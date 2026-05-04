A lo largo de los años, la Met Gala se ha convertido en un evento tan icónico que resulta imposible ver las escaleras del Museo Metropolitano de Arte sin pensar en las celebridades que han desfilado por ellas: Diana Spencer (Lady Di), Madonna, Cher, André Leon Talley, Rihanna o Beyoncé.
La Met Gala en la pantalla: de Nueva York al cine y la televisión
Su importancia es tal que es considerada “la noche más importante de la moda”. Además, es uno de los pocos eventos cuyo enfoque es entender la moda como arte; el misticismo que la rodea, sumado a su extrema exclusividad y temática inmersiva, la convierten en una cita obligada para cualquier amante de la industria.
Otra prueba de su relevancia es haber sido inmortalizada en el cine y la televisión, donde su aura de estilo y exclusividad ha sido retratada en distintas ocasiones. Repasemos esas veces en las que la gala saltó de Nueva York a la pantalla.
“Ocean’s 8”
Con un elenco de lujo que incluyó a Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway, Helena Bonham Carter y Rihanna, “Ocean’s 8” nos introduce no solo en la gala, sino también en todo lo que ocurre antes de ella, además de ofrecer un vistazo a lo que sucede una vez que la alfombra termina y las celebridades ocupan su lugar dentro del museo.
Sí, la trama gira en torno al gran golpe de Debbie Ocean, pero, por mucho que queramos ignorarlo, este se desarrolla durante la gala, algo imposible de pasar por alto.
“Gossip Girl” (2021)
Ya sabemos que hubiera sido icónico que en la serie original pudiéramos ver a Blair Waldorf y Serena van der Woodsen posando sobre las escaleras en las que tantas veces las vimos en su época escolar.
Aun así, tuvimos una probada en el reboot de “Gossip Girl” de 2021, donde Julien Calloway y Monet de Haan protagonizan un episodio centrado en la Met Gala. Aunque la serie no tuvo el recibimiento esperado, el público coincide en que este capítulo de la segunda temporada es uno de los mejores, con looks que bien podrían haber desfilado en la gala real.
“El diablo viste a la moda”
Sabemos que en ninguna de las dos películas se menciona abiertamente la gala; sin embargo, muchos aseguran que, en la primera, la escena en la que Andy Sachs salva a una muy enferma Emily al decirle a Miranda Priestly el nombre correcto del embajador en realidad se desarrolla durante la Met Gala.
Por si fuera poco, en la segunda entrega hay una escena con Miranda en un elegante vestido rojo que, de hecho, fue filmada en las escaleras del Met, durante la mismísima gala.
Dos películas y una serie son prueba de que la Met Gala es, y seguirá siendo, el evento de moda por excelencia.