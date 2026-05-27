Por ello, no sorprende que el mundo del lujo haya puesto sus ojos sobre ellos, llevando a cada uno de sus integrantes a convertirse en el rostro de importantes firmas internacionales.

Jimin

En 2023, Jimin se ganó el cariño de Kim Jones, quien lo convirtió en embajador global de Dior. Este movimiento no solo confirmó el crecimiento de la Maison en Corea del Sur, también llevó a un nuevo nivel la relación entre el cantante y la firma francesa.

Ese mismo año, otra marca se interesó por el cantante: Tiffany & Co. La joyería neoyorquina se vio atraída por su estilo único, talento e influencia mundial, reforzando así su interés por acercar cada vez más los mundos de la música, el arte, la cultura y el lujo.

RM

2023 también fue el año en que RM, o Kim Nam-joon, se convirtió en imagen de la campaña Primavera-Verano 2023 de Bottega Veneta, siendo esta la primera embajaduría bajo la dirección creativa de Matthieu Blazy.

La razón detrás de esta elección fue el estilo de RM: una combinación de discreción y lujo que encaja perfectamente con los códigos de Bottega Veneta. Desde entonces, la relación entre el cantante y la Maison ha continuado, incluso tras la salida de Blazy.