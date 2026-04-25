Las novedades de la semana de Life and Style

Rosewood Mayakoba presenta su nuevo beach & pool club

Punta Bonita, el restaurante frente al mar de Rosewood Mayakoba, inicia una nueva etapa como beach & pool club, tras una profunda renovación que redefine su esencia. Ahora, este espacio conecta con su entorno, con un restaurante completamente rediseñado, un bar frente al mar y nuevas áreas pensadas para acompañar distintos momentos del día. La propuesta toma inspiración de las costas mediterráneas desde una mirada contemporánea mexicana, tanto en su diseño como en su oferta gastronómica, donde destacan ingredientes locales y una cocina pensada para compartirse.

Johnnie Walker presenta la campaña “Canta & keep walking” con Hugo Sánchez

Johnnie Walker presenta "Canta & Keep Walking”, una campaña que, de la mano de Hugo Sánchez toma como punto de partida una de las canciones más representativas del espíritu mexicano para interpretarla con actitud. Al ritmo de “Cielito Lindo”, la campaña cobra vida con el astro del futbol. Como extensión, Johnnie Walker Red Label presenta un diseño edición limitada de su icónica botella en la que, incorpora un efecto que lo hace brillar en la oscuridad. Estará disponible por tiempo limitado en puntos de venta seleccionados a nivel nacional.

Range Rover presenta ediciones exclusivas inspiradas en Londres

Range Rover presenta una exclusiva serie de ediciones inspiradas en Londres que celebran el lujo británico, el carácter y la originalidad. A las Range Rover Evoque Hoxton Edition y Range Rover Velar Belgravia Edition se suma ahora la Range Rover Sport Battersea Edition, mientras que la Range Rover Westminster Edition llegará próximamente. Cada una de estas versiones refleja el espíritu distintivo de zonas reconocidas del corazón de la capital británica, incorporando detalles diseñados para complementar el diseño impecable, la sofisticación excepcional y el legado que caracterizan a cada vehículo de la marca.

Así fue Stories from the Wild, una experiencia de Wilderness para traer el safari a México

Stories from the Wild es una experiencia que organizó Wilderness, líder en conservación y hospitalidad de lujo en el continente africano con el fin de trasladar su narrativa a Valle de Bravo y mostrar su pasión por la naturaleza, vivida desde una perspectiva más profunda, auténtica y consciente. El escenario fue ‘El Ranchito’, propiedad del fotógrafo de fauna silvestre Diego Rodríguez. Se trata de un espacio que, por su arquitectura, entorno y espíritu, se transformó en un verdadero safari mexicano. La llegada de los invitados, entre ellos Life and Style, estuvo a cargo de Mercedes, a bordo de la nueva Clase G 500, G 580, G 63 y GLS 450.