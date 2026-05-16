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Estilo

Las novedades de la semana de Life and Style

Como cada semana te traemos las noticias más amigables desde diversos frentes: hotelería, running y colecciones que no sabías que necesitabas.
sáb 16 mayo 2026 03:00 PM
Las novedades de la semana de Life and Style
. (Cortesía/Fotoarte: Pamela Jarquin)

Una semana terminó y las buenas noticias no se hicieron esperar. Si ya estás planeando tus próximas compras o tus vacaciones de verano, hay algo para ti en nuestra selección de esta edición.

Las grandes experiencias en hotelería, colecciones imperdibles y una carrera que seguro no querrás perderte llegan esta vez. Sin más preámbulo, acá nuestra novedades.

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Conrad Punta de Mita presenta la Codex Chef Series

Los primeros días de mayo inició el Codex Chef Series, una experiencia gastronómica exclusiva de Conrad Punta de Mita que reúne a destacados chefs locales de México en una serie de colaboraciones únicas para ofrecer dining experiences. Los menús son curados por el chef José “Chema” Torres y el chef ejecutivo Germán Ghelfi y en esta edición los chefs invitados son: Alex Madrigal, Francisco Molina, Francisco Vigorito, Vanessa Blouet, Esteban Lluis y Rodrigo Amaury. Cada participación incluirá menús diseñados exclusivamente para la serie, lo que ofrece a los comensales propuestas únicas.

Gramo rinde tributo al legado de Pedro Ramírez Vázquez

La obra de Pedro Ramírez Vázquez es un lenguaje vivo que define la identidad visual de la CDMX. Para celebrar su legado, Gramo creó dos armazones: origen y legado, creados en colaboración directa con el Archivo Pedro Ramírez Vázquez. Ambos modelos rinden tributo a etapas cruciales en su carrera. La colaboración inicia con Origen, que presenta un corte panto-geométrico de marcada influencia modernista, fabricado en acetato Mazzucchelli de alta densidad. Este prepara el escenario para la llegada del modelo Legado durante los próximos meses.

Hilton, INVEX y Mastercard lanzan las primeras tarjetas de crédito Hilton Honors

Hilton, INVEx Banco y Mastercard anunciaron el lanzamiento de dos nuevas tarjetas de crédito: Hilton Honors INVEX y Hilton Honors INVEX Premium. Las dos ofertas de tarjetas combinan la hospitalidad de Hilton y los beneficios del programa de lealtad así como nuevas formas de acumular y canjear Puntos Hilton Honors en sus más de 9,200 propiedades, sus 27 marcas de clase mundial, incluyendo varios hoteles en el país como Conrad Tulum Riviera Maya, Hilton Cancun, an All-Inclusive Resort y Waldorf Astoria Los Cabos Pedregal. Ambas tarjetas ofrecen el primer año de anualidad sin costo y bonos de bienvenida, entre otras cosas.

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Alila Mayakoba abre sus puertas en la Riviera Maya y debuta en Latinoamérica bajo Alila

Alila, marca global de hoteles de lujo, invita a los viajeros a conectar profundamente con cada destino a través de la inmersión cultural, el entorno natural y experiencias centradas en el bienestar. Sus propiedades ofrecen una visión contemporánea del lujo, y en este contexto, en el corazón de la Riviera Maya, rodeado de manglares, lagunas y el mar Caribe, abre sus puertas Alila Mayakoba, un resot de lujo que propone una experiencia inmersiva centrada en el bienestar, cultura y conexión con la naturaleza. El proyecto es desarrollado por Hyatt Hotels en conjunto con RIH Properties.

Todo sobre On Squad Race World Series en CDMX

La marca suiza On presenta la edición 2026 de la On Squad Race World Series en CDMX. La competencia se disputará en un circuito cerrado diseñado para llevar la técnica y la agilidad a entornos urbanos controlados. En esta modalidad de revelos 4x4, cada integrante del equipo recorre la pista a máxima velocidad antes de entregar la estafeta, una batalla táctica donde la potencia individual se suma a la sincronía del equipo para vencer al cronómetro. Para registrarte y más info da clic en este link .

Conoce Maison Perrier Chic, la propuesta de ricos mocktails de Perrier

Perrier presenta su propuesta de Maison Perrier Chic, mocktails ideales para cualquier ocasión, inspiradas en la escencia burbujeante. Su sabor ligero y refrescante permite realzar ingredientes naturales como frutas cítricas, hierbas aromáticas y extractos naturales, lo que da combinaciones que se adaptan a cualquier momento. Cada lata tiene menos de 30 calorías y están disponibles tres opciones: piña fizz, rosellini y lemonjito, creados por destacados mixólogos de The World’s 50 Best Bars, lo que garantiza un nivel de creatividad y detalle que eleva cada sorbo.

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