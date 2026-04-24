Armani/Archivio de Giorgio Armani se compone de trece looks, 7 masculinos, que incluyen piezas clave de colecciones de los años 1979 a 1994, teniendo en todas ellas como eje principal la chaqueta, una pieza clave en el universo de la casa de moda.

Los 7 looks masculinos de Armani/Archivio por Giorgio Armani

Esta segunda colección de ARMANI/Archivio tiene como pieza principal a la chaqueta (Fotografía: Giorgio Armani)

La colección primavera-verano 1979 se inspira en el cine estadounidense de los años treinta, proponiendo una nueva visión de la sastrería, poniendo especial atención en las bases de una elegancia esencial, moderna y perdurable.

El segundo look de primavera-verano 1981, es una transición mucho más natural a la sastrería, con líneas más ligeras y la integración de estampados como un elemento distintivo.

La colección incluye piezas clave de lanzamientos de los años 1979 a 1994 (Fotografías: Giorgio Armani)

Primavera-verano de 1983 mantiene una estructura y elegancia mucho más relajada, inspirándose en el trabajo al aire libre que se aprecia en detalles que unen funcionalidad y refinamiento, redefiniendo lo casual desde una perspectiva sofisticada.

La colección del 87 es el punto de inflexión de la identidad visual de la marca, en donde su sastrería evoluciona y se acerca a la elegancia de la vida diaria.