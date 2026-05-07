Pero, ¿qué hay detrás de quitarse la barba o el bigote y por qué una persona puede lucir tan diferente? Nos dimos a la tarea de investigar las bases científicas, o lo más cercano a eso, para entender si el vello facial realmente puede hacer ver mejor a un hombre o si simplemente es algo que hemos decidido creer.

¿Por qué los hombres llevan barba?

No es tu imaginación: la ciencia sí encontró razones por las que un hombre con barba puede verse diferente, e incluso más atractivo, que uno afeitado. (Fotografía: Ore Huiying)

Empecemos por lo sencillo. Anatómicamente hablando, el vello facial, entiendase barba y bigote, crece debido a que la dihidrotestosterona, un derivado de la testosterona, estimula los folículos pilosos del rostro.

Sin embargo, a diferencia del vello de otras partes de la cara, como las cejas, que ayudan a proteger los ojos del sudor y la suciedad, la barba y el bigote no parecen tener una función biológica esencial.

Entonces, ¿por qué son tan importantes para muchos hombres? Aquí es donde la conversación pasa de la anatomía a la psicología. Aunque el vello facial no tenga una función fundamental, diversas teorías sostienen que, al ser un rasgo predominantemente masculino, suele asociarse con masculinidad, autoridad, confianza e incluso estatus.

