Si aún no estás tan enterado de qué es Late Checkout, se trata de una marca de ropa creada por C. Tangana y desarrollada en colaboración con The Ritz-Carlton. El universo alrededor de esta colección se inspira en el mundo hotelero y en los viajeros que buscan prendas versátiles, cómodas y con estilo.

La firma lleva ya varios años en el mercado, pero es hasta ahora que, después de pasar por distintas ciudades del mundo, finalmente aterriza en CDMX con toda una experiencia que combina moda, hospitalidad, café y cultura urbana, convirtiéndose en una de las colaboraciones más cool del momento.

Del 11 al 14 de mayo, Castelar 131 en Polanco se transforma en una pop-up donde conviven café, moda y hospitalidad. (Fotografías: Late Checkout - The Ritz-Carlton)

Cómo ser parte de Late Checkout x The Ritz-Carlton en CDMX

Del 11 al 14 de mayo, Castelar 131, en Polanco, se transforma en un puesto de periódicos muy al estilo de la colaboración. Esta pop-up estará abierta al público para que puedas pasar por un café y disfrutar del diseño y la hospitalidad que propone Late Checkout.

Puedes elegir entre espresso, café americano, latte, cortado o cappuccino, todo acompañado de pan tradicional como mini conchas, croissants y orejas, dentro de una atmósfera relajada pensada para transmitir la esencia de la marca.