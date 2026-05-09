Una alianza histórica entre Hublot y la Selección Mexicana

La Federación Mexicana de Fútbol fue la sede perfecta para reunir Mikel Arriola, Presidente de la Federación Mexicana de Fútbol; Frank Suznjevic, presidente de Hublot Americas; Lucía Calderón, directora de Hublot México; y las leyendas del fútbol mexicano Braulio Luna y Oribe Peralta, celebrando esta unión entre precisión suiza y el espíritu futbolero del país.

El lanzamiento oficial se llevó a cabo en las instalaciones de la Federación Mexicana de Futbol con invitados como Mikel Arriola, Oribe Peralta, Braulio Luna y directivos de Hublot. (Fotografías: Cortesía Hublot)

“México es un país clave para Hublot, no solo por su amor profundo por el fútbol soccer, sino por su identidad, su creatividad y su energía”, comentó Julien Tornare, CEO de Hublot, quien destacó que esta colaboración representa una celebración de la pasión compartida y del “Arte de la Fusión” que caracteriza a la marca.

Una edición limitada que celebra la identidad mexicana

La pieza protagonista de esta alianza es el Classic Fusion Chronograph SNM Titanium, un reloj fabricado en titanio con acabado satinado, carátula verde y detalles inspirados en la Selección Mexicana. El modelo incorpora el escudo de la Selección Nacional de México tanto en la esfera como en el fondo de la caja, mientras que el segundero con acentos rojos aporta un contraste que hace referencia al dinamismo y energía del deporte.