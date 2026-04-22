Hablar de moda sostenible puede ser, en ocasiones, un tema controvertido. Si algo nos ha enseñado el fast fashion es que el medio ambiente no es una de sus principales preocupaciones, sin embargo, las cartas se han puesto sobre la mesa y la importancia de cuidar el planeta ha abierto una conversación sobre los objetivos de las marcas en pro del medio ambiente, apostando por colecciones con materiales reutilizables y con mayor trazabilidad.
Marcas de lujo que están redefiniendo la sostenibilidad en el mundo de la moda
Marcas de lujo con colecciones sostenibles.
Mientras unas apelan a la moda y tendencias rápidas, hay marcas que se están tomando en serio la sostenibilidad y sus colecciones son prueba de ello.
PRADA
La Maison creó la colección Re-Nylon que gira en torno al nylon, un material sello en sus creaciones, pero esta vez totalmente regenerado, lo que representa el compromiso sostenible y responsable por parte de Prada.
El nylon que usan en la colección es creado a partir del reciclaje y purificación de plástico recogido del mar y procedente de redes de pesca, vertederos y residuos de fibra téxtil de todo el mundo.
Además, crearon en 2019 SEA BEYOND, un proyecto de Grupo Prada junto a la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la Unesco que busca concientizar sobre la sostenibilidad y conservación de mares, además de promover la educación oceánica.
VERSACE
Bajo la dirección creativa de Donatella, Versace dijo ‘adiós’ al uso de pieles para sus diseños, decisión basada en principios mucho más conscientes en lo relativo al medio ambiente.
Otra de sus acciones ocurrió apenas el año pasado, cuando incluyeron en su colección Primavera-Verano 2025 accesorios creados por el artista William Amor creados a partir de plástico, aluminio y fibras de cuerda de deshechos.
Estas creaciones que conjugan materia prima industrial y flores dedicadas se alinea con el uso de contrastes en el diseño de Versace.
STELLA McCARTNEY
Para la colección de verano del 2026, la Maison presentó FEVVERS, una alternativa vegetal a las plumas y la primera en su tipo. La innovación vegana ofrece la belleza, textura y majestuosidad del plumaje tradicional de forma totalmente innovadora y libre de crueldad animal.
Otra prueba de su compromiso es Stella McCartney x 886 by The Royal Mint de 2025, colección en donde las esculturas en forma de paloma que formaban parte de las prendas habían sido creados a partir de oro y plata reciclados de residuos eléctricos y médicos, siendo de las joyas más sostenibles del mundo.
Y la lista continúa con marcas que priorizan la sostenibilidad a través de prácticas éticas, materiales ecológicos y condiciones laborales justas, convirtiéndose en la opción preferida para quienes se preocupan por el medio ambiente.