Desde hace casi tres siglos, Blancpain ha construido un lenguaje propio dentro de la alta relojería. Fundada en 1735 y reconocida como la manufactura relojera más antigua del mundo, la Maison ha logrado mantenerse vigente gracias a una visión clara: preservar la relojería mecánica mientras continúa innovando y reinterpretando sus códigos estéticos y técnicos.
Blancpain y sus tres grandes universos: tradición, exploración y feminidad en la alta relojería
Hoy, esta filosofía se refleja en tres de sus colecciones más representativas: Fifty Fathoms, Villeret y Ladybird. Cada una con su propio universo: la exploración, la elegancia clásica y la expresión femenina, pero todas compartiendo el mismo nivel de precisión, savoir-faire y atención al detalle.
Fifty Fathoms: el reloj que transformó el buceo
Hablar de relojería de buceo inevitablemente lleva a Fifty Fathoms. Lanzado en 1953, este modelo es considerado el primer reloj de buceo moderno, creado originalmente como una herramienta profesional para exploradores y especialistas del mar.
Desde entonces, la colección ha evolucionado sin perder los principios que definieron su identidad desde el inicio: legibilidad, precisión y resistencia en condiciones extremas. Blancpain ha hecho lo propio, incorporado nuevos materiales e innovaciones técnicas que elevan su desempeño, manteniendo intacta la esencia de la pieza original.
Más allá de su función técnica, Fifty Fathoms también se ha convertido en una de las expresiones más contemporáneas de la Maison, conectando el universo de la alta relojería con la exploración y el océano.
Villeret: la elegancia clásica de Blancpain
Si Fifty Fathoms representa el lado más técnico de la marca, Villeret encarna su expresión más clásica. La colección destaca por una estética refinada que combina equilibrio visual con complicaciones relojeras de alta precisión.
Las nuevas versiones de la línea incluyen modelos en oro rojo de 18 quilates y acero inoxidable, integrando funciones como calendario completo y fases de luna, una de las complicaciones más emblemáticas de Blancpain.
Precisamente, la fase lunar se ha convertido en una firma distintiva de la Maison. Más allá de su complejidad técnica, aporta una dimensión estética y emocional que ha sido clave en la identidad de la marca y en el renacimiento de la relojería mecánica contemporánea.
En términos de diseño, Villeret apuesta por elementos clásicos como esferas opalinas, números romanos en oro y agujas estilizadas, complementados con detalles contemporáneos como correas intercambiables y nuevos rotores calados que facilitan la experiencia de uso diario.
Ladybird: feminidad, historia e innovación técnica
Dentro del universo femenino de Blancpain, Ladybird ocupa un lugar especial. La colección está profundamente ligada a la historia de Betty Fiechter, quien en la década de 1930 se convirtió en la primera mujer en dirigir una manufactura relojera. Bajo su liderazgo, Blancpain impulsó el desarrollo de relojes femeninos que combinaban sofisticación estética con complejidad técnica.
Ese legado continúa hoy con piezas como Ladybird Colors, una línea que incorpora fases de luna, esferas de nácar, diamantes engastados a mano y opciones de personalización mediante correas intercambiables.
La colección también integra avances técnicos como el uso de silicio en los movimientos, mejorando la resistencia al magnetismo y la durabilidad sin comprometer la estética delicada de las piezas.
Más que una línea femenina, Ladybird representa una continuidad histórica donde innovación, precisión y feminidad conviven en una misma expresión relojera.
Tres colecciones, una misma visión
Aunque Fifty Fathoms, Villeret y Ladybird parten de conceptos distintos, las tres reflejan la misma visión de Blancpain: una relojería donde la tradición y la innovación no compiten entre sí, en cambio, evolucionan juntas.
A través de estas colecciones, la Maison demuestra que el tiempo puede interpretarse desde distintas perspectivas manteniendo siempre intacta la esencia de la alta relojería.