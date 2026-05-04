Su importancia es tal que es considerada “la noche más importante de la moda”. Además, es uno de los pocos eventos cuyo enfoque es entender la moda como arte; el misticismo que la rodea, sumado a su extrema exclusividad y temática inmersiva, la convierten en una cita obligada para cualquier amante de la industria.

Otra prueba de su relevancia es haber sido inmortalizada en el cine y la televisión, donde su aura de estilo y exclusividad ha sido retratada en distintas ocasiones. Repasemos esas veces en las que la gala saltó de Nueva York a la pantalla.

“Ocean’s 8”

Con un elenco de lujo que incluyó a Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway, Helena Bonham Carter y Rihanna, “Ocean’s 8” nos introduce no solo en la gala, sino también en todo lo que ocurre antes de ella, además de ofrecer un vistazo a lo que sucede una vez que la alfombra termina y las celebridades ocupan su lugar dentro del museo.

Sí, la trama gira en torno al gran golpe de Debbie Ocean, pero, por mucho que queramos ignorarlo, este se desarrolla durante la gala, algo imposible de pasar por alto.

