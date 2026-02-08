Las novedades de la semana de Life and Style

La banca digital global Revolut aterriza en México

Revolut anunció su llegada a México como banco digital global, con presencia en distintos mercados y una base de más de 70 millones de usuarios en todo el mundo. La plataforma opera desde una sola aplicación y permite realizar pagos, transferencias, control de gastos y manejo de distintas divisas de forma integrada. Como parte de su lanzamiento en el país, presentó un esquema de rendimientos que ofrece tasas anuales de hasta 15%. Entre sus beneficios destaca la posibilidad de recibir dinero desde una cuenta en Estados Unidos o desde cualquier parte del mundo directamente en la app, sin operar bajo el esquema tradicional de remesas. Tras este lanzamiento, la compañía prometió mejoras constantes, opciones extra y paulatinas en sus servicios. Como dato adicional, Revolut anunció recientemente su patrocinio oficial de la escudería Audi en Fórmula 1, una alianza que refuerza su posicionamiento global y su asociación con innovación, tecnología y precisión.

"Meet in Paradise”, la experiencia de Republicana Dominicana para conocer lo mejor del destino

Republicana Dominicana llevó el espíritu vibrante del Caribe al corazón de la capital a través de la experiencia "Meet in Paradise 2026” , donde reunieron a unos 1,600 profesionales del sector turístico. Concebida como una plataforma para fortalecer lazos con principales actores de dicho sector y generar nuevas oportunidades de colaboración e inversión, en esta edición reafirmó relevancia de México como uno de los mercados prioritarios para la nación caribeña. El 2025 fue un año histórico para República Dominicana, pues se registraron 163 mil 579 visitantes provenientes de México, lo que dio como resultado un crecimiento del 39.3% respecto al año anterior.

Hublot y la Selección Mexicana unen fuerzas en increíble colaboración

Hublot anuncia con orgullo su alianza con la Selección Mexicana; como reloj oficial del equipo y también a través de una pieza que el DT Javier Aguirre lucirá en todos los partidos y presentaciones especiales. De igual manera, se lanzará una edición especial que celebrará esta colaboración. La caja de cerámica de color negro mate de 42 mm absorbe la luz y esculpe las sombras. La esfera de diseño negro sobre negro con camuflaje cambia sutilmente con el movimiento y cobra vida con el contraste. La firma de Yohji Yamamoto está integrada en el diseño de cada uno de los 300 estuches personalizados del All Black.

Vodka Spicy, el nuevo lanzamiento de Absolut y Tabasco

Para todos los amantes del picante, tenemos buenas noticias. Absolut Vodka y Tabasco lanzaron un nuevo vodka spicy. Se trata de una fusión de ambas marcas con esencia 100% natural, sin azúcar añadida, creada a partir del puré de chile rojo fermentado y añejado que da vida a la salsa Tabasco. Es ideal para quienes disfrutan de sabores intensos y buscan nuevas formas de experimentar el picante. Ya puedes encontrarlo en las principales tiendas de autoservicio y especializas, así como en e-commerce.