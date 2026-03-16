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Estilo

Las novedades de la semana de Life and Style

¿Amante de la moda, de las buenas noticias y lo mejor en tendencias? Esta selección de novedades es para ti.
lun 16 marzo 2026 01:00 PM
Las novedades de la semana de L&S
. (Cortesía/Fotoarte: Pamela Jarquin)

Una semana más comienza y qué mejor manera de darle la bienvenida que conociendo las buenas noticias desde diversos frentes... lanzamientos, novedades y una selección que te pondrá de buen humor en nuestra ya conocida sección.

¿Quieres actualizar tu colección de calzado o tu guardarropa con lo más nuevo? Acá hay algo para ti.

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L’occitane presenta su nuevo lanzamiento Fleurs de Cerisier & Thé Blanc

L’occitane en Provence anuncia el lanzamiento de Fleurs de Cerisier & Thé Blanc, una edición limitada que celebra la delicadeza de la flor de cerezo y la pureza luminosa del té blanco. Inspirada en los paisajes primaverales de la Provenza, esta creación combina la suavidad floral de la Sakura con la frescura envolvente del té blanco, lo que da vida a una fragancia elegante, ligera y sofisticada. En sus notas de fondo se encuentran almizcles suaves que envuelven la piel con una estela cálida y sutil.

VEJA x Baserange, el nuevo lanzamiento de sneakers que desearás tener

VEJA y Baserange hicieron una nueva colaboración que redefine el gesto más cotidiano: caminar como un acto de conciencia. Bajo el concepto “Walking as a Meditation”, ambas marcas presentan un sneaker anatómico, flexible, delgado y ultraligero que conecta el pie con su entorno. Está disponible en cuatro colorways; la lengüeta de espuma aporta estructura y suavidad, logrando una silueta que equilibra precisión deportiva y sensibilidad estética y el upper está confeccionado con Nolyn, la versión moderna y sostenible del nylon desarrollado por VEJA.

Hackett London presenta su colección Primavera/Verano 2026

Con su nueva colección Spring/Summer 2026, Hackett London presenta un closet diseñado para el hombre que divide su tiempo entre reuniones, viajes y celebraciones frente al mar. Su propuesta ofrece la frescura de la primavera europea hasta la energía vibrante de México y el Caribe. La sastrería se actualiza con estructuras más ligeras y blazers de construcción suave que permiten mayor libertad sin sacrificar presencia. La paleta acompaña tonos azules marinos profundos, tonos costeros y acentos sutiles en rojo y rosa, así como el beige, arena y off-white toman protagonismo.

Vail Resorts ofrece a la GenZ descuentos imperdibles en Epic Pass

Vail Resorts quiere que esquiar sea más accesible para los jóvenes, por eso propone nuevos precios para la Generación Z. Si tienes entre 13 y 30 años, el Epic Pass 2026/2027 y el Epic Local Pass ofrecen un descuento del 20% sobre el precio estándar. Los adolescentes y adultos jóvenes pueden ahorrar hasta $220 dólares. Todos los pases para la próxima temporada ya están a la venta al precio más bajo del año. También, los titulares de pases de temporada que compren anticipadamente reciben 10 boletos Epic Friend Tickets que ofrecen 50% de descuento en lifta para amigos y familia.

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Timberland lanza su nueva colección de sneakers Spring 2026

La conocida marca Timberland anunció el lanzamiento de sus sneakers Spring 2026, una propuesta que celebra la llegada de la nueva temporada a través del color, minimalismo y funcionalidad urbana. Destaca con tonos primaveras y la ligereza de las prendas que se adaptan al día a día en la ciudad. Los scout heights para hombre combinan una estética casual con materiales resistentes. Están fabricados con piel de la marca de primera calidad, incorporando una entresuela ligera de EVA que aporta amortiguación y confort.

Playa Tecate: una iniciativa que impulsa el acceso libre a las playas mexicanas para todos

Acceso Playa Tecate es una iniciativa que busca facilitar el acceso libre y gratuito a playas mexicanas, espacios que por ley son bienes nacionales de uso público, pero que en muchos destinos turísticos se han vuelto cada vez más limitados. En colaboración con centros de consumo y autoridades estatales, el proyecto habilita accesos abiertos y dignos para comunidades y visitantes, al tiempo que promueve una cultura de convivencia responsable y cuidado del entorno. Actualmente, ya existen dos accesos en Coco Unlimited y Villa Las Estrellas, en Tulum, donde las personas pueden ingresar sin obligación de consumo. La iniciativa también contempla acciones de reciclaje y forma parte de una estrategia para impulsar el acceso público a las playas.

PUMA presenta Nitro Lab, el punto de encuentro imperdible para runners

PUMA dio a conocer la apertura de Nitro Lab en la capital mexicana, un laboratorio creado para que la comunidad runner descubra, pruebe y entienda la tecnología aplicada al rendimiento real. Más que una activación, es un espacio donde destaca la innovación y presenta la exhibición completa de las cinco siluetas con tecnología Nitro: Fast-R, Deviate Elite, Deviate, Velocity y MagMax. La experiencia permite conocer sus diferencias y beneficios, lo que ayuda a cada corredor a identificar el modelo que mejor se adapta a su objetivo.

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