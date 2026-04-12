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Estilo

Las novedades de la semana de Life and Style

Las buenas noticias llegan esta vez desde diversos frentes: moda, cuidado personal, lo mejor en hotelería y hasta una colab transformada en deliciosos helados.
dom 12 abril 2026 01:00 PM
Las novedades de la semana de Life and Style: del 12 al 19 de abril de 2026.
. (Cortesía/Fotoarte: Pamela Jarquin)

Las buenas noticias no se hicieron esperar y una vez más regresamos con la ya conocida sección de novedades y lanzamientos, curados desde la redacción de Life and Style.

Si quieres ampliar tu colección de cuidado personal, tenemos algo para ti. También, no te puedes perder una increíble colaboración reflejada en deliciosos helados. Sin más preámbulo, te presentamos nuestra selección de esta semana.

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Cashmere Body Cream, el lanzamiento de La Prairie que no sabías que necesitabas

La Prairire anunció el lanzamiento de Cashmere Body Cream, inspirado en el delicado tacto del preciado cashmere y que aporta nutrición, renovación y brillo excepcional. Está formulado con un péptico biomimétrico y un complejo hidratante avanzado. Mejora la resistencia de la piel, activa los receptores de señalización que apoyan la renovación celular para mayor fuerza y suavidad y proporciona hidratación y confort duraderos gracias a un complejo hidratante compuesto por ácido hialurónico, niacinamida y manteca de karité. Ideal para aplicar por la mañana y por la noche.

Montblanc rinde homenaje a Henri Matisse con una edición limitada

Montblanc rinde homenaje al poeta del dibujo y color Henri Matisse con Montblanc Masters of Art, una nueva colección de edición limitada, dedicada a uno de los artistas más influyentes del siglo XX. Este lanzamiento, desarrollado en colaboración con la Maison Matisse, explora en cada edición un capítulo diferente del legado creativo del artista francés, incorporando a las obras maestras de la marca alemana detalles de diseño directamente inspirados en sus piezas. Las siluetas se caracterizan por las formas fluidas, orgánicas y simplificadas, mientras que el clip evoca los collages del artista y su obra La gavilla (1953) en particular.

Camila Ramme y Original Penguin celebran una nueva etapa de marca

Original Penguin celebró un exclusivo press day junto a Camila Ramme, una de las figuras más relevantes del pádel mexicano actual con el fin de presentar una nueva etapa demarca en el país e iniciar una alianza que conecte deporte, estilo y una visión contemporánea del premium sportswear. En este día se dio el anuncio oficial de Camila Ramme como embajadora deportiva de la marca, así como su participación en una conversación guiada sobre su carrera, su estilo dentro y fuera de la cancha y lo que representa esta alianza dentro del contexto actual del pádel y la moda.

Myka y Jo Malone hacen una dulce colaboración que no puedes perderte

Una dulce colaboración llegó este mes de abril en la CDMX: Jo Malone London x MYKA. Para celebrar la última campaña de la firma británica inspirada en la hermandad, Myka reinterpreta una de las fragancias más icónicas de la casa, English Pear, trasladando su universo olfativo al sabor. El resultado es un yogurt donde la pera se convierte en protagonista: madura, jugosa y naturalmente dulce, evocando una frescura elegante y envolvente. Podrás disfrutarlo en todas las sucursales MYKA durante abril.

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TUDOR conquista los cielos con The Flying Bulls

TUDOR se convierte en socio oficial de The Flying Bulls, una de las fuerzas más impresionantes de la aviación general. Con 12 pilotos operando una flota de 45 aeronaves, entre las que se incluyen aviones excepcionales e históricos y helicópteros acrobáticos, viajan por el mundo demostrando las capacidades extremas de su avión sorprendiendo al público con maniobras y acrobacias que parecen desafiar las leyes de la física. En sus muñecas llevan relojes TUDOR, que les permiten llegar a tiempo a cada espectáculo en todos los husos horarios del mundo.

Four Seasons Hotel en The Surf Club presenta The Beach Villa

Four Seasons Hotel at The Surf Club en Surfside, Florida, a solo minutos de Miami Beach, presenta su más reciente y exclusivo alojamiento, The Beach Villa: una residencia frente al mar de cuatro dormitorios ubicada en Seaway en The Surf Club, un nuevo concepto residencial que forma parte de una emblemática estructura frente al mar, construida en 1936. Ofrece un retiro privado con servicio completo, ubicado frente a la costa de Surfside está diseñada para abrazar la vida interior-exterior, con amplias áreas de estar y comedor que enmarcan las vistas del Océano Atlántico.

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