Caballo de Fuego: Las colecciones imperdibles que celebran el Año Nuevo Chino 2026

Hublot

Hublot se une a las celebraciones del año del caballón través del Spirit of Big Bang Year of the Horse, una edición limitada de 88 piezas que celebra la fuerza, libertad y energía de este animal a través del Art of Fusion. Esta pieza destaca por la silueta del caballo en oro, integrada en la esfera como un poderoso símbolo del fuego, un elemento asociado a este signo. Además, sus líneas de oro tridimensionales están inspiradas en los bordados de las antiguas túnicas ceremoniales chinas. Es ideal para coleccionistas y amantes de ediciones con significado.

Tequila Don Julio 1942

La energía del Año del Caballo se refleja en la nueva edición limitada de Don Julio 1941 con una propuesta que celebra el legado, herencia cultural y nuevos comienzos a través de un diseño que fusiona el tradicional patrón mexicano ikat rebozo con la simbología del caballo del zodiaco chino. Este lanzamiento conserva el mismo tequila ultra premium elaborado con 100% agave Blue Weber, añejado por al menos dos años en barricas de roble blanco americano. Disponible solo en Estados unidos.

Blancpain

La marca de alta relojería Blancpain celebra el Caballo de Fuego este año con una edición limitada de 50 piezas. Esta pieza realizada en platino destaca por su esfera de esmalte Grand Feu en tono rosa salmón y un rotor de oro de 22 quilates grabado a mano en los talleres Métiers d’Art, donde el caballo aparece en pleno galope como símbolo de energía, fuerza y movimiento. El reloj está impulsado por el calibre 3638, un movimiento automático desarrollado por la marca que ofrece una reserva de marcha de siete días.

Converse

El caballo del zodiaco chino fue la inspiración para Converse en su colección ‘Taking Flight’. Los diseños incorporan elementos simbólicos como el emblema de Pegaso, detalles de herraduras y acentos en hilo dorado que representan buena suerte, mientras que el clásico rojo chino intensifica el mood festivo de Año Nuevo. Las texturas en capas y tonos suaves dan calidez y un aire creativo a los looks. La colección introduce tres siluetas: Chuck 70 Tassel Edition, Chuck Taylor All Star Fold Over Lift Boot y Run Star Trainer Edition.