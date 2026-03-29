En una industria marcada por la urgencia y el cambio constante, Whitman ha construido su identidad desde una premisa distinta: desacelerar. Fundada en 2014 por los hermanos colombianos Felipe y Sebastián Falla, la marca nació a partir de una pregunta esencial: ¿Cómo podemos crear moda desde la responsabilidad y aportar nuevas formas de producir dentro de la industria textil?
Whitman, la marca de moda colombiana que debes conocer
Desde entonces, su propuesta ha evolucionado hasta convertirse en algo más que una firma de ropa. Whitman se presenta como un estilo de vida que entiende cada prenda como el resultado de decisiones que impactan tanto en quienes las usan como en el entorno que las produce. La selección de materias primas, los procesos de fabricación y los detalles de cada diseño responden a una lógica que privilegia la permanencia sobre la tendencia.
Diseñar para durar
Las colecciones de Whitman habitan en el punto exacto entre lo clásico y lo funcional. Son piezas pensadas para acompañar distintos momentos del día a día y de la vida –con abrigos, suéteres de lana y camisas, así como camisetas, bermudas, shorts de baño y zapatos– que exigen versatilidad y carácter. En lugar de seguir modas efímeras, la marca trabaja bajo el concepto de slow made, una filosofía que entiende el tiempo como un ingrediente esencial del proceso creativo.
El resultado es un guardarropa que no busca destacar por exceso, sino por precisión: cortes limpios, acabados cuidados y materiales que resisten el paso del tiempo. Una propuesta que conecta con un hombre que valora la funcionalidad sin renunciar a la elegancia.
Un espacio que va más allá de la ropa
A casi una década de su fundación y tras su llegada a México hace cerca de dos años, Whitman ha encontrado en la Ciudad de México un terreno natural para su visión. La marca cuenta actualmente con dos tiendas en puntos clave de la capital –sobre Avenida Masaryk y en el Centro Comercial Santa Fe–, concebidas como espacios donde conviven diseño, arte y música, y donde la experiencia trasciende la compra.
En este universo, vestir se convierte en una elección consciente. Porque para Whitman, el verdadero lujo no reside en la novedad constante, sino en el detalle, la permanencia y el propósito detrás de cada prenda.