Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Estilo

'Sisleÿum for Men': así es la rutina antiedad diseñada para pieles masculinas

Todas las investigaciones científicas que avalan a la firma cosmética Sisley se ponen ahora al servicio de la piel masculina con una rutina antiedad que promete atender todas sus necesidