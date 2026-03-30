Trend Report | Las tendencias masculinas Primavera-Verano 2026 imperdibles

LUX

Todo se trata de encontrar nuestra versión más etérea: linos, tonos blanco y hueso, drapeados y una sensación de ligereza en las piezas que elegimos. Menos estructura, más fluidez.

1. Rosario, EMANUELE BICCOCHI, ssense.com; 2. Playera, ACNE STUDIOS, El Palacio de Hierro; 3. Camisa, MAISON MARGIELA, farfetch.com; 4. Rosario, CHROME HEARTS, farfetch.com. 5. Lentes, CARTIER, Masaryk 465, Polanco; 6. Sandalias, BOTTEGA VENETA, ssense.com. (FOTOS: SHUTTERSTOCK; LAUNCHMETRICS.COM; SPOTLIGHT; SSENSE.COM; FARFETCH.COM; ELPALACIODEHIERRO.COM; CARTIER.MX; PRECIO EN PUNTO DE VENTA.)

LENTES DE AVIADOR

Un clásico que toma fuerza esta temporada. Aportan un aire effortless y ligeramente retro que eleva cualquier look, desde el más relajado, hasta el más pulido. Sugerimos buscar un par con micas entintadas para sentirnos como en una escena de Top Gun.

1. SAINT LAURENT, farfetch. com; 2. HAWKERS, C.C. Parque Vía Vallejo; 3. RAY-BAN, Sunglass Hut; 4. TOM FORD, ssense.com. 5. GUCCI, El Palacio de Hierro. (FOTOS: SHUTTERSTOCK; LAUNCHMETRICS.COM/SPOTLIGHT; RAYBAN.COM; FARFETCH.COM; SSENSE.COM; HAWKERSCO.COM; ELPALACIODEHIERRO.COM; PRECIO EN PUNTO DE VENTA.)

LOUNGEWEAR

La ropa de descanso se ha vuelto mucho más sofisticada. La apuesta debe ser por conjuntos de tejido de punto o por mezclar distintas piezas entre sí. Con accesorios clave como unos zapatos de charol bien boleados el look será cómodo pero perfecto para conquistar la calle.

1. Pantalón, ZARA, C.C. Parque Delta; 2. Suéter, MASSIMO DUTTI, C.C. Santa Fe; 3. Zapatos, BOSS, El Palacio de Hierro; 4. Suéter, ZARA, C.C Parque Delta; 5. Zapatos, CAMPER, C.C. Perisur. (FOTOS: SHUTTERSTOCK; LAUNCHMETRICS.COM/SPOTLIGHT; ZARA.COM; MASSIMODUTTI.COM; HUGOBOSS.COM; CAMPER.COM; PRECIO EN PUNTO DE VENTA.)

SOMBRERO LOCO

Esta tendencia se ha visto presente desde el año pasado en womenswear y por fin llega su versión masculina. Se trata de buscar piezas divertidas, complejas en su construcción para convertirse en el statement perfecto para tu look.