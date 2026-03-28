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Estilo

Las novedades de la semana de Life and Style

Las buenas noticias llegan una vez más en esta nueva edición de nuestra ya conocida sección. Mira lo último en tecnología, drinks, viajes de lujo y mucho más.
sáb 28 marzo 2026 09:00 AM
Las novedades de la semana de Life and Style
. (Cortesía/Fotoarte: Pamela Jarquín)

¡El tiempo pasa volando! Cerramos con broche de oro una semana más y prácticamente el mes, y la mejor manera de darle la bienvenida a los próximos días es conociendo todas las novedades y lanzamientos que diversas marcas nos han presentado desde diversos frentes.

¿Fan del buen sonido? ¿Amante de la comodidad pero sin sacrificar la moda? Tenemos algo para ti.

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Le Creuset presenta ‘Deep Teal’, el color del año que nos transporta a la calma

La icónica marca francesa Le Creuset, reconocida por su maestría en hierro colado esmaltado, presentó su color del año Deep Teal, un tono fresco y luminoso que captura la profundidad del azul con sutiles insinuaciones de verde. Complementa paletas oscuras, contrasta con tonos claros y aporta modernidad a cualquier mesa o espacio. Ya se encuentra disponible en boutiques seleccionadas y en puntos de venta autorizados incluyendo Catta Prado y Santa Fe, así como Palacio de Hiero y City Market.

Sonos presenta dos nuevos lanzamientos: Sonos Play y Era 100 SL

Sonos fortalece su sistema con dos bocinas clave para disfrutar del sonido en cada rincón del hogar: Sonos Play y Sonos Era 100SL. La primera es la bocina más versátil de la marca, con sonido estéreo, diseñada para sumarse al sistema en casa. Además, está diseñada para llevarla a todas partes con su correa removible. Por otro lado, la Era 100SL ofrece un diseño sin micrófono y un conjunto de funciones optimizadas con un sonido sólido y envolvente desde el primer día. Disponibles a partir del 31 de marzo en color blanco y negro en un precio de $5,699.00 pesos y $3,599.00 pesos, respectivamente.

Birkenstock presenta Utti Lace, su nueva silueta urbana

Para celebrar la primavera, Birkenstock lanzó en México el modelo Utti Lace, un calzado cerrado inspirado en el mocasín tradicional con diseño natural y fresco. Este diseño de la temporada Primavera-Verano 2026 ofrece una propuesta fresca, pero mantiene la esencia de la marca. Es de materiales de alta calidad, costuras visibles con inspiración artesanal y una silueta orgánica que reflejan equilibrio entre tradición y modernidad. Incorpora la plantilla Deep Blue, un sistema multicapa diseñado para favorecer una pisada más ergonómica.

ZEGNA, patrocinador principal del pabellón de Italia en la 61º Exposición Internacional de Arte

¡Buenas noticias! ZEGNA es el patrocinador principal del pabellón de Italia en la 61º Exposición Internacional de Arte — La Biennale di Venezia. El Pabellón Italiano presentará Con te con tutto, de Chiara Camoni, un proyecto que nos invita a repensar nuestra forma de estar en el mundo a través del intercambio. El apoyo de ZEGNA forma parte de una visión cultura arraigada en la historia de la familia. También, del 22 de mayo al 22 de noviembre, parelalmente a la Bienal de Arte, Oasi Zegna albergará una exposición individual de Chiara Camoni, reforzando el diálogo entre arte contemporáneo y paisaje.

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Marshall lanza su nuevo altavoz portátil Bromley 450

Marshall amplía su gama de altavoces para fiestas con el lanzamiento del Bromley 450, con el mismo diseño inconfundible que el Bromley 750, pero en un formato más compacto. Sus controles táctiles facilitan una interacción intuitiva, mientras que su robusta construcción está preparada para aguantar el uso intensivo, entornos ruidosos y noches largas. Un recubrimiento de cuero PU de base acuosa envuelve un diseño de caja premium, con suaves esquinas de plástico TPU para mayor durabilidad. Ya está a la venta en la página oficial de la marca en un precio aproximado de $14,499.00 pesos.

Moët & Chandon inaugura Champagne Bar en El Palacio de Hierro

Moët & Chandon anunció el relanzamiento de su Champagne Bar en El Palacio de Hierro Polanco, un espacio renovado que reinterpreta el arte de vivir el champagne con una propuesta gastronómica chic y contemporánea. Inspirado en el espíritu art déco y el savoir-faire que caracteriza a la maison, este espacio propone una experiencia sofisticada y a la vez relajada con una carta versátil pensada para maridar con etiquetas como Brut Impérial y Grand Vintage. A cualquier hora del día, los clientes Palacio podrán disfrutar experiencias con toda la gama de la marca.

Four Seasons Yachts debuta y marca una nueva era en alta mar

La embarcación inaugural de Four Seasons Yachts, Four Seasons I, zarpó en su viaje inaugural por el Mediterráneo para llevar su hospitalidad a una nueva frontera de viajes de ultra lujo. Esta es la primera vez que el yate introduce por primera vez el icónico servicio de lujo en el ámbito náutico. Four Seasons I inició su primer viaje por el Mediterráneo el pasado 20 de marzo, concedido con un enfoque residencial y diseñado en colaboración de referencia internacional. Redefine la vida en alta mar a través de suites amplias, propuestas culinarias de clase mundial y un programa integral de bienestar.

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Four Seasons Moët & Chandon Ermenegildo Zegna
Entrenamiento, salud y accesorios
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