A estas alturas es imposible dudar del alcance y la popularidad de BTS. RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook han rebasado fronteras y las ARMY son consideradas una de las comunidades de fans más grandes y organizadas a nivel global.
BTS no solo ha conquistado a sus fans, también al mundo del lujo
Por ello, no sorprende que el mundo del lujo haya puesto sus ojos sobre ellos, llevando a cada uno de sus integrantes a convertirse en el rostro de importantes firmas internacionales.
Jimin
En 2023, Jimin se ganó el cariño de Kim Jones, quien lo convirtió en embajador global de Dior. Este movimiento no solo confirmó el crecimiento de la Maison en Corea del Sur, también llevó a un nuevo nivel la relación entre el cantante y la firma francesa.
Ese mismo año, otra marca se interesó por el cantante: Tiffany & Co. La joyería neoyorquina se vio atraída por su estilo único, talento e influencia mundial, reforzando así su interés por acercar cada vez más los mundos de la música, el arte, la cultura y el lujo.
RM
2023 también fue el año en que RM, o Kim Nam-joon, se convirtió en imagen de la campaña Primavera-Verano 2023 de Bottega Veneta, siendo esta la primera embajaduría bajo la dirección creativa de Matthieu Blazy.
La razón detrás de esta elección fue el estilo de RM: una combinación de discreción y lujo que encaja perfectamente con los códigos de Bottega Veneta. Desde entonces, la relación entre el cantante y la Maison ha continuado, incluso tras la salida de Blazy.
Jungkook
Al parecer, 2023 fue el gran año de BTS, pues también fue cuando Jungkook se unió a Calvin Klein como embajador global. Su primera campaña fue la colección Primavera 2023, titulada The Lagoon, cuya esencia retomaba lo mejor de la estética de los años noventa.
Y bueno, su más reciente colección, lanzada hace apenas unas semanas, retomó los códigos icónicos de la marca y los mezcló con una estética biker relajada y rebelde, muy al estilo de Jungkook.
Mucho más reciente fue el anuncio del cantante como embajador mundial de Hublot. La noticia se dio en Seúl, marcando la fusión de dos mundos que han redefinido lo que significa ser original: una firma de relojería que revolucionó la relojería moderna y un artista que transformó el sonido y el ritmo de toda una generación.
V
¿Puedes adivinar el año en el que V se convirtió en embajador global de Celine? Sí, también fue en 2023. En aquel entonces, Kim Taehyung, su nombre real, se convirtió en un auténtico Celine Boy, y desde entonces no solo lo hemos visto usando piezas de la Maison, también siendo protagonista de momentos clave como sus desfiles, incluido el de la colección Verano 2026.
Ese mismo año, V también fue nombrado embajador de Cartier y rostro de la prestigiosa colección Panthère de Cartier, una unión nacida del espíritu creativo, la elegancia natural y la presencia magnética que representan tanto al cantante como a la icónica pantera de la casa.
Suga
Desde hace tres años, Suga forma parte de la familia Valentino y es rostro de la campaña Maison Valentino Essentials, una búsqueda de la esencia masculina a través de las piezas clave del guardarropa contemporáneo.
Así fue como Suga se convirtió en un Di.VAs, un juego de palabras y acrónimo de “Different Values” (Valores Diferentes). Los Di.VAs de Valentino son personajes multifacéticos guiados por valores interiores: empáticos, inteligentes y románticos.
J-Hope
Después de mucho tiempo colaborando con la firma, J-Hope fue anunciado oficialmente como embajador global de Louis Vuitton. Desde entonces, no solo lo hemos visto enfundado en looks de la Maison; este mismo año incluso lanzaron juntos un diseño exclusivo de sneakers: los LV Buttersoft.
Los sneakers fusionan el rendimiento de una zapatilla deportiva con la artesanía italiana característica de Louis Vuitton, cobrando vida a través de detalles cosidos y pintados a mano.
Jin
Aunque se trata de una marca mucho más conocida en Japón, Jin fue nombrado embajador de la firma japonesa de cuidado capilar Lucido-L, cuyas campañas destacan atributos como la elegancia y una belleza effortless.