Qué regalar a mamá este 10 de mayo 2026

Ferrioni

Porque mamá siempre ama oler rico, la fragancia de Ferrioni For Her dejará huella. Es suave, envolvente y profundamente emocional. Ofrece un mix de berries que aporta dulzura y cercanía, así como delicadas notas de flor de cerezo japonés y calidez del almizcle. Además, este perfume destaca por su curiosa forma de un perrito color rosa.

Van Cleef & Arpels

La colección Perlée de Van Cleef & Arpels destaca por esferas doradas, un motivo emblemático de la marca. Las esferas preciosas de la colección dan lugar a piezas de volumen redondeado y hoy, esta estética ofrece nuevos anillos en oro amarillo, rosa y blanco, cuyas curvas se entrelazan con el brillo de los diamantes. Ahora, en los nuevos diseños, perlas doradas de diferentes tamaños rodean el dedo en tres filas.

TEIA

Porque sabemos que mamá ama verse bien, la marca mexicana de maquillaje y skincare TEIA ofrece diversos productos con ingredientes orgánicos, nutritivos y biodegradables. Algunos de sus ingredientes destacados son el betabel, cacao, maíz, lavanda, que salen de la tierra y regresan a ella sin causar un impacto negativo. Entre los productos disponibles se encuentran: maquillaje, bases, rubores, bálsamos, limpiadores, sueros, entre otros.

Aerie

Aerie celebra el vínculo que sostiene, acompaña y transforma. Sí, el de mamá. Su propuesta para esta temporada incluye piezas que acompañan sin esfuerzo, que se sienten suaves, cercanas y auténticas. Por ejemplo, los vestidos ligeros permiten crear looks que se adaptan a planes como comida, reuniones o escapas de fin de semana sin sacrificar la comodidad y el estilo.

e.l.f. Cosmetics

Porque uno no es ninguno, las tintas para labios y mejillas Sheer For It Tint de e.l.f. ofrecen un acabado natural y una sensación fresca e hidratante. Además, ofrece tinte de larga duración que no se transfiere. Está disponible en cinco tonos: cherry cola, left on red, orange crush, pink positive, plums up.

A la venta en Sephora.

C&A

La marca invita a reconectar con la belleza de lo simple a través de una propuesta donde la moda se integra de forma natural a la vida diaria. Texturas ligeras, siluetas frescas y una paleta que evoca la calidez de la temporada. La colección reúne piezas versátiles, desde vestidos ligeros y conjuntos relajados hasta accesorios, bolsas, zapatos y fragancias.

Seasons Love Your Skin

Un regalo que mamá jamá olvidará: Seasons Love Your Skin ofrece tratamientos regenerativos no invasivos ideales para pieles latinas. Basados en el uso constante de activos como el ácido hialurónico, la coenzima Q10, antioxidantes y péptidos, permiten mejorar visiblemente la calidad de la piel sin alterar su equilibrio con productos como shampoo dermolimpiador, agua de rosas reparadora, sueros, etc.

Avon

Sorprende a mamá con los Labiales Ultra de Avon. En su relanzamiento ofrecen una fórmula renovada que incorpora 25% más pigmentación y tecnología avanzada para dar tonos intensos y uniformes desde la primera aplicación. Están hechos con aceites nutritivos y vitamina E, que ayudan a condicionar y mantener la suavidad de los labios. Disponibles en tres acabados: matte, cremoso y brilloso.