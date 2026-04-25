¡Qué rápido pasa el tiempo! Una vez más en un abrir y cerrar de ojos otro mes terminó y no hay mejor manera de despedirlo que conociendo los mejores lanzamientos y las novedades imperdibles desde diversos frentes. En nuestra selección de esta ocasión tenemos para todos los gustos: tecnología, moda, hotelería, drinks, entre otros. Sin más preámbulo, te la presentamos:
Las novedades de la semana de Life and Style
Ladurée presenta colección inspirada en El Principito en CDMX
Ladurée se una al universo de El Principito y presenta una caja de edición limitada que nos invita a recolectar con la infancia. Sentado en una nube delicadamente ilustrada, el héroe de este relato filosófico universal nos recuerda que debemos reducir la velocidad, apreciar la belleza que nos rodea y saborear los placeres de la vida. Esta caja de ensueño con 12 macarons, personalizadle, celebra el momento presente con dulzura y ligereza. Ya disponible en boutiques Ladurée con un precio de $1,215.00 pesos.
Dolce&Gabbana x Ray-Ban, una colaboración que desearás tener
Unidos por valores en común, Dolce&Gabbana y Ray-Ban presentan una colección que encarna el ADN de ambas marcas: raíces italianas, códigos de diseño distintivos y conexión con la cultura contemporánea. En esta colaboración, el modelo Aviator es reinterpretado por Domenico Dolce y Stefano Gabbana. Inspirado en elementos de archivo, el Shooter se define por una forma audaz, una barra superior con efecto nácar y un soporte integrado para cigarrillo, guiños a un sofisticado diseño vintage. Los lentes están disponibles en tonos naranja, rosa, verde, azul y amarillo, con opciones transparentes y espejadas.
La tablet compacta Huawei MatePad Mini PaperMatte ya está disponible a la venta
Huawei lanzó oficialmente la nueva Huawei MatePad Mini, una tablet compacta que destaca por su elegante diseño, pantalla PaperMatte profesional y su versátil experiencia de uso. Con una pantalla de 8.8 pulgadas, un cuerpo ligero que pesa solo 260 g y un perfil ultradelgado de solo 5.2 mm, este producto redefine la experiencia de las tablets de tamaño pequeño. Se adapta perfectamente a todas las necesidades, desde trabajo, lectura hasta entretenimiento y creatividad. Ya disponible en la tienda online de la marca con un costo de $14,999 pesos.
Rosewood Mayakoba presenta su nuevo beach & pool club
Punta Bonita, el restaurante frente al mar de Rosewood Mayakoba, inicia una nueva etapa como beach & pool club, tras una profunda renovación que redefine su esencia. Ahora, este espacio conecta con su entorno, con un restaurante completamente rediseñado, un bar frente al mar y nuevas áreas pensadas para acompañar distintos momentos del día. La propuesta toma inspiración de las costas mediterráneas desde una mirada contemporánea mexicana, tanto en su diseño como en su oferta gastronómica, donde destacan ingredientes locales y una cocina pensada para compartirse.
Johnnie Walker presenta la campaña “Canta & keep walking” con Hugo Sánchez
Johnnie Walker presenta "Canta & Keep Walking”, una campaña que, de la mano de Hugo Sánchez toma como punto de partida una de las canciones más representativas del espíritu mexicano para interpretarla con actitud. Al ritmo de “Cielito Lindo”, la campaña cobra vida con el astro del futbol. Como extensión, Johnnie Walker Red Label presenta un diseño edición limitada de su icónica botella en la que, incorpora un efecto que lo hace brillar en la oscuridad. Estará disponible por tiempo limitado en puntos de venta seleccionados a nivel nacional.
Range Rover presenta ediciones exclusivas inspiradas en Londres
Range Rover presenta una exclusiva serie de ediciones inspiradas en Londres que celebran el lujo británico, el carácter y la originalidad. A las Range Rover Evoque Hoxton Edition y Range Rover Velar Belgravia Edition se suma ahora la Range Rover Sport Battersea Edition, mientras que la Range Rover Westminster Edition llegará próximamente. Cada una de estas versiones refleja el espíritu distintivo de zonas reconocidas del corazón de la capital británica, incorporando detalles diseñados para complementar el diseño impecable, la sofisticación excepcional y el legado que caracterizan a cada vehículo de la marca.
Así fue Stories from the Wild, una experiencia de Wilderness para traer el safari a México
Stories from the Wild es una experiencia que organizó Wilderness, líder en conservación y hospitalidad de lujo en el continente africano con el fin de trasladar su narrativa a Valle de Bravo y mostrar su pasión por la naturaleza, vivida desde una perspectiva más profunda, auténtica y consciente. El escenario fue ‘El Ranchito’, propiedad del fotógrafo de fauna silvestre Diego Rodríguez. Se trata de un espacio que, por su arquitectura, entorno y espíritu, se transformó en un verdadero safari mexicano. La llegada de los invitados, entre ellos Life and Style, estuvo a cargo de Mercedes, a bordo de la nueva Clase G 500, G 580, G 63 y GLS 450.