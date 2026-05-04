El 10 de mayo es la excusa perfecta para recordarle a mamá cuánto significa, pero elegir el regalo ideal puede ser todo un reto. Más allá de lo evidente, este año vale la pena apostar por detalles que conecten con su estilo, su rutina y esos pequeños gustos que la hacen única; desde piezas para su hogar hasta objetos pensados para consentirla en su día a día, reunimos 20 ideas que van más allá de lo convencional y que, sin duda, lograrán sorprenderla y hacerla sentir tan especial como merece.
+20 ideas de regalos para sorprender a mamá este 10 de mayo
Qué regalar a mamá este 10 de mayo 2026
Ferrioni
Porque mamá siempre ama oler rico, la fragancia de Ferrioni For Her dejará huella. Es suave, envolvente y profundamente emocional. Ofrece un mix de berries que aporta dulzura y cercanía, así como delicadas notas de flor de cerezo japonés y calidez del almizcle. Además, este perfume destaca por su curiosa forma de un perrito color rosa.
Van Cleef & Arpels
La colección Perlée de Van Cleef & Arpels destaca por esferas doradas, un motivo emblemático de la marca. Las esferas preciosas de la colección dan lugar a piezas de volumen redondeado y hoy, esta estética ofrece nuevos anillos en oro amarillo, rosa y blanco, cuyas curvas se entrelazan con el brillo de los diamantes. Ahora, en los nuevos diseños, perlas doradas de diferentes tamaños rodean el dedo en tres filas.
TEIA
Porque sabemos que mamá ama verse bien, la marca mexicana de maquillaje y skincare TEIA ofrece diversos productos con ingredientes orgánicos, nutritivos y biodegradables. Algunos de sus ingredientes destacados son el betabel, cacao, maíz, lavanda, que salen de la tierra y regresan a ella sin causar un impacto negativo. Entre los productos disponibles se encuentran: maquillaje, bases, rubores, bálsamos, limpiadores, sueros, entre otros.
Aerie
Aerie celebra el vínculo que sostiene, acompaña y transforma. Sí, el de mamá. Su propuesta para esta temporada incluye piezas que acompañan sin esfuerzo, que se sienten suaves, cercanas y auténticas. Por ejemplo, los vestidos ligeros permiten crear looks que se adaptan a planes como comida, reuniones o escapas de fin de semana sin sacrificar la comodidad y el estilo.
e.l.f. Cosmetics
Porque uno no es ninguno, las tintas para labios y mejillas Sheer For It Tint de e.l.f. ofrecen un acabado natural y una sensación fresca e hidratante. Además, ofrece tinte de larga duración que no se transfiere. Está disponible en cinco tonos: cherry cola, left on red, orange crush, pink positive, plums up.
A la venta en Sephora.
C&A
La marca invita a reconectar con la belleza de lo simple a través de una propuesta donde la moda se integra de forma natural a la vida diaria. Texturas ligeras, siluetas frescas y una paleta que evoca la calidez de la temporada. La colección reúne piezas versátiles, desde vestidos ligeros y conjuntos relajados hasta accesorios, bolsas, zapatos y fragancias.
Seasons Love Your Skin
Un regalo que mamá jamá olvidará: Seasons Love Your Skin ofrece tratamientos regenerativos no invasivos ideales para pieles latinas. Basados en el uso constante de activos como el ácido hialurónico, la coenzima Q10, antioxidantes y péptidos, permiten mejorar visiblemente la calidad de la piel sin alterar su equilibrio con productos como shampoo dermolimpiador, agua de rosas reparadora, sueros, etc.
Avon
Sorprende a mamá con los Labiales Ultra de Avon. En su relanzamiento ofrecen una fórmula renovada que incorpora 25% más pigmentación y tecnología avanzada para dar tonos intensos y uniformes desde la primera aplicación. Están hechos con aceites nutritivos y vitamina E, que ayudan a condicionar y mantener la suavidad de los labios. Disponibles en tres acabados: matte, cremoso y brilloso.
FOREO
Qué mejor que consentir a mamá regalandole tiempo para ella y una rutina de autocuidado sin necesidad de ir a un spa. El FAQ 202 de FOREO convierte su rutina en un ritual, esto gracias a su tecnología LED integrada en la máscara que mejora la luminosidad y firmeza de la piel desde casa, de forma práctica y sin esfuerzo, integrándose fácilmente en su día a día como un pequeño lujo que realmente hace la diferencia.
Txt.ure
Para una mamá que aprecia el diseño con intención, una pieza de Txt.ure es un regalo que va más allá de lo decorativo. La marca transforma el textil en un lenguaje que habita el espacio, combinando oficio artesanal con una visión contemporánea que aporta profundidad, textura y carácter al hogar. Es un detalle que no solo embellece, sino que conecta con una forma más consciente de vivir el diseño: cálida, sofisticada y pensada para disfrutarse todos los días.
Libre Berry Crush - Yves Saint Laurent
Si estás buscando algo especial para una mamá con personalidad y estilo propio, Libre Berry Crush Eau de Parfum de Yves Saint Laurent es una gran opción. Es una fragancia vibrante, con carácter, que se siente fresca pero con presencia, perfecta para acompañarla en su día a día. Más que un perfume, es de esos regalos que se vuelven parte de ella y de cómo se expresa, sutil pero con mucha identidad.
A la venta en Sephora.
Maribel Yébenes
Si este año quieres salirte de lo típico, el Tratamiento Imperial de Maribel Yébenes es de esos regalos que realmente se viven. Más que un facial, es una experiencia de pausa y cuidado profundo que combina tecnología avanzada con el toque experto de especialistas para dejar la piel luminosa, firme y revitalizada desde la primera sesión. Es perfecto para consentir a mamá como se merece: con un momento solo para ella, que no solo se siente increíble en el momento, sino que se nota después.
Huakal
Si buscas un regalo con historia y significado, el jarrón de barro pintado y esgrafiado de Huakal es una opción que va mucho más allá de lo decorativo. Hecho a mano en México, su diseño de peces azules y acabado detallado lo convierten en una pieza única que llena cualquier espacio de vida y carácter. Pero lo más especial es lo que representa: apoyar el trabajo artesanal y generar un impacto real, haciendo de este un regalo que mamá no solo va a amar, sino que también va a valorar por todo lo que hay detrás.
Jo Malone London
Si buscas un regalo que siempre funcione, English Pear & Freesia de Jo Malone London es una apuesta segura. Es un aroma fresco y elegante, con notas de pera jugosa y flores suaves que lo hacen perfecto para el día a día, sin ser pesado. Además, viene listo para regalar con la icónica caja amarilla y listón negro de la marca, convirtiéndolo en un detalle sencillo pero muy especial que mamá va a disfrutar desde el primer momento.
Suárez
Si buscas un regalo con significado, una joya de Suarez es una forma muy especial de celebrar a mamá. Inspiradas en las virtudes que la definen, como la ternura, la fortaleza o la sabiduría, cada pieza se convierte en algo más que un accesorio: en un símbolo que acompaña y guarda momentos para siempre . Es de esos regalos que no solo se ven lindos, sino que tienen historia, emoción y un valor que permanece con el tiempo.