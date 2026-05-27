Hace un par de días se llevó a cabo la inauguración de sus nuevas oficinas en la Ciudad de México, específicamente en Polanco, desde donde impulsarán su crecimiento tanto en el país como en toda Latinoamérica.

Las nuevas oficinas de Authentic Brand Group

Detrás de marcas como Reebok y Champion, además de figuras icónicas como David Beckham y Marilyn Monroe, Authentic Brands Group fortalece su apuesta por México con una nueva sede en la CDMX. (Fotografías: Centilia )

El nuevo espacio funciona como una extensión de su oficina ya existente y fue diseñado para reflejar tanto la esencia de la plataforma como la cultura de la Ciudad de México. Ahora, la oficina se presenta como un showroom flexible con espacios para presentaciones, cocina abierta y un área lounge pensada para realizar eventos y colaboraciones.

“Establecer nuestra sede en la Ciudad de México nos permite fortalecer nuestro talento y experiencia local, ampliar nuestra red de socios y desbloquear nuevas oportunidades para nuestras marcas en un mercado definido por la creatividad, la cultura y la energía del consumidor”, mencionó Victor Alvarino.

Desde 2019, cuando Authentic se estableció en la Ciudad de México, la plataforma ha impulsado el crecimiento de sus marcas en América Latina a través de importantes alianzas y de una creciente demanda de los consumidores por su portafolio.