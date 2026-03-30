Estamos listos para el aumento de temperatura de la temporada y vaya que las hemos estado esperando con ansias para darle la bienvenida con mucho estilo. Seleccionamos nueve tendencias masculinas que todos querrán usar y los secretos para llevarlas. A veces, solo se necesita un pequeño accesorio para que una nueva estética se cuele sutilmente en nuestro armario.
Trend Report | Las tendencias masculinas Primavera-Verano 2026 imperdibles
LUX
Todo se trata de encontrar nuestra versión más etérea: linos, tonos blanco y hueso, drapeados y una sensación de ligereza en las piezas que elegimos. Menos estructura, más fluidez.
LENTES DE AVIADOR
Un clásico que toma fuerza esta temporada. Aportan un aire effortless y ligeramente retro que eleva cualquier look, desde el más relajado, hasta el más pulido. Sugerimos buscar un par con micas entintadas para sentirnos como en una escena de Top Gun.
LOUNGEWEAR
La ropa de descanso se ha vuelto mucho más sofisticada. La apuesta debe ser por conjuntos de tejido de punto o por mezclar distintas piezas entre sí. Con accesorios clave como unos zapatos de charol bien boleados el look será cómodo pero perfecto para conquistar la calle.
SOMBRERO LOCO
Esta tendencia se ha visto presente desde el año pasado en womenswear y por fin llega su versión masculina. Se trata de buscar piezas divertidas, complejas en su construcción para convertirse en el statement perfecto para tu look.
BORDADOS
Las prendas que incorporen detalles artesanales que aporten textura y carácter son un must en la lista de shopping. Los bordados funcionan tanto en piezas protagonistas como en acentos sutiles que elevan un look sencillo: los hay desde los realizados con lentejuelas, hasta motivos realizados únicamente con hilo en tonos que destaquen.
ARRUGADOS
Como este año amenaza con ser un regreso a 2016, el efecto craquelado vuelve con fuerza. ¿Nuestra sugerencia? Incorporarlos a través de piezas con drapeados o con teñidos que aporten un pequeño efecto de arrugas.
NUDO EN EL CUELLO
Llevar algo atado al cuello es un gesto capaz de transformar un look y que se reinventa con nuevos formatos de la clásica corbata. Para ser un rockstar, habría que elegir una delgada y larga y para un vibe más alternativo, buscar materiales o texturas que sorprendan como fruncidos.
FLAMING HOT
Este es el color que domina la temporada. Desde tonos lavanda hasta morados intensos, aparece como un acento para otros que seguramente ya forman parte del fondo de armario como el gris.
PREPPY DESALINEADO
La estética preppy que hemos visto varias temporadas se relaja con camisas abiertas y desfajadas y corbatas flojas. ¿El secreto? Pensar en esta tendencia como una rebelión contra tu uniforme del diario.