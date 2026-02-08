No hay mejor manera de iniciar el día que conociendo las novedades y lanzamientos de diversas marcas y este domingo no es la excepción. En nuestra selección de hoy, traemos para ti de todo un poco; desde banca digital y turismo hasta moda y relojería. Sin más preámbulo, comenzamos:
Las novedades de la semana de Life and Style
La banca digital global Revolut aterriza en México
Revolut anunció su llegada a México como banco digital global, con presencia en distintos mercados y una base de más de 70 millones de usuarios en todo el mundo. La plataforma opera desde una sola aplicación y permite realizar pagos, transferencias, control de gastos y manejo de distintas divisas de forma integrada. Como parte de su lanzamiento en el país, presentó un esquema de rendimientos que ofrece tasas anuales de hasta 15%. Entre sus beneficios destaca la posibilidad de recibir dinero desde una cuenta en Estados Unidos o desde cualquier parte del mundo directamente en la app, sin operar bajo el esquema tradicional de remesas. Tras este lanzamiento, la compañía prometió mejoras constantes, opciones extra y paulatinas en sus servicios. Como dato adicional, Revolut anunció recientemente su patrocinio oficial de la escudería Audi en Fórmula 1, una alianza que refuerza su posicionamiento global y su asociación con innovación, tecnología y precisión.
"Meet in Paradise”, la experiencia de Republicana Dominicana para conocer lo mejor del destino
Republicana Dominicana llevó el espíritu vibrante del Caribe al corazón de la capital a través de la experiencia "Meet in Paradise 2026” , donde reunieron a unos 1,600 profesionales del sector turístico. Concebida como una plataforma para fortalecer lazos con principales actores de dicho sector y generar nuevas oportunidades de colaboración e inversión, en esta edición reafirmó relevancia de México como uno de los mercados prioritarios para la nación caribeña. El 2025 fue un año histórico para República Dominicana, pues se registraron 163 mil 579 visitantes provenientes de México, lo que dio como resultado un crecimiento del 39.3% respecto al año anterior.
Hublot y la Selección Mexicana unen fuerzas en increíble colaboración
Hublot anuncia con orgullo su alianza con la Selección Mexicana; como reloj oficial del equipo y también a través de una pieza que el DT Javier Aguirre lucirá en todos los partidos y presentaciones especiales. De igual manera, se lanzará una edición especial que celebrará esta colaboración. La caja de cerámica de color negro mate de 42 mm absorbe la luz y esculpe las sombras. La esfera de diseño negro sobre negro con camuflaje cambia sutilmente con el movimiento y cobra vida con el contraste. La firma de Yohji Yamamoto está integrada en el diseño de cada uno de los 300 estuches personalizados del All Black.
Vodka Spicy, el nuevo lanzamiento de Absolut y Tabasco
Para todos los amantes del picante, tenemos buenas noticias. Absolut Vodka y Tabasco lanzaron un nuevo vodka spicy. Se trata de una fusión de ambas marcas con esencia 100% natural, sin azúcar añadida, creada a partir del puré de chile rojo fermentado y añejado que da vida a la salsa Tabasco. Es ideal para quienes disfrutan de sabores intensos y buscan nuevas formas de experimentar el picante. Ya puedes encontrarlo en las principales tiendas de autoservicio y especializas, así como en e-commerce.
Bvlgari lanza su colección de gafas Primavera-Verano 2026
La colección de gafas Bvlgari Primavera-Verano 2026 continúa evolucionando los motivos estéticos icónicos a través de la maestría artesanal y diseños contemporáneos. La línea femenina presenta nuevas interpretaciones de Serpenti Viper, introducidas a través de motivos metálicos entrelazados. Para hombre, la colección adopta la claridad estructural y los códigos geométricos del universo relojero de la maison, ofreciendo nuevos estilos Octo donde los detalles inspirados en los relojes y perfiles facetas convergen en monturas de sofisticación atemporal.
Victorinox celebra la apertura de su tienda en Oasis Coyoacán
La marca suiza Victorinox abrió una tienda en el centro comercial Oasis Coyoacán, consolidando su prestigio como símbolo de innovación y excelencia. Este nuevo espacio refuerza el compromiso de la marca con el país e introduce un concepto minimalista y contemporáneo. Los visitantes podrán descubrir productos como navajas, relojes, maletas, mochilas, accesorios de viaje, entre otras cosas, por supuesto con disponibilidad de sus más recientes lanzamientos y novedades en un ambiente especial.
Breitling y Aston Martin encienden un legado compartido
Breitling unió fuerzas con Aston Martin como socio oficial de relojes. De esta manera, lanzaron el Navitimer B01 Chronograph 43 Aston Martin Aramco Formula OneTM Team, un reloj que marca el regreso de Breitling a la F1. Está limitado a 1,959 piezas y rinde homenaje al año de la primera incursión de Aston Martin en la F1. Cada elemento de este reloj refleja el rendimiento del Aston Martin Racing Green. Su caja es de titanio ligera —la primera jamás utilizada en un Navitimer— así como una esfera de fibra de carbono inspirada en los materiales presentes en la cabina de un monoplaza de F1.
Con información de Alan Páez