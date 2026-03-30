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Estilo

Trend Report | Las tendencias masculinas Primavera-Verano 2026 imperdibles

La temporada de la experimentación por fin está aquí y es una gran oportunidad para darle rienda suelta a tu armario sin perder el estilo.
lun 30 marzo 2026 05:55 AM
Tendencias masculinas primavera-verano 2026
. (FOTOS: ISTOCK / LAUNCHMETRICS.COM/SPOTLIGHT.)

Estamos listos para el aumento de temperatura de la temporada y vaya que las hemos estado esperando con ansias para darle la bienvenida con mucho estilo. Seleccionamos nueve tendencias masculinas que todos querrán usar y los secretos para llevarlas. A veces, solo se necesita un pequeño accesorio para que una nueva estética se cuele sutilmente en nuestro armario.

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LUX

Todo se trata de encontrar nuestra versión más etérea: linos, tonos blanco y hueso, drapeados y una sensación de ligereza en las piezas que elegimos. Menos estructura, más fluidez.

Moda masculina Lux, primavera-verano 2026
1. Rosario, EMANUELE BICCOCHI, ssense.com; 2. Playera, ACNE STUDIOS, El Palacio de Hierro; 3. Camisa, MAISON MARGIELA, farfetch.com; 4. Rosario, CHROME HEARTS, farfetch.com. 5. Lentes, CARTIER, Masaryk 465, Polanco; 6. Sandalias, BOTTEGA VENETA, ssense.com. (FOTOS: SHUTTERSTOCK; LAUNCHMETRICS.COM; SPOTLIGHT; SSENSE.COM; FARFETCH.COM; ELPALACIODEHIERRO.COM; CARTIER.MX; PRECIO EN PUNTO DE VENTA.)

LENTES DE AVIADOR

Un clásico que toma fuerza esta temporada. Aportan un aire effortless y ligeramente retro que eleva cualquier look, desde el más relajado, hasta el más pulido. Sugerimos buscar un par con micas entintadas para sentirnos como en una escena de Top Gun.

Lentes de aviador en tendencia 2026
1. SAINT LAURENT, farfetch. com; 2. HAWKERS, C.C. Parque Vía Vallejo; 3. RAY-BAN, Sunglass Hut; 4. TOM FORD, ssense.com. 5. GUCCI, El Palacio de Hierro. (FOTOS: SHUTTERSTOCK; LAUNCHMETRICS.COM/SPOTLIGHT; RAYBAN.COM; FARFETCH.COM; SSENSE.COM; HAWKERSCO.COM; ELPALACIODEHIERRO.COM; PRECIO EN PUNTO DE VENTA.)

LOUNGEWEAR

La ropa de descanso se ha vuelto mucho más sofisticada. La apuesta debe ser por conjuntos de tejido de punto o por mezclar distintas piezas entre sí. Con accesorios clave como unos zapatos de charol bien boleados el look será cómodo pero perfecto para conquistar la calle.

Loungewear
1. Pantalón, ZARA, C.C. Parque Delta; 2. Suéter, MASSIMO DUTTI, C.C. Santa Fe; 3. Zapatos, BOSS, El Palacio de Hierro; 4. Suéter, ZARA, C.C Parque Delta; 5. Zapatos, CAMPER, C.C. Perisur. (FOTOS: SHUTTERSTOCK; LAUNCHMETRICS.COM/SPOTLIGHT; ZARA.COM; MASSIMODUTTI.COM; HUGOBOSS.COM; CAMPER.COM; PRECIO EN PUNTO DE VENTA.)

SOMBRERO LOCO

Esta tendencia se ha visto presente desde el año pasado en womenswear y por fin llega su versión masculina. Se trata de buscar piezas divertidas, complejas en su construcción para convertirse en el statement perfecto para tu look.

Sombreros de moda para hombres 2026
1. ADOLFO DOMINGUEZ, C.C. Santa Fe; 2. PRO-X ELEMENTS, farfetch.com. 3. ISSEY MIYAKE, ssense.com; 4. MAISON MARGIELA, El Palacio de Hierro; 5. JACQUEMUS, farfetch.com. (FOTOS: SHUTTERSTOCK; LAUNCHMETRICS.COM/SPOTLIGHT; ADOLFODOMINGUEZ.COM; SSENSE.COM; ELPALACIODEHIERRO.COM; FARFETCH.COM; PRECIO EN PUNTO DE VENTA)

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BORDADOS

Las prendas que incorporen detalles artesanales que aporten textura y carácter son un must en la lista de shopping. Los bordados funcionan tanto en piezas protagonistas como en acentos sutiles que elevan un look sencillo: los hay desde los realizados con lentejuelas, hasta motivos realizados únicamente con hilo en tonos que destaquen.

