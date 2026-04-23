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Jacob Elordi se convierte en el nuevo embajador de BLEU de CHANEL

La personalidad contemporánea y magnética de Jacob Elordi encontró un eco natural en BLEU de CHANEL, una fragancia enigmática que celebra la individualidad.
jue 23 abril 2026 06:00 AM
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CHANEL da un paso acertado al anunciar a Jacob Elordi como el nuevo embajador de su fragancia BLEU. (Cortesía: CHANEL)

A lo largo de la historia de Hollywood, hemos visto surgir estrellas capaces de conquistar a la audiencia de generación tras generación. Los nombres sobran, pero hoy hay uno que destaca con claridad: Jacob Elordi.

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Desde que comenzó a aparecer en los créditos de producciones como Euphoria o Saltburn, era evidente que Elordi estaba destinado a algo grande. Hoy, su ascenso no solo se refleja en una filmografía sólida, sino también es un más reciente movimiento: convertirse en el rostro de BLEU de CHANEL.

Jacob Elordi es oficialmente el nuevo embajador de BLEU de CHANEL

La Maison francesa da un paso acertado al anunciar a Jacob Elordi como el nuevo embajador de su fragancia BLEU, consolidando así el momento que el actor ha venido construyendo desde hace varios años.

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Jacob Elordi encarna una nueva etapa para BLEU de CHANEL a través de una masculinidad más intuitiva (Cortesía: CHANEL)

Mientras que Guillermo del Toro y Emerald Fennell no dudaron en elegirlo como la Criatura de Frankenstein y a Heathcliff en la reinterpretación de Cumbres Borrascosas, Thomas du Pré de Saint Maur, Director de Recursos Creativos Globales, Fragancias y Belleza, CHANEL, reconoció en Elordi una personalidad que conecta de forma natural con el aura de BLEU.

“Encarna a la perfección el BLEU DE CHANEL: expresa libertad, misterio, magnetismo y una masculinidad que fusiona la modernidad con una cierta elegancia clásica.”
Thomas du Pré de Saint Maur

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Jacob Elordi es una personalidad que conecta de forma natural con el aura de BLEU.
 (Cortesía: CHANEL)

Jacob Elordi encarna una nueva etapa para BLEU de CHANEL a través de una masculinidad más intuitiva, libre de fórmulas, donde la individualidad se impone con naturalidad sobre cualquier convención.

BLEU de CHANEL ha mantenido un diálogo cercano con el cine, trabajando con figuras importantes del séptimo arte. En este contexto, la elección de Jacob Elordi como nuevo embajador de la fragancia no solo resulta natural, sino inevitable.

La campaña BLEU DE CHANEL L'EXCLUSIF, protagonizada por Jacob Elordi, se dará a conocer en mayo de 2026.

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