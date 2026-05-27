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Authentic aumenta su presencia en México con la apertura de sus nuevas oficinas en Polanco

Authentic Brands Group continúa su crecimiento en México y Latinoamérica con la inauguración de sus nuevas oficinas en la Ciudad de México.
mié 27 mayo 2026 12:52 PM
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Authentic Brands Group continúa expandiendo su presencia en México con la apertura de sus nuevas oficinas en Polanco, un espacio diseñado para impulsar colaboraciones, eventos y el crecimiento de su portafolio en Latinoamérica. (Fotografía: Centilia )

¿Sabes qué tienen en común Reebok, Champion, Shaquille O’Neal, David Beckham, Elvis Presley y Marilyn Monroe? Todas forman parte de Authentic Brands Group, una plataforma global de marcas y entretenimiento de la que seguramente escucharemos cada vez más ahora que duplica su presencia en México.

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Hace un par de días se llevó a cabo la inauguración de sus nuevas oficinas en la Ciudad de México, específicamente en Polanco, desde donde impulsarán su crecimiento tanto en el país como en toda Latinoamérica.

Las nuevas oficinas de Authentic Brand Group

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Detrás de marcas como Reebok y Champion, además de figuras icónicas como David Beckham y Marilyn Monroe, Authentic Brands Group fortalece su apuesta por México con una nueva sede en la CDMX. (Fotografías: Centilia )

El nuevo espacio funciona como una extensión de su oficina ya existente y fue diseñado para reflejar tanto la esencia de la plataforma como la cultura de la Ciudad de México. Ahora, la oficina se presenta como un showroom flexible con espacios para presentaciones, cocina abierta y un área lounge pensada para realizar eventos y colaboraciones.

“Establecer nuestra sede en la Ciudad de México nos permite fortalecer nuestro talento y experiencia local, ampliar nuestra red de socios y desbloquear nuevas oportunidades para nuestras marcas en un mercado definido por la creatividad, la cultura y la energía del consumidor”, mencionó Victor Alvarino.

Desde 2019, cuando Authentic se estableció en la Ciudad de México, la plataforma ha impulsado el crecimiento de sus marcas en América Latina a través de importantes alianzas y de una creciente demanda de los consumidores por su portafolio.

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El nuevo espacio de Authentic en la Ciudad de México fue concebido como un showroom flexible con cocina abierta, área lounge y espacios para presentaciones y colaboraciones, reflejando tanto la esencia de la plataforma como la energía creativa de la ciudad. (Fotografía: Centilia )

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De hecho, su presencia ha convertido a México en uno de sus mercados con mejor desempeño; actualmente ocupa el tercer lugar entre sus mercados globales más importantes.

Con esta expansión y otras alianzas estratégicas, como su reciente acuerdo con Mercado Libre, la compañía busca ampliar aún más la visibilidad y el desempeño de su portafolio de marcas.

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