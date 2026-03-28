Las novedades de la semana de Life and Style

Le Creuset presenta ‘Deep Teal’, el color del año que nos transporta a la calma

La icónica marca francesa Le Creuset, reconocida por su maestría en hierro colado esmaltado, presentó su color del año Deep Teal, un tono fresco y luminoso que captura la profundidad del azul con sutiles insinuaciones de verde. Complementa paletas oscuras, contrasta con tonos claros y aporta modernidad a cualquier mesa o espacio. Ya se encuentra disponible en boutiques seleccionadas y en puntos de venta autorizados incluyendo Catta Prado y Santa Fe, así como Palacio de Hiero y City Market.

Sonos presenta dos nuevos lanzamientos: Sonos Play y Era 100 SL

Sonos fortalece su sistema con dos bocinas clave para disfrutar del sonido en cada rincón del hogar: Sonos Play y Sonos Era 100SL. La primera es la bocina más versátil de la marca, con sonido estéreo, diseñada para sumarse al sistema en casa. Además, está diseñada para llevarla a todas partes con su correa removible. Por otro lado, la Era 100SL ofrece un diseño sin micrófono y un conjunto de funciones optimizadas con un sonido sólido y envolvente desde el primer día. Disponibles a partir del 31 de marzo en color blanco y negro en un precio de $5,699.00 pesos y $3,599.00 pesos, respectivamente.

Birkenstock presenta Utti Lace, su nueva silueta urbana

Para celebrar la primavera, Birkenstock lanzó en México el modelo Utti Lace, un calzado cerrado inspirado en el mocasín tradicional con diseño natural y fresco. Este diseño de la temporada Primavera-Verano 2026 ofrece una propuesta fresca, pero mantiene la esencia de la marca. Es de materiales de alta calidad, costuras visibles con inspiración artesanal y una silueta orgánica que reflejan equilibrio entre tradición y modernidad. Incorpora la plantilla Deep Blue, un sistema multicapa diseñado para favorecer una pisada más ergonómica.

ZEGNA, patrocinador principal del pabellón de Italia en la 61º Exposición Internacional de Arte

¡Buenas noticias! ZEGNA es el patrocinador principal del pabellón de Italia en la 61º Exposición Internacional de Arte — La Biennale di Venezia. El Pabellón Italiano presentará Con te con tutto, de Chiara Camoni, un proyecto que nos invita a repensar nuestra forma de estar en el mundo a través del intercambio. El apoyo de ZEGNA forma parte de una visión cultura arraigada en la historia de la familia. También, del 22 de mayo al 22 de noviembre, parelalmente a la Bienal de Arte, Oasi Zegna albergará una exposición individual de Chiara Camoni, reforzando el diálogo entre arte contemporáneo y paisaje.