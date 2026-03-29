Whitman, la marca de moda colombiana que debes conocer

Desde entonces, su propuesta ha evolucionado hasta convertirse en algo más que una firma de ropa. Whitman se presenta como un estilo de vida que entiende cada prenda como el resultado de decisiones que impactan tanto en quienes las usan como en el entorno que las produce. La selección de materias primas, los procesos de fabricación y los detalles de cada diseño responden a una lógica que privilegia la permanencia sobre la tendencia.

Diseñar para durar

Las colecciones de Whitman habitan en el punto exacto entre lo clásico y lo funcional. Son piezas pensadas para acompañar distintos momentos del día a día y de la vida –con abrigos, suéteres de lana y camisas, así como camisetas, bermudas, shorts de baño y zapatos– que exigen versatilidad y carácter. En lugar de seguir modas efímeras, la marca trabaja bajo el concepto de slow made, una filosofía que entiende el tiempo como un ingrediente esencial del proceso creativo.

El resultado es un guardarropa que no busca destacar por exceso, sino por precisión: cortes limpios, acabados cuidados y materiales que resisten el paso del tiempo. Una propuesta que conecta con un hombre que valora la funcionalidad sin renunciar a la elegancia.