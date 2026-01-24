'Sisleÿum for Men': así es la rutina antiedad diseñada para pieles masculinas

¿En qué consiste?
Sisleÿum for Men es una rutina de tratamiento que se enfoca en combatir los signos del envejecimiento, proteger la piel de los hombres contra las agresiones internas y externas, y controlar imperfecciones, manchas y brillo.
¿Cuántos productos incluye?
La rutina está integrada por tres productos complementarios: un gel limpiador purificante, un tónico revitalizante y un tratamiento antiedad en dos versiones, una para piel mixta a grasa y otro para piel normal a seca.
¿Cuál es su principal ingrediente?
El ingrediente clave y exclusivo desarrollado por Sisley es el Fitoactivo de Kinkeliba. Extraído de las hojas de una planta africana del mismo nombre, cuenta con propiedades calmantes y antioxidantes de alta eficacia y está presente en toda la colección.
¿A qué huelen los productos?
A los tres productos se les ha incorporado un sello olfativo en el que notas de maderas, ámbar y especias se combinan con aceites esenciales de mejorana, romero y salvia que aportan sus propiedades calmantes, estimulantes, tonificantes y purificantes.