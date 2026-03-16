Las novedades de la semana de Life and Style

L’occitane presenta su nuevo lanzamiento Fleurs de Cerisier & Thé Blanc

L’occitane en Provence anuncia el lanzamiento de Fleurs de Cerisier & Thé Blanc, una edición limitada que celebra la delicadeza de la flor de cerezo y la pureza luminosa del té blanco. Inspirada en los paisajes primaverales de la Provenza, esta creación combina la suavidad floral de la Sakura con la frescura envolvente del té blanco, lo que da vida a una fragancia elegante, ligera y sofisticada. En sus notas de fondo se encuentran almizcles suaves que envuelven la piel con una estela cálida y sutil.

VEJA x Baserange, el nuevo lanzamiento de sneakers que desearás tener

VEJA y Baserange hicieron una nueva colaboración que redefine el gesto más cotidiano: caminar como un acto de conciencia. Bajo el concepto “Walking as a Meditation”, ambas marcas presentan un sneaker anatómico, flexible, delgado y ultraligero que conecta el pie con su entorno. Está disponible en cuatro colorways; la lengüeta de espuma aporta estructura y suavidad, logrando una silueta que equilibra precisión deportiva y sensibilidad estética y el upper está confeccionado con Nolyn, la versión moderna y sostenible del nylon desarrollado por VEJA.

Hackett London presenta su colección Primavera/Verano 2026

Con su nueva colección Spring/Summer 2026, Hackett London presenta un closet diseñado para el hombre que divide su tiempo entre reuniones, viajes y celebraciones frente al mar. Su propuesta ofrece la frescura de la primavera europea hasta la energía vibrante de México y el Caribe. La sastrería se actualiza con estructuras más ligeras y blazers de construcción suave que permiten mayor libertad sin sacrificar presencia. La paleta acompaña tonos azules marinos profundos, tonos costeros y acentos sutiles en rojo y rosa, así como el beige, arena y off-white toman protagonismo.

Vail Resorts ofrece a la GenZ descuentos imperdibles en Epic Pass

Vail Resorts quiere que esquiar sea más accesible para los jóvenes, por eso propone nuevos precios para la Generación Z. Si tienes entre 13 y 30 años, el Epic Pass 2026/2027 y el Epic Local Pass ofrecen un descuento del 20% sobre el precio estándar. Los adolescentes y adultos jóvenes pueden ahorrar hasta $220 dólares. Todos los pases para la próxima temporada ya están a la venta al precio más bajo del año. También, los titulares de pases de temporada que compren anticipadamente reciben 10 boletos Epic Friend Tickets que ofrecen 50% de descuento en lifta para amigos y familia.