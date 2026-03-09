Publicidad

Ecos de un valle lejano: todo sobre la colaboración de ZEGNA con Art Basel

Con una boutique efímera en Miami, y una exclusiva cena para sus clientes top, ZEGNA celebró el inicio de una alianza con Art Basel. Este es el inicio de una historia que fusionará arte, naturaleza y moda.
lun 09 marzo 2026 01:57 PM
El universo de Zegna es uno marcado por el amor a la naturaleza y al arte mezclado con una propuesta de moda. Así ha sido desde que, en 1910, Ermenegildo Zegna decidiera establecer su negocio en Trivero, Italia, a los pies de los Alpes de Biella.

Convencido de que la belleza y el arte debían ser fuentes cotidianas de inspiración, se dio a la tarea de encargar obras a artistas locales –como Ettore Olivero Pistoletto y Otto Maraini– para embellecer el pueblo y su fábrica, conocida como Lanificio Zegna. Con estos gestos quería demostrar que la industria podía coexistir con la belleza y que una fábrica podía ser también un lugar de cultura.

Más de un siglo después, sus descendientes están decididos a mantener viva esta filosofía y a permitir que sus clientes alrededor del mundo se familiaricen con estos valores a través de experiencias como Villa Zegna, un espacio efímero que ha visitado ciudades como Shanghái, Nueva York y Dubái con el propósito de recrear elementos de Oasi Zegna, esa reserva natural en la que late el corazón de la casa, para que sus clientes más importantes tengan acceso a él.

La edición más reciente tuvo lugar el pasado mes de diciembre en Miami en el marco de Art Basel, feria con la que la casa firmó una alianza plurianual para tener presencia en sus distintos eventos alrededor del mundo y, sobre todo, para estrechar lazos con los imaginarios que se han vuelto su centro de gravedad.

Durante cuatro días, Villa Zegna recibió a clientes de Canadá, Estados Unidos, México y Brasil exclusivamente por invitación. El espacio –dominado por las plantas y el color rosa, así como por algunas pinturas del artista estadounidense Sam Falls–, fue diseñado como un guiño al valle de los rododendros.

“Años después de que mi abuelo decidiera reforestar Oasi Zegna plantando medio millón de árboles, mi padre pensó que quería dar un toque de color al valle, así que trajo a Pietro Porcinai, el mejor paisajista de Italia, para crear el valle de los rododendros”, relató Gildo Zegna, nieto del fundador, durante la cena inaugural del espacio ante invitados como el artista JR, el coleccionista Craig Robins, el productor musical Giorgio Moroder y Alessandro Sartori, director artístico de la casa.

El acceso a Villa Zegna, da a los invitados la oportunidad de adquirir algunas de las líneas de productos más exclusivas de la casa. Piezas clásicas confeccionadas con materiales preciosos; looks de pasarela hechos a medida; trajes su misura realizados con la Trophy Selection –una selección de finísimos tejidos fabricados con la lanas más exquisitas–; el perfume Il Conte de Zegna, cuya producción está limitada a 300 botellas de cristal de Murano; y calzado y accesorios que pueden personalizarse según sus gustos son apenas algunos ejemplos de lo que aguarda en su interior.

“Espero que pronto puedan venir a visitarnos a Italia. La pasión de mi abuelo por la naturaleza y el arte fue el origen de nuestra alianza con Art Basel, misma que nos permitirá ser parte de los eventos de la feria alrededor del mundo durante los próximos años”, la invitación de Gildo queda flotando en el aire como una promesa de más ediciones de Villa Zegna, de más cenas como la que presidió, de más arte, de más prendas exquisitas y de más viajes de vuelta al origen.

