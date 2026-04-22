Marcas de lujo con colecciones sostenibles.

Mientras unas apelan a la moda y tendencias rápidas, hay marcas que se están tomando en serio la sostenibilidad y sus colecciones son prueba de ello.

PRADA

Re-Nylon es la colección de Prada que utiliza nylon creado a partir de desechos sacados del océano (Cortesía: Prada)

La Maison creó la colección Re-Nylon que gira en torno al nylon, un material sello en sus creaciones, pero esta vez totalmente regenerado, lo que representa el compromiso sostenible y responsable por parte de Prada.

El nylon que usan en la colección es creado a partir del reciclaje y purificación de plástico recogido del mar y procedente de redes de pesca, vertederos y residuos de fibra téxtil de todo el mundo.

Además, crearon en 2019 SEA BEYOND, un proyecto de Grupo Prada junto a la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la Unesco que busca concientizar sobre la sostenibilidad y conservación de mares, además de promover la educación oceánica.

VERSACE

Bajo la dirección creativa de Donatella, Versace dijo ‘adiós’ al uso de pieles para sus diseños, decisión basada en principios mucho más conscientes en lo relativo al medio ambiente.