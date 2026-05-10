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Estilo

Las novedades de la semana de Life and Style

Las buenas noticias no se hicieron esperar y en nuestra selección de esta semana te traemos lo mejor en relojería, autos, gastronomía y mucho más.
dom 10 mayo 2026 12:00 PM
Las novedades de la semana de L&S
. (Cortesía/fotoarte: Pamela Jarquin)

Como cada semana, hacemos una selección de buenas noticias y novedades que sin duda no puedes perderte. Si eres amante de los autos y quieres conocer la tecnología más reciente, tenemos algo para ti, así como el lanzamiento de diversas colecciones que se volverán objeto de deseo.

Sin más preámbulo, acá nuestra selección:

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Range Rover presenta SV Ultra: un santuario de audio para el cuerpo y mente

El nuevo Range Rover SV Ultra es la máxima expresión del lujo y la distinción de la marca. Combina elegantes acabados elevados con tecnología de audio pionera para enriquecer la conexión entre confort, bienestar y experiencia auditiva. La gama de tecnologías de audio inmersivo en Range Rover SV Ultra incluye el revolucionario SV Electrostatic Sound, que convierte la cabina en una sala de conciertos, junto con Body and Soul Seats (BASS) y Sensory Haptic Floor. Complementado con los Body and Soul Seats de Range Rover y el Sensory Floor, ambos primicias mundiales, la cabina se convierte en un santuario de audio inmersivo para todo el cuerpo.

La colección Swatch SCUBAQUA llega con cuatro nuevos diseños

Swatch lanzó una nueva combinación de colores en su divertida colección Swatch SCUBAQUA: verde aguamarina, azul medianoche, fucsia eléctrico y naranja solar. Además, la colección crece con dos relojes Swatch Pay*, los mdelos verde aguamarina y azul medianoche. Inspirado en el fascinante mundo de las medusas y diseñados para vivir aventuras dentro y fuera del mar, estos relojes de buceo combinan colores alegres con cajas fabricadas a partir de una fusción de Bioceramic y materiales de origen biológico. Los nuevos relojes tienen una corona situada a las 10 en punto, lo que ofrece una seguridad mejorada y estilo característico.

El chef Javier Plascencia y Mi Gusto Es se unen para crear platillo con causa

El Grupo Restaurantero Mi Gusto Es, en colaboración con el chef Javier Plascencia, conocido en la cocina mexicana contemporánea, presenta la Tacostada, un platillo disponible durante mayo cuyo 100% de las ventas será destinado a la organización Tijuana Sin Hambre. Este platillo plantea unir dos formatos arraigados en la cocina mexicana, la tostada y el taco en una sola experiencia. La base crujiente da paso a una capa cremosa de papa que aporta profundidad y equilibrio, mientras los elementos frescos y cítricos, mariscos, hierbas y vegetales, construyen contraste y ritmo en cada bocado.

New Balance rinde homenaje a su legado y evolución con Grey Days

New Balance anuncia su celebración anual Grey Days, un homenaje que se extiende durante todo el mes al color insignia de la marca. Para ello, la marca reunió a la reconocida familia de atletas y embajadores para presentar una selección de productos de edición especial, experiencias inmersivas e historias que celebran la influencia única y atemporal del gris. Entre las propuestas clave se encuentran las siluetas ya conocidas: 530, 9060, 2000, 574, T500, 204L y 1906. La colección Grey Days ya se encuentra disponible a nivel global y durante todo el mes de mayo.

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Todo sobre L’Obsidian, el nuevo bar de Sofitel Mexico City Reforma

L’Obsidian, una nueva experiencia de coctelería, música y sofisticación abrió sus puertas en Sofitel Mexico City Reforma. Se trata de un nuevo bar de autor ubicado en el piso 14 del hotel inspirado en la elegancia del movimiento Art Déco y en el glamour de la vida nocturna contemporánea. Este espacio fue concebido en uno donde el diseño, la música y coctelería se encuentran para crear una expeiencia refinada, envolvente y sensorial. Al frente de esta propuesta se encuentra Emma Centeno, head mixologist, con experiencia en reconocidas barras y proyectos de hospitalidad, incluyendo uno de los 50 Best Bars de Latinoamérica.

TUDOR presenta el Black Bay Chrono Carbon 26

Para la temporada 2026, TUDOR presenta el Black Bay Chrono Carbon 26, que al igual que la edición pasada, rinde homenaje al nuevo coche del Visa Cash App Racing Bulls Team. Mantiene su caja ligera gracias a la fibra de carbono y el calibre de manufactura del cronógrado con rueda de pilares, pero innova en el guino al amarillo presente en el VCARB 03 y que se refleja en el diseño del Black Bay Chrono Carbon 26. Cuenta con una reserva de marcha de 70 horas, rueda de pilares y embrague vertical de alto rendimiento.

Bottega Veneta presenta su colección Otoño 2026 con fotografías de Chris Rhodes

Bottega Veneta anunció su colección Otoño 2026, fotografiada en Venecia con la dirección creativa de Louise Trotter y bajo el lente del británico Chris Rhodes. Estas imágenes ofrecen una perspectiva íntima y sinfiltros de la ciudad, con un fondo cotidiano de papel pintado vintage y suelos de terrazo resalta la maestría artesanal de la colección. Además, la campaña explora nuevas formas de visualizar Venecia. Fragmentos de la vida veneciana reflejan un entorno dinámico donde la tradición y exprensión contemporánea se fusionan.

La marca dermocosmética AESTURA llega a Sephora México

AESTURA, la marca dermocosmética 1º recomendada por dermatólogos en Corea, llegó a México de la mano de Sephora con productos seleccionados. AESTURA ha sido clasificada como la marca de cosméticos número uno vendida en clínicas dermatológicas durante nueve años consecutivos y cuenta con una amplia distribución. Por ejemplo, su producto Atobarrier contiene un millón de cápsulas de ceramidas que refuerza la barrera cutánea. Proporciona máxima hidratación y a su vez fortalecen, reparan y protegen la barrera de hidratación, que puede debilitarse en pieles sensibles.

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Bottega Veneta Tudor
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