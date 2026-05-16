Las novedades de la semana de Life and Style

Alila Mayakoba abre sus puertas en la Riviera Maya y debuta en Latinoamérica bajo Alila
Alila, marca global de hoteles de lujo, invita a los viajeros a conectar profundamente con cada destino a través de la inmersión cultural, el entorno natural y experiencias centradas en el bienestar. Sus propiedades ofrecen una visión contemporánea del lujo, y en este contexto, en el corazón de la Riviera Maya, rodeado de manglares, lagunas y el mar Caribe, abre sus puertas Alila Mayakoba, un resot de lujo que propone una experiencia inmersiva centrada en el bienestar, cultura y conexión con la naturaleza. El proyecto es desarrollado por Hyatt Hotels en conjunto con RIH Properties.
Todo sobre On Squad Race World Series en CDMX
La marca suiza On presenta la edición 2026 de la On Squad Race World Series en CDMX. La competencia se disputará en un circuito cerrado diseñado para llevar la técnica y la agilidad a entornos urbanos controlados. En esta modalidad de revelos 4x4, cada integrante del equipo recorre la pista a máxima velocidad antes de entregar la estafeta, una batalla táctica donde la potencia individual se suma a la sincronía del equipo para vencer al cronómetro. Para registrarte y más info da clic en este link .
Conoce Maison Perrier Chic, la propuesta de ricos mocktails de Perrier
Perrier presenta su propuesta de Maison Perrier Chic, mocktails ideales para cualquier ocasión, inspiradas en la escencia burbujeante. Su sabor ligero y refrescante permite realzar ingredientes naturales como frutas cítricas, hierbas aromáticas y extractos naturales, lo que da combinaciones que se adaptan a cualquier momento. Cada lata tiene menos de 30 calorías y están disponibles tres opciones: piña fizz, rosellini y lemonjito, creados por destacados mixólogos de The World’s 50 Best Bars, lo que garantiza un nivel de creatividad y detalle que eleva cada sorbo.