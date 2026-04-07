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Estilo

SpaceMaster: diseño y tecnología para aprovechar cada centímetro de tu cocina

La nueva línea de refrigeradores de Midea sabe que el nuevo lujo de los electrodomésticos no se integra como un elemento aislado, se complementa y se hace parte de tu espacio.
mar 07 abril 2026 09:59 AM
Presentado por: Midea México

Hay un dicho muy popular que, si eres mexicano, seguro has escuchado por lo menos una vez en la vida: “todo cabe en un jarrito sabiéndolo acomodar”. Y aunque hemos llevado este pensamiento al extremo, tenemos que admitirlo, en la cocina no siempre aplica.

A menos de que seas un experto en diseño de interiores, uno de los problemas más comunes a la hora de remodelar una cocina es el refrigerador. Sí, así en negritas, y con todo ese miedo incluido de comprar el que no tenga el tamaño, forma y hasta el color adecuado, y tener que hacer malabares para que el espacio entero se adapte a él. Sin embargo, hoy no solo hay una solución, hay una línea de estos electrodomésticos que dialoga con tu cocina entera, claro, cortesía de Midea.

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Innovación y tecnología: el ADN de SpaceMaster

El nuevo sistema SpaceMaster de Midea integra tres modelos de refrigeración creados para fusionarse con el espacio que ya tienes. La clave está en su tecnología Slim Foam, un sistema de aislamiento de alta densidad que permite fabricar paredes más delgadas y optimizar hasta un 20% más el espacio, sin perder eficiencia térmica. Y esto lo vemos en cada uno de sus modelos.

El modelo French Door (640 L), con su sistema Gallon Size Bins, permite guardar galones enteros en las puertas del refrigerador sin perder espacio. A ello, se suma el compartimento Fresh Box, ideal para mantener frescos embutidos y carnes frías, y la fábrica de hielo integrada cuya capacidad supera los cuatro kilogramos.

Del mismo modo, el modelo Flagship Side by Side (695 L) lleva el concepto de un electrodoméstico al siguiente nivel, sumando a la experiencia un funcionamiento silencioso y su Beverage Station: una jarra de llenado automático con canastilla para frutas, integrada en la puerta del refrigerador.

SpaceMaster: diseño y tecnología en tu refrigerador para adaptarse a cualquier cocina
SpaceMaster: más alimentos mejor preservados. (Cortesía)

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¿Qué más hace diferente SpaceMaster?

Si existe algo que haga destacar a SpaceMaster es que el diseño Counter Depth, el modelo bajo el que está diseñada la serie, permite alinearse casi al ras de los gabinetes y encimeras tradicionales, como si estuviera diseñado a la medida.

Además de eso, el acabado Bsalt Gray, un gris oscuro de textura mate y lámina anti-huellas, ayuda a mantener ese aspecto pulcro y estético que se busca mantener en cualquier cocina, perfecto para los que gustan ver siempre limpio su espacio.

Finalmente, su compatibilidad Smart Home para controlar la temperatura y calidad de tus alimentos al alcance de un solo click en tu celular, deja claro que, cuando el diseño y la tecnología se fusionan, ofrecen soluciones innovadoras que entienden el ritmo de la vida cotidiana.

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Diseño de interiores
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