SpaceMaster: diseño y tecnología para aprovechar cada centímetro de tu cocina

Hay un dicho muy popular que, si eres mexicano, seguro has escuchado por lo menos una vez en la vida: “todo cabe en un jarrito sabiéndolo acomodar”. Y aunque hemos llevado este pensamiento al extremo, tenemos que admitirlo, en la cocina no siempre aplica.

A menos de que seas un experto en diseño de interiores, uno de los problemas más comunes a la hora de remodelar una cocina es el refrigerador. Sí, así en negritas, y con todo ese miedo incluido de comprar el que no tenga el tamaño, forma y hasta el color adecuado, y tener que hacer malabares para que el espacio entero se adapte a él. Sin embargo, hoy no solo hay una solución, hay una línea de estos electrodomésticos que dialoga con tu cocina entera, claro, cortesía de Midea.