El mismo motivo, la encuadernación de Pierre Legran, se replica en el patio en una colaboración con la Accademia Belli Arte de Brera, mientras que la librería del mismo recinto exhibe guías de ciudad, libros de viajes y revistas de Louis Vuitton.

La cereza del pastel es su exhibición de baúles icónicos como el Malle Courrier Lozine Maison de Famille, el Malle Paravent y el Malle Lit de 1865.

Bottega Veneta

Bottega Veneta presenta Lighful, una instalación lumínica diseñada junto al artista coreano, Kwangho Lee (Cortesía: Bottega Veneta)

Para esta edición de la Semana del Diseño de Milán, la Maison italiana colaboró con el artista coreano Kwanghoo Lee, diseñando en conjunto una instalación lumínica para la tienda en Via Sant’Andrea.

Lightful, la tercera colaboración entre la casa de moda y el diseñador cuenta con la dirección creativa de Louise Trotter y el expertise de Lee en experimentación de materiales.

Lighful explora posibilidades, funciones, texturas y superficies en una escultura lumínica tejida en cuero negro y verde de Bottega Veneta. La forma apela las posibilidades de los procesos artesanales, un sello de Lee.

Gucci

Demna Gvasalia lleva Gucci Memoria a los Chiostri di San Simpliciano, exposición inmersiva que recorre los 105 años de la casa y la transformación de su identidad desde sus orígenes florentinos.

Gucci Memoria en los Chiostri di San Simpliciano de Milán es una mirada a la historia de la casa (Cortesía: Gucci)

Los claustros se vistieron con tapices, entornos botánicos con el motivo Flora y elementos interactivos que incluyen máquinas expendedoras de bebidas enlatadas de Gucci Giardino, el café bar en Florencia.

Sin embargo, el corazón es un ciclo de doce tapices que funciona como una crónica visual de la Casa y su legado artesanal, desde la fundación del primer taller florentino, hasta su expansión como un icono global, incluyendo la aparición del bolso Jackie en 1961 y Bamboo en el 47 y las visiones de sus anteriores directores creativos: Tom Ford, Frida Giannini, Alessandro Michele, Sabato de Sarno y, obviamente, la dirección actual de Demna Gvasalia.

Llevando la experiencia más allá de la Semana del Diseño, la tienda Gucci de Via Montenapoleano regalará ramos de flores procedentes de la instalación Flora el 27 y 28 de abril, como un statement de su narrativa de reutilización.