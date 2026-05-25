Airbnb y las experiencias para la Copa Mundial de la FIFA 2026

La plataforma continúa evolucionando para ofrecer mucho más que alojamientos, apostando ahora por experiencias integrales, especialmente de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Ahora, tus viajes pueden incluir entrega de supermercado, traslados al aeropuerto, resguardo de equipaje, alquiler de vehículos, recorridos culturales, propuestas gastronómicas y experiencias únicas relacionadas con el torneo, como ver un partido junto a las actuales campeonas del mundo o participar en un entrenamiento con Javier Mascherano, exdirector técnico del Inter Miami.

Dos íconos de la música celebran 60 años juntos: Marshall x Hendrix

Han pasado 60 años desde que Jimi Hendrix conectó su guitarra a un amplificador Marshall y, para celebrarlo, se lanzó una colección que incluye un altavoz Bluetooth Acton III rediseñado, un half stack 1959 JMH y un pedal Fuzz Face de edición limitada.

Cada pieza está inspirada en el sonido icónico y la estética cósmica de Hendrix, celebrando el momento en el que Marshall y el legendario guitarrista cambiaron para siempre el sonido del rock.

Nuevos beneficios y experiencias con World Legend Mastercard

El portafolio premium de Mastercard tiene un nuevo integrante: World Legend Mastercard, la categoría más exclusiva de la compañía a nivel global hasta ahora. México, además, se convierte en el segundo país de Latinoamérica en activar este producto.

Entre los nuevos beneficios destacan Taste by Priceless, Mastercard Fast Track, experiencias gastronómicas exclusivas, entretenimiento premium, Soho Friends Membership y coberturas globales para viajes.

Tardes de indulgencia en L’heure Dorée by Ladurée

Desde el 19 de mayo, entre las 5:00 y las 7:00 pm, la boutique de Polanco ofrecerá una experiencia inspirada en las tardes de indulgencia y conversación.

La propuesta incluirá una selección especial de cocktails y bites, desde martinis hasta croquetas de jamón, pensados para disfrutar una sobremesa relajada y sofisticada.

Longines Legend Diver 59

Uniendo herencia atemporal y una visión moderna, la nueva incorporación a la colección de relojes de buceo de Longines rinde homenaje al célebre modelo de 1959.

La pieza llega en una caja de acero inoxidable de 42 mm con una refinada pulsera de malla milanesa. Además, ofrece una estanqueidad de hasta 30 bares (300 metros) y cuenta con certificación oficial de cronómetro por el COSC (Control Oficial Suizo de Cronómetros).

Aeroméxico presenta su renovado Salón Premier Internacional

Aeroméxico reabre las puertas de sus Salones Premier en el AICM con un nuevo diseño desarrollado por la firma global de arquitectura Gensler.

El espacio incorpora amenidades como una zona de comedor creada por Les Croissants, áreas de relajación y trabajo, además de una exclusiva colección de arte curada por José Esparza Chong Cuy.

Bvlgari reimagina dos de sus íconos: Monete y Tubogas

Bvlgari reinventa dos de sus modelos más emblemáticos, Monete y Tubogas, fusionando su herencia con un diseño contemporáneo.

Monete llega en oro rosa con un brazalete de malla milanesa a juego. La pieza rinde homenaje a esta técnica artesanal e incorpora el movimiento Piccolissimo BVP100, el calibre redondo más pequeño del mundo.

Por otro lado, Tubogas Manchette se presenta como un brazalete de oro amarillo con diamantes y gemas vibrantes como citrinas, rubelitas, peridotos, amatistas, topacios y espessartitas. En su interior alberga el movimiento automático Lady Solotempo BVS100.

