Seguimos esperando el próximo éxito de C. Tangana tras El Madrileño, pero mientras llega, nos conformamos con la llegada de su marca, Late Checkout, a CDMX de la mano, como dicta la colaboración, de The Ritz-Carlton Mexico City.
Moda, café, hospitalidad y C. Tangana: Late Checkout llega a The Ritz-Carlton en CDMX
Si aún no estás tan enterado de qué es Late Checkout, se trata de una marca de ropa creada por C. Tangana y desarrollada en colaboración con The Ritz-Carlton. El universo alrededor de esta colección se inspira en el mundo hotelero y en los viajeros que buscan prendas versátiles, cómodas y con estilo.
La firma lleva ya varios años en el mercado, pero es hasta ahora que, después de pasar por distintas ciudades del mundo, finalmente aterriza en CDMX con toda una experiencia que combina moda, hospitalidad, café y cultura urbana, convirtiéndose en una de las colaboraciones más cool del momento.
Cómo ser parte de Late Checkout x The Ritz-Carlton en CDMX
Del 11 al 14 de mayo, Castelar 131, en Polanco, se transforma en un puesto de periódicos muy al estilo de la colaboración. Esta pop-up estará abierta al público para que puedas pasar por un café y disfrutar del diseño y la hospitalidad que propone Late Checkout.
Puedes elegir entre espresso, café americano, latte, cortado o cappuccino, todo acompañado de pan tradicional como mini conchas, croissants y orejas, dentro de una atmósfera relajada pensada para transmitir la esencia de la marca.
Por supuesto, esto no es solo un café. La pop-up está repleta de elementos visuales que hacen referencia a Late Checkout, piezas de colección y detalles de styling que terminan de construir una experiencia 360°.
La colaboración entre The Ritz-Carlton y Late Checkout demuestra que la hospitalidad también puede vivirse fuera de los hoteles. Aquí, la moda y la ciudad convergen para crear espacios emblemáticos perfectos para disfrutar, como la firma del madrileño, de días de ocio y noches inolvidables.