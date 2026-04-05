Perry Ellis celebra su 50 aniversario con el lanzamiento de su colección Spring 2026

1976, Perry Ellis (1940-1986), revolucionó la industria de la moda y a lo largo del tiempo ha introducido siluetas relajadas.

De hecho, gracias a su visión de tomar ideas tradicionales y transformarlas en piezas modernas, accesibles y atemporales, lo llevó a ser reconocido como el “diseñador del futuro”.

Para la colección Spring 2026, la marca retoma esa esencia pero con fuerza renovada. Su campaña fue lanzada bajo el concepto de Modern American Sophistication y a su mantra Classic with a Twist.

Presenta una propuesta con estética minimalista donde la arquitectura y cielo se fusionan en una narrativa visual y atemporal y la colección destaca por texturas elevadas, que aportan profundidad y refinamiento.

Además, ofrece siluetas relajadas en un retorno al effortless style que su creador introdujo en 1976, así como una paleta orgánica con tonos neutros que contrastan con azul intenso del cielo para dar como resultado una composición limpia, moderna y poderosa.