Las novedades de la semana de Life and Style

Cashmere Body Cream, el lanzamiento de La Prairie que no sabías que necesitabas

La Prairire anunció el lanzamiento de Cashmere Body Cream, inspirado en el delicado tacto del preciado cashmere y que aporta nutrición, renovación y brillo excepcional. Está formulado con un péptico biomimétrico y un complejo hidratante avanzado. Mejora la resistencia de la piel, activa los receptores de señalización que apoyan la renovación celular para mayor fuerza y suavidad y proporciona hidratación y confort duraderos gracias a un complejo hidratante compuesto por ácido hialurónico, niacinamida y manteca de karité. Ideal para aplicar por la mañana y por la noche.

Montblanc rinde homenaje a Henri Matisse con una edición limitada

Montblanc rinde homenaje al poeta del dibujo y color Henri Matisse con Montblanc Masters of Art, una nueva colección de edición limitada, dedicada a uno de los artistas más influyentes del siglo XX. Este lanzamiento, desarrollado en colaboración con la Maison Matisse, explora en cada edición un capítulo diferente del legado creativo del artista francés, incorporando a las obras maestras de la marca alemana detalles de diseño directamente inspirados en sus piezas. Las siluetas se caracterizan por las formas fluidas, orgánicas y simplificadas, mientras que el clip evoca los collages del artista y su obra La gavilla (1953) en particular.

Camila Ramme y Original Penguin celebran una nueva etapa de marca

Original Penguin celebró un exclusivo press day junto a Camila Ramme, una de las figuras más relevantes del pádel mexicano actual con el fin de presentar una nueva etapa demarca en el país e iniciar una alianza que conecte deporte, estilo y una visión contemporánea del premium sportswear. En este día se dio el anuncio oficial de Camila Ramme como embajadora deportiva de la marca, así como su participación en una conversación guiada sobre su carrera, su estilo dentro y fuera de la cancha y lo que representa esta alianza dentro del contexto actual del pádel y la moda.

Myka y Jo Malone hacen una dulce colaboración que no puedes perderte

Una dulce colaboración llegó este mes de abril en la CDMX: Jo Malone London x MYKA. Para celebrar la última campaña de la firma británica inspirada en la hermandad, Myka reinterpreta una de las fragancias más icónicas de la casa, English Pear, trasladando su universo olfativo al sabor. El resultado es un yogurt donde la pera se convierte en protagonista: madura, jugosa y naturalmente dulce, evocando una frescura elegante y envolvente. Podrás disfrutarlo en todas las sucursales MYKA durante abril.