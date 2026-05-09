Hublot loves footbal y también a México y fortaleciendo su vínculo con este país anunció oficialmente una colaboración histórica con la Selección Nacional de México, reafirmando no solo su relación con este deporte, también con la cultura e identidad de una de las sedes de esta Copa Mundial. Como parte de esta alianza, la Maison presentó el nuevo Classic Fusion Chronograph SNM Titanium, una edición limitada diseñada especialmente para celebrar la pasión mexicana rumbo a uno de los años más importantes para el fútbol internacional y para el país.
La Selección Mexicana y Hublot presentan una colaboración histórica inspirada en México
Una alianza histórica entre Hublot y la Selección Mexicana
La Federación Mexicana de Fútbol fue la sede perfecta para reunir Mikel Arriola, Presidente de la Federación Mexicana de Fútbol; Frank Suznjevic, presidente de Hublot Americas; Lucía Calderón, directora de Hublot México; y las leyendas del fútbol mexicano Braulio Luna y Oribe Peralta, celebrando esta unión entre precisión suiza y el espíritu futbolero del país.
“México es un país clave para Hublot, no solo por su amor profundo por el fútbol soccer, sino por su identidad, su creatividad y su energía”, comentó Julien Tornare, CEO de Hublot, quien destacó que esta colaboración representa una celebración de la pasión compartida y del “Arte de la Fusión” que caracteriza a la marca.
Una edición limitada que celebra la identidad mexicana
La pieza protagonista de esta alianza es el Classic Fusion Chronograph SNM Titanium, un reloj fabricado en titanio con acabado satinado, carátula verde y detalles inspirados en la Selección Mexicana. El modelo incorpora el escudo de la Selección Nacional de México tanto en la esfera como en el fondo de la caja, mientras que el segundero con acentos rojos aporta un contraste que hace referencia al dinamismo y energía del deporte.
Uno de los elementos más distintivos del reloj es su correa desarrollada en material alternativo color verde nopal, un guiño a la identidad mexicana y a anteriores creaciones de Hublot inspiradas en el país. La edición estará limitada a solo 100 piezas en todo el mundo, así que habrá que ser más rápido que un jugador en la cancha para conseguir uno.
Por si fuera poco, la alianza también incluirá la presencia de Hublot dentro y fuera de la cancha. Javier Aguirre, director técnico de la Selección Nacional de México, portará esta edición especial durante partidos y apariciones oficiales, reforzando los valores compartidos entre la marca y el fútbol: precisión, estrategia, liderazgo e innovación.
Es claro que la colaboración surge en un momento clave para el fútbol mexicano y para Hublot, una marca con una larga trayectoria dentro de este deporte. Desde 2006, la firma ha participado como patrocinador y reloj oficial en algunos de los torneos y ligas más importantes del mundo, incluyendo la Copa Mundial de la FIFA, la UEFA Champions League y la UEFA EURO.