Bordados de moda para hombre
1. Suéter, GCDS, gcds.com; 2. Zapatos, SEBAGO, farfetch.com; 3. Camisa, KHOKI, eye-khoki.com; 4. Chamarra, KARTIK RESEARCH, kartikresearch.com. 5. Pantalón, ZARA, C.C. Parque Delta. (FOTOS: SHUTTERSTOCK; LAUNCHMETRICS.COM/SPOTLIGHT; GCDS.COM; FARFETCH.COM; EYEKHOKI.COM; KARTIKSEARCH.COM; ZARA.COM; PRECIO EN PUNTO DE VENTA.)

ARRUGADOS

Como este año amenaza con ser un regreso a 2016, el efecto craquelado vuelve con fuerza. ¿Nuestra sugerencia? Incorporarlos a través de piezas con drapeados o con teñidos que aporten un pequeño efecto de arrugas.

prendas-moda-hombres-2026.jpg
1. Tarjetero, ACNE STUDIOS, ssense.com; 2. Pantalón, RICK OWENS, farfetch.com; 3. Camisa, LOEWE, loewe.com; 4. Playera, DIESEL, El Palacio de Hierro; 5. Impermeable, 424, farfetch.com; 6. Zapatos, YUME YUME, ssense.com. (FOTOS: SHUTTERSTOCK; LAUNCHMETRICS.COM/SPOTLIGHT; SSENSE.COM; FARFETCH.COM; LOEWE.COM; ELPALACIODEHIERRO.COM; FARFETCH.COM; PRECIO EN PUNTO DE VENTA.)

NUDO EN EL CUELLO

Llevar algo atado al cuello es un gesto capaz de transformar un look y que se reinventa con nuevos formatos de la clásica corbata. Para ser un rockstar, habría que elegir una delgada y larga y para un vibe más alternativo, buscar materiales o texturas que sorprendan como fruncidos.

Corbatas masculinas en tendencia 2026
1. BRUNELLO CUCINELLI, farfetch.com; 2. TOM FORD, El Palacio de Hierro; 3. THOM BROWNE, farfetch. com; 4. BOTTEGA VENETA, El Palacio de Hierro; 5. OUR (FOTOS: SHUTTERSTOCK; LAUNCHMETRICS.COM/SPOTLIGHT; FARFETCH.COM; ELPALACIODEHIERRO.COM; SSENSE.COOM; PRECIO EN PUNTO DE VENTA. LEGACY, ssense.com.)

FLAMING HOT

Este es el color que domina la temporada. Desde tonos lavanda hasta morados intensos, aparece como un acento para otros que seguramente ya forman parte del fondo de armario como el gris.

Ropa y accesorios en tendencia para hombre 2026
1. Lentes, RETROSUPERFUTURE, Av. Tamaulipas 141, Condesa ; 2. Balaclava, NEEDLES, farfetchcom; 3. Reloj, BREITLING, Lafontaine 102, Polanco; 4. Zapato, YUME YUME, ssense.com. 5. Camisa, SÉFR, farfetch.com. (FOTOS SHUTTERSTOCK; LAUNCHMETRICS.COM/SPOTLIGHT; RETROSUPERFUTURE.COM; FARFETCH.COM; BREITLING.COM; SSENSE.COM; PRECIO EN PUNTO DE VENTA)

PREPPY DESALINEADO

La estética preppy que hemos visto varias temporadas se relaja con camisas abiertas y desfajadas y corbatas flojas. ¿El secreto? Pensar en esta tendencia como una rebelión contra tu uniforme del diario.

Preppy desalineado
1. Suéter, RICK OWENS, farfetch.com; 2. Calcetines, DUM DUM STUDIO, dumdum. studio; 3. Shorts, ACNE STUDIOS, El Palacio de Hierro; 4. Suéter, ZARA, C.C. Parque Delta; 5. Bufanda, PAUL SMITH, farfetch.com; 6. Camisa, CEREAL, cerealbrand.co (CORTESÍA. FOTOS: SHUTTERSTOCK; LAUNCHMETRICS.COM/SPOTLIGHT; FARFETCH.COM; DUMDUM.STUDIO; ELPALACIODEHIERRO.COM; ZARA.COM; CEREALBRAND.CO; PRECIO EN PUNTO DE VENTA.)

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