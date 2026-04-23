Desde que comenzó a aparecer en los créditos de producciones como Euphoria o Saltburn, era evidente que Elordi estaba destinado a algo grande. Hoy, su ascenso no solo se refleja en una filmografía sólida, sino también es un más reciente movimiento: convertirse en el rostro de BLEU de CHANEL.

Jacob Elordi es oficialmente el nuevo embajador de BLEU de CHANEL

La Maison francesa da un paso acertado al anunciar a Jacob Elordi como el nuevo embajador de su fragancia BLEU, consolidando así el momento que el actor ha venido construyendo desde hace varios años.

Jacob Elordi encarna una nueva etapa para BLEU de CHANEL a través de una masculinidad más intuitiva (Cortesía: CHANEL)

Mientras que Guillermo del Toro y Emerald Fennell no dudaron en elegirlo como la Criatura de Frankenstein y a Heathcliff en la reinterpretación de Cumbres Borrascosas, Thomas du Pré de Saint Maur, Director de Recursos Creativos Globales, Fragancias y Belleza, CHANEL, reconoció en Elordi una personalidad que conecta de forma natural con el aura de BLEU.