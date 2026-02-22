Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Estilo

Las novedades de la semana de Life and Style

Las buenas noticias desde distintos frentes como moda, joyería y hotelería llegan en nuestra selección de esta vez.
dom 22 febrero 2026 10:00 AM
Las novedades de la semana de Life and Style: del 22 de febrero al 01 de marzo
. (Cortesía/Fotoarte: Pamela Jarquín)

El tiempo pasa volando y las buenas noticias no se hacen esperar. Prueba de ello, es la selección de novedades y lanzamientos de esta edición, en la que diversas marcas presentan sus más recientes apuestas desde diversos frentes: moda, hotelería, joyería, experiencias y mucho más.

Sin más preámbulo, acá nuestra esperada selección de esta ocasion.

Publicidad

El Palacio de Hierro lanza su nueva campaña de imagen

La departamental de lujo en México El Palacio de Hierro lanza su nueva campaña de imagen "Soy Totalmente Palacio 2026”, que parte de una idea sencilla y profundamente reconocible: el estilo no es algo que se persigue, es algo que se vive todos los días. Este año, la campaña adquiere un significado especial al coincidir con el 30 aniversario desde que la frase fue acuñada por prima vez por Don Alberto Bailleres, presidente de Grupo Palacio. Tres décadas después, continúa como una expresión viva y vigente.

Sun Club de Veuve Clicquot llega a la CDMX

Veuve Clicquot celebró su primer sun club en la CDMX durante Art Week en semanas pasadas y disponible durante el mes de febrero en el rooftop del Kipton Virgilio. Inspirado en la energía luminosa de la Riviera francesa y en el espíritu audaz de Madame Clicquot, Sun Club ofreceré a los visitantes Veuve Clicquot RICH y RICH Rosé a través de un pairing especial, diseñado para acompañar un menú curado que dialoga con el perfil fresco, frutal y vibrante de estas cuvées, ideal para celebrar el atardecer con una copa en mano en uno de los rooftops más emblemáticos de la ciudad.

Kass Quezada es la nueva cara de Vans y celebra nuevo Drop Upland

Vans anunció oficialmente a Kass Quezada “Quesito” como su nueva embajadora regional. Para celebrar este nombramiento, la marca presenta la campaña “Vans Upland Vintage Era”, que captura la esencia de la cultura Off The Wall a través de una estética nostálgica y relajada. El protagonista de este lanzamiento es el Vans Upland, una silueta sobredimensionada que redefine el estilo urbano actual. Este drop destaca por dos combinaciones de color en gamuza premium: rosa/rojo salmón con beige y otro en azul y rojo.

Van Cleef & Arpels celebra la elegancia del oro rosa en sus creaciones Perlée

Van Cleef & Arpels celebra el oro rosa como una expresión de sensibilidad y refinamiento a través de sus creaciones de joyería Perlée. Este metal precioso ha sido utilizado con fines decorativos desde la década de 1930 y hoy vuelve a ocupar un lugar protagónico en la alta joyería fracasó a su tonalidad suave y envolvente, capaz de despertar sensaciones tiernas y atemporales. Fiel a su savoir-faire, la maison utiliza una aleación especialmente diseñada para preservar la belleza, el color y el brillo del oro a lo largo del tiempo.

Moxy Hotels celebra su llegada a Caribe y Latinoamérica

Moxy Hotels, parte del portafolio de Marriott Convoy, celebró su llegada a la región Caribe y Latinoamérica con la apertura de Moxy Tulum. Sus detalles insignia —desde el check in en el Bar Moxy hasta sus espacios sociales, habitaciones inteligentes y un diseño moderno—, han convertido a la marca en una opción popular para los exploradores urbanos que buscan una propuesta fresca a precios accesibles. Moxy Tulum se ubica frente al Parque del Jaguar y a pocos minutos de las icónicas ruinas mayas. Su diseño se integra de forma orgánica con el paisaje tropical, al mantener las vistas y la vegetación autóctona.

Sony lanza sus nuevos audífonos inalámbricos WF-10000XM6

Sony presentó sus nuevos audífonos inalámbricos WF-1000XM6. Ofrecen destacada calidad de sonido con la mejor precisión de cancelación de ruido, calidad de llamadas y conectividad mejoradas en comparación con el modelo antecesor. Su diseño ergonómico se ha optimizado para lograr un cómodo calce e incorporan materiales circulares y tecnologías de audio desarrolladas junto a ingenieros de renombre mundial. Además, la marca presenta una versión en color rosa elegante de sus audífonos inalámbricos tipo vincha con cancelación de ruido WH-1000XM6.

Publicidad

Samsonite presenta en México su colección Nuon

Samsonite, la marca reconocida en equipaje y soluciones de viaje, lanzó en México Nuon, una maleta pensada para viajar sin complicaciones con máximo espacio y un movimiento ligero. Es una colección fabricada con bicarbonato premium super ligero, pensada para maximizar el espacio interior sin aumentar el peso del equipaje. Gracias a su forma y profundidad, Nuon permite aprovechar mejor el espacio interior, haciendo más fácil empacar desde lo esencial hasta piezas voluminosas.

Spring Drive GMT, el reloj de Grand Seiko inspirado en la cordillera de Hotaka

El reloj Spring Drive GMT SBGE295 está inspirado en los picos del Monte Hotaka. Su carátula presenta tonos verdes y texturas dinámicas, evocando la vegetación estival que cubre las cimas de las montañas. Cuenta con una caja de acero inoxidable de 44 mm de diámetro, 14.7 mm de grosor y 50.8 de longitud. Presenta el característico Zaratsu de Grand Seiko, con superficies que alternan pulido espejo y cepillado fino en distintas áreas de la caja. El bisel giratorio bidireccional incorpora un recubrimiento de zafiro sintético de alta resistencia.

Oura Llega a México a través de Liverpool

Oura, fabricante del smart ring lider en el mundo anunció su lanzamiento oficial en México. A través de una alianza exclusiva con Liverpool, los consumidores podrán adquirir Oura Ring 4, integrando tecnología avanzada, diseño para el uso cotidiano e información respaldada por la ciencia en torno al sueño, estrés y preocupación. Este anillo inteligente es capaz de monitorear más de 50 métricas de salud y bienestar y traducidas en información clara y personalizada. Utiliza algoritmos inteligentes y sensores de grado de investigación que se ajustan al cuerpo de cada persona, incluyendo la forma del dedo y otras diferencias.

Posadas inaugura en Playa del Carmen Devossion by Live Aqua

La compañía hotelera Posadas inauguró Devossion by Live Aqua, su nuevo y exclusivo concepto de hospedaje todo incluido en Quintana Roo y diseñado para adultos, especialmente parejas. Su concepto “todo incluido de experiencias” está centrado en romance, bienestar y conexión, que eleva los estándares tradicionales del segmento para adultos. Propone un ecosistema integral de experiencias memorables, gastronomía gourmet y un Cenote Spa de clase mundial.

Publicidad

Tags

Vans GRUPO PALACIO DE HIERRO, S.A.B. DE C.V. Sony
Entrenamiento, salud y accesorios
Recibe los mejores consejos para verte mejor.

Más acerca del autor:

Publicidad

Publicidad