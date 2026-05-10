Las novedades de la semana de Life and Style

Range Rover presenta SV Ultra: un santuario de audio para el cuerpo y mente

El nuevo Range Rover SV Ultra es la máxima expresión del lujo y la distinción de la marca. Combina elegantes acabados elevados con tecnología de audio pionera para enriquecer la conexión entre confort, bienestar y experiencia auditiva. La gama de tecnologías de audio inmersivo en Range Rover SV Ultra incluye el revolucionario SV Electrostatic Sound, que convierte la cabina en una sala de conciertos, junto con Body and Soul Seats (BASS) y Sensory Haptic Floor. Complementado con los Body and Soul Seats de Range Rover y el Sensory Floor, ambos primicias mundiales, la cabina se convierte en un santuario de audio inmersivo para todo el cuerpo.

La colección Swatch SCUBAQUA llega con cuatro nuevos diseños

Swatch lanzó una nueva combinación de colores en su divertida colección Swatch SCUBAQUA: verde aguamarina, azul medianoche, fucsia eléctrico y naranja solar. Además, la colección crece con dos relojes Swatch Pay*, los mdelos verde aguamarina y azul medianoche. Inspirado en el fascinante mundo de las medusas y diseñados para vivir aventuras dentro y fuera del mar, estos relojes de buceo combinan colores alegres con cajas fabricadas a partir de una fusción de Bioceramic y materiales de origen biológico. Los nuevos relojes tienen una corona situada a las 10 en punto, lo que ofrece una seguridad mejorada y estilo característico.

El chef Javier Plascencia y Mi Gusto Es se unen para crear platillo con causa

El Grupo Restaurantero Mi Gusto Es, en colaboración con el chef Javier Plascencia, conocido en la cocina mexicana contemporánea, presenta la Tacostada, un platillo disponible durante mayo cuyo 100% de las ventas será destinado a la organización Tijuana Sin Hambre. Este platillo plantea unir dos formatos arraigados en la cocina mexicana, la tostada y el taco en una sola experiencia. La base crujiente da paso a una capa cremosa de papa que aporta profundidad y equilibrio, mientras los elementos frescos y cítricos, mariscos, hierbas y vegetales, construyen contraste y ritmo en cada bocado.

New Balance rinde homenaje a su legado y evolución con Grey Days

New Balance anuncia su celebración anual Grey Days, un homenaje que se extiende durante todo el mes al color insignia de la marca. Para ello, la marca reunió a la reconocida familia de atletas y embajadores para presentar una selección de productos de edición especial, experiencias inmersivas e historias que celebran la influencia única y atemporal del gris. Entre las propuestas clave se encuentran las siluetas ya conocidas: 530, 9060, 2000, 574, T500, 204L y 1906. La colección Grey Days ya se encuentra disponible a nivel global y durante todo el mes de mayo.