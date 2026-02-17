Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Estilo

Caballo de Fuego: Las colecciones imperdibles que celebran el Año Nuevo Chino 2026

La moda, relojería y más se hacen presentes para celebrar el año del caballo a través de ediciones limitadas que sin duda se vuelven objetos de deseo.
mar 17 febrero 2026 05:55 AM
Caballo de Fuego: Las colecciones imperdibles que celebran el Año Nuevo Chino 2026
. (Cortesía/Fotoarte: Pamela Jarquin)

El Año Nuevo Chino 2026 llegó una vez más. Esta vez lo hace marcado por la intensidad del Caballo de Fuego que refleja libertad, energía y éxito. Para celebrar, diversas marcas de lujo y de moda hallan aquí una oportunidad de reinterpretar su espíritu en ediciones especiales que, sin duda, se vuelven objeto de deseo por tratarse de pocas piezas al alcance del público.

Acá nuestra selección favorita para celebrar este signo.

Publicidad

Hublot

Hublot se une a las celebraciones del año del caballón través del Spirit of Big Bang Year of the Horse, una edición limitada de 88 piezas que celebra la fuerza, libertad y energía de este animal a través del Art of Fusion. Esta pieza destaca por la silueta del caballo en oro, integrada en la esfera como un poderoso símbolo del fuego, un elemento asociado a este signo. Además, sus líneas de oro tridimensionales están inspiradas en los bordados de las antiguas túnicas ceremoniales chinas. Es ideal para coleccionistas y amantes de ediciones con significado.

Tequila Don Julio 1942

La energía del Año del Caballo se refleja en la nueva edición limitada de Don Julio 1941 con una propuesta que celebra el legado, herencia cultural y nuevos comienzos a través de un diseño que fusiona el tradicional patrón mexicano ikat rebozo con la simbología del caballo del zodiaco chino. Este lanzamiento conserva el mismo tequila ultra premium elaborado con 100% agave Blue Weber, añejado por al menos dos años en barricas de roble blanco americano. Disponible solo en Estados unidos.

Blancpain

La marca de alta relojería Blancpain celebra el Caballo de Fuego este año con una edición limitada de 50 piezas. Esta pieza realizada en platino destaca por su esfera de esmalte Grand Feu en tono rosa salmón y un rotor de oro de 22 quilates grabado a mano en los talleres Métiers d’Art, donde el caballo aparece en pleno galope como símbolo de energía, fuerza y movimiento. El reloj está impulsado por el calibre 3638, un movimiento automático desarrollado por la marca que ofrece una reserva de marcha de siete días.

Converse

El caballo del zodiaco chino fue la inspiración para Converse en su colección ‘Taking Flight’. Los diseños incorporan elementos simbólicos como el emblema de Pegaso, detalles de herraduras y acentos en hilo dorado que representan buena suerte, mientras que el clásico rojo chino intensifica el mood festivo de Año Nuevo. Las texturas en capas y tonos suaves dan calidez y un aire creativo a los looks. La colección introduce tres siluetas: Chuck 70 Tassel Edition, Chuck Taylor All Star Fold Over Lift Boot y Run Star Trainer Edition.

Publicidad

Chopard

La icónica marca presenta dos nuevas creaciones de su icónica colección Ice Cube inspiradas en el Año del Caballo de Fuego: un colgante y una pulsera unisex que reinterpretan el minimalismo arquitectónico de la maison con un audaz acento de HyCeram rojo intenso. Estas joyas combinan oro rosa ético de 18 quilates con un gallón central de cerámica de alto rendimiento, creando un contraste gráfico, dando vida a piezas modernas y resistentes pensadas para celebrar el nuevo año con fuerza y sofisticación.

Bvlgari

La marca le da la bienvenida al Año Nuevo Chino con una colección de creaciones exclusivas que rinden homenaje al espíritu de renovación, vitalidad y unión. Desde joyería, relojería y hasta accesorios y fragancias, todas las piezas están inspiradas en la energía del caballo, entre las que destacan un broche de caballo de edición especial, inspirado en un diseño de herencia de los años 70. Elaborado en oro amarillo, con más de 130 horas de diseño y 50 horas de orfebrería, está incrustado con más de 40 rubíes cabujón y diamantes pavés.

Oris

Las celebraciones del Año Nuevo Chino en el mundo de la relojería llegan también a Oris en una edición limitada. Se trata de un reloj revestido de un resplandor carmesí; desde el rojo intenso de la carátula y los tonos ardientes de las subesferas, hasta los ricos tonos marrones de la suave correa de piel de cordovan. En su interior está el conceptual Calibre 113, uno de los movimientos más audaces. Añade motivos de caballos en galope y el otro en descanso en la pantalla indicadora de reserva de marcha.

Publicidad

Tags

Converse Hublot Chopard
Entrenamiento, salud y accesorios
Recibe los mejores consejos para verte mejor.

Más acerca del autor:

Publicidad

Publicidad