Por allá de 1961, la Semana del Diseño de Milán se creaba como una feria de muebles que promovía la exportación italiana; es claro que de esos humildes inicios ya no hay mucho y hoy es el punto de encuentro de creativos, diseñadores y amantes del buen gusto.
De Bottega Veneta a Louis Vuitton: las casas de lujo presentes en la Semana del Diseño de Milán 2026
Su prestigio y relevancia es tal, que algunas de las más importantes casas de moda de lujo, las mismas que presentan colecciones de moda exquisitas, han puesto sus esfuerzos en diseñar mobiliario y otros artículos que apelen a su legado en diseño.
Para este 2026, tres Maisons: Louis Vuitton, Bottega Veneta y Gucci, nos muestran sus creaciones en entornos vibrantes y envolventes presentados durante la Semana del Diseño de Milán.
Louis Vuitton
Con Objets Nomades, Louis Vuitton hace del Palazzo Serbelloni su hogar, adoptando 5 históricas salas como un reflejo de su historia.
Las salas Giangaleazzo, Gabrio, Napoleonica, Beauharnais y Parini resguardan colecciones de muebles, artículos de mesa, textiles y alfombras inspirados en las encuadernaciones de la colección Pierre Legrain Homage; se les suma la Riviera chaise longue y el Celeste dressing table; artículos de mesa como platos y velas con estampados geométricos y la flor Monogram de la Maison; y manteles con líneas gráficas a juego con una vajilla.
El mismo motivo, la encuadernación de Pierre Legran, se replica en el patio en una colaboración con la Accademia Belli Arte de Brera, mientras que la librería del mismo recinto exhibe guías de ciudad, libros de viajes y revistas de Louis Vuitton.
La cereza del pastel es su exhibición de baúles icónicos como el Malle Courrier Lozine Maison de Famille, el Malle Paravent y el Malle Lit de 1865.
Bottega Veneta
Para esta edición de la Semana del Diseño de Milán, la Maison italiana colaboró con el artista coreano Kwanghoo Lee, diseñando en conjunto una instalación lumínica para la tienda en Via Sant’Andrea.
Lightful, la tercera colaboración entre la casa de moda y el diseñador cuenta con la dirección creativa de Louise Trotter y el expertise de Lee en experimentación de materiales.
Lighful explora posibilidades, funciones, texturas y superficies en una escultura lumínica tejida en cuero negro y verde de Bottega Veneta. La forma apela las posibilidades de los procesos artesanales, un sello de Lee.
Gucci
Demna Gvasalia lleva Gucci Memoria a los Chiostri di San Simpliciano, exposición inmersiva que recorre los 105 años de la casa y la transformación de su identidad desde sus orígenes florentinos.
Los claustros se vistieron con tapices, entornos botánicos con el motivo Flora y elementos interactivos que incluyen máquinas expendedoras de bebidas enlatadas de Gucci Giardino, el café bar en Florencia.
Sin embargo, el corazón es un ciclo de doce tapices que funciona como una crónica visual de la Casa y su legado artesanal, desde la fundación del primer taller florentino, hasta su expansión como un icono global, incluyendo la aparición del bolso Jackie en 1961 y Bamboo en el 47 y las visiones de sus anteriores directores creativos: Tom Ford, Frida Giannini, Alessandro Michele, Sabato de Sarno y, obviamente, la dirección actual de Demna Gvasalia.
Llevando la experiencia más allá de la Semana del Diseño, la tienda Gucci de Via Montenapoleano regalará ramos de flores procedentes de la instalación Flora el 27 y 28 de abril, como un statement de su narrativa de reutilización.