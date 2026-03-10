'Cloudmonster 3': la nueva generación de On con modelos imperdibles para runners

Cada modelo está diseñado con distinta tecnología, sin embargo todos son capaces de adaptarse a diferentes estilos de running y necesidades de rendimiento. La tercera generación retoma el rocker y la receptividad del modelo original, sin embargo refuerza la amortiguación para maximizar el retorno de energía.

Cloudmonster 3

Ideal como el calzado de entrenamiento diario. Cuenta con sistema de amortiguación CloudTec de triple capa y entresuela de espuma Helion de doble densidad. En el caso de la parte inferior, fue rediseñado para incluir un rocker con forma curva más agresiva que imprime energía. Su speedboard de mezcla de nylon retiene la energía para luego liberarla con el fin de potenciar la propulsión.

Peso: 295 g (26.5 cm para hombre); 240 g (24 cm para mujer)

Tallas: Hombre 25-31 cm y mujer 22-27 cm.

Precio: $6,299.00 pesos.

Disponibilidad: ya disponibles en México

Cloudmonster 3 Hyper

Ideal para entrenamientos de fondo y con diseño se basa en la experiencia de los atletas que los han probado una y otra vez. Este par está pensando para entrenar más duro, recuperarse más rápido y minimizar la fatiga en las piernas. La silueta de segunda generación cuenta con un 20% más de espuma, así como un compuesto mejorado para aumentar la amortiguación.