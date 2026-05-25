Hoy, esta filosofía se refleja en tres de sus colecciones más representativas: Fifty Fathoms, Villeret y Ladybird. Cada una con su propio universo: la exploración, la elegancia clásica y la expresión femenina, pero todas compartiendo el mismo nivel de precisión, savoir-faire y atención al detalle.

Fifty Fathoms: el reloj que transformó el buceo

Fifty Fathoms revolucionó la relojería en 1953 como el primer reloj de buceo moderno. Hoy sigue siendo uno de los mayores íconos técnicos de Blancpain.

(Fotografía: Blancpain)

Hablar de relojería de buceo inevitablemente lleva a Fifty Fathoms. Lanzado en 1953, este modelo es considerado el primer reloj de buceo moderno, creado originalmente como una herramienta profesional para exploradores y especialistas del mar.

Desde entonces, la colección ha evolucionado sin perder los principios que definieron su identidad desde el inicio: legibilidad, precisión y resistencia en condiciones extremas. Blancpain ha hecho lo propio, incorporado nuevos materiales e innovaciones técnicas que elevan su desempeño, manteniendo intacta la esencia de la pieza original.

Más allá de su función técnica, Fifty Fathoms también se ha convertido en una de las expresiones más contemporáneas de la Maison, conectando el universo de la alta relojería con la exploración y el océano.