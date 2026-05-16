Las novedades de la semana de Life and Style

Conrad Punta de Mita presenta la Codex Chef Series

Los primeros días de mayo inició el Codex Chef Series, una experiencia gastronómica exclusiva de Conrad Punta de Mita que reúne a destacados chefs locales de México en una serie de colaboraciones únicas para ofrecer dining experiences. Los menús son curados por el chef José “Chema” Torres y el chef ejecutivo Germán Ghelfi y en esta edición los chefs invitados son: Alex Madrigal, Francisco Molina, Francisco Vigorito, Vanessa Blouet, Esteban Lluis y Rodrigo Amaury. Cada participación incluirá menús diseñados exclusivamente para la serie, lo que ofrece a los comensales propuestas únicas.

Gramo rinde tributo al legado de Pedro Ramírez Vázquez

La obra de Pedro Ramírez Vázquez es un lenguaje vivo que define la identidad visual de la CDMX. Para celebrar su legado, Gramo creó dos armazones: origen y legado, creados en colaboración directa con el Archivo Pedro Ramírez Vázquez. Ambos modelos rinden tributo a etapas cruciales en su carrera. La colaboración inicia con Origen, que presenta un corte panto-geométrico de marcada influencia modernista, fabricado en acetato Mazzucchelli de alta densidad. Este prepara el escenario para la llegada del modelo Legado durante los próximos meses.

Hilton, INVEX y Mastercard lanzan las primeras tarjetas de crédito Hilton Honors

Hilton, INVEx Banco y Mastercard anunciaron el lanzamiento de dos nuevas tarjetas de crédito: Hilton Honors INVEX y Hilton Honors INVEX Premium. Las dos ofertas de tarjetas combinan la hospitalidad de Hilton y los beneficios del programa de lealtad así como nuevas formas de acumular y canjear Puntos Hilton Honors en sus más de 9,200 propiedades, sus 27 marcas de clase mundial, incluyendo varios hoteles en el país como Conrad Tulum Riviera Maya, Hilton Cancun, an All-Inclusive Resort y Waldorf Astoria Los Cabos Pedregal. Ambas tarjetas ofrecen el primer año de anualidad sin costo y bonos de bienvenida, entre otras cosas.