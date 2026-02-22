Las novedades de la semana de Life and Style

El Palacio de Hierro lanza su nueva campaña de imagen

La departamental de lujo en México El Palacio de Hierro lanza su nueva campaña de imagen "Soy Totalmente Palacio 2026”, que parte de una idea sencilla y profundamente reconocible: el estilo no es algo que se persigue, es algo que se vive todos los días. Este año, la campaña adquiere un significado especial al coincidir con el 30 aniversario desde que la frase fue acuñada por prima vez por Don Alberto Bailleres, presidente de Grupo Palacio. Tres décadas después, continúa como una expresión viva y vigente.

Sun Club de Veuve Clicquot llega a la CDMX

Veuve Clicquot celebró su primer sun club en la CDMX durante Art Week en semanas pasadas y disponible durante el mes de febrero en el rooftop del Kipton Virgilio. Inspirado en la energía luminosa de la Riviera francesa y en el espíritu audaz de Madame Clicquot, Sun Club ofreceré a los visitantes Veuve Clicquot RICH y RICH Rosé a través de un pairing especial, diseñado para acompañar un menú curado que dialoga con el perfil fresco, frutal y vibrante de estas cuvées, ideal para celebrar el atardecer con una copa en mano en uno de los rooftops más emblemáticos de la ciudad.

Kass Quezada es la nueva cara de Vans y celebra nuevo Drop Upland

Vans anunció oficialmente a Kass Quezada “Quesito” como su nueva embajadora regional. Para celebrar este nombramiento, la marca presenta la campaña “Vans Upland Vintage Era”, que captura la esencia de la cultura Off The Wall a través de una estética nostálgica y relajada. El protagonista de este lanzamiento es el Vans Upland, una silueta sobredimensionada que redefine el estilo urbano actual. Este drop destaca por dos combinaciones de color en gamuza premium: rosa/rojo salmón con beige y otro en azul y rojo.

Van Cleef & Arpels celebra la elegancia del oro rosa en sus creaciones Perlée

Van Cleef & Arpels celebra el oro rosa como una expresión de sensibilidad y refinamiento a través de sus creaciones de joyería Perlée. Este metal precioso ha sido utilizado con fines decorativos desde la década de 1930 y hoy vuelve a ocupar un lugar protagónico en la alta joyería fracasó a su tonalidad suave y envolvente, capaz de despertar sensaciones tiernas y atemporales. Fiel a su savoir-faire, la maison utiliza una aleación especialmente diseñada para preservar la belleza, el color y el brillo del oro a lo largo del tiempo.

Moxy Hotels celebra su llegada a Caribe y Latinoamérica

Moxy Hotels, parte del portafolio de Marriott Convoy, celebró su llegada a la región Caribe y Latinoamérica con la apertura de Moxy Tulum. Sus detalles insignia —desde el check in en el Bar Moxy hasta sus espacios sociales, habitaciones inteligentes y un diseño moderno—, han convertido a la marca en una opción popular para los exploradores urbanos que buscan una propuesta fresca a precios accesibles. Moxy Tulum se ubica frente al Parque del Jaguar y a pocos minutos de las icónicas ruinas mayas. Su diseño se integra de forma orgánica con el paisaje tropical, al mantener las vistas y la vegetación autóctona.

Sony lanza sus nuevos audífonos inalámbricos WF-10000XM6

Sony presentó sus nuevos audífonos inalámbricos WF-1000XM6. Ofrecen destacada calidad de sonido con la mejor precisión de cancelación de ruido, calidad de llamadas y conectividad mejoradas en comparación con el modelo antecesor. Su diseño ergonómico se ha optimizado para lograr un cómodo calce e incorporan materiales circulares y tecnologías de audio desarrolladas junto a ingenieros de renombre mundial. Además, la marca presenta una versión en color rosa elegante de sus audífonos inalámbricos tipo vincha con cancelación de ruido WH-1000XM6.