Sur funcionaron como telón de fondo para presentar una colección que, desde su origen en 2005, ha representado uno de los pilares deportivos más importantes de la marca.
La noche contó con la presencia de Victor Vescovo, explorador reconocido por sus expediciones a algunas de las profundidades más extremas del planeta, así como de Camila Jaber, quien ha construido una estrecha relación con el océano a través del buceo en apnea. Ambos participaron en un panel en el cual compartieron experiencias personales sobre el descubrimiento, la resiliencia y el deseo constante de ir más allá de los límites conocidos.
A pesar de los intereses compartidos, estos encuentros no son tan comunes como podríamos pensar y siempre son una oportunidad para conectar a partir de los intereses en común. “Podemos compartir cómo se sienten los fracasos, cómo se sienten los retos, qué viene después, cómo nos relacionamos con otras personas. En el fondo, creo que hay una complicidad entre personas que compartimos un estilo de vida y es importante vincularnos con otras personas que puedan entender lo que estamos pasando. Estas oportunidades no se tienen todos los días”, aseguró Jaber.
Sobre el nuevo
Seamaster Planet Ocean
Más que una simple actualización estética, el nuevo Seamaster Planet Ocean representa una evolución en la visión de la marca. Esta cuarta generación equilibra el ADN clásico de la línea Seamaster con una ejecución más contemporánea, manteniendo elementos distintivos como el característico color naranja que ha definido a la colección durante dos décadas.
“Con el Planet Ocean, siempre hemos sentido que no hay límites para lo que podemos lograr”, afirmó Raynald Aeschlimann, presidente y CEO de la firma, al hablar sobre el rediseño del modelo durante el evento.
La colección ya está disponible a nivel global en siete versiones distintas, presentadas en tonos azul, negro y naranja, con opciones de correa de caucho o brazalete de acero inoxidable. Diseñado para responder tanto a escenarios extremos como al uso cotidiano, el nuevo Planet Ocean reafirma la capacidad de OMEGA para combinar innovación técnica con una estética profundamente ligada al espíritu de aventura contemporáneo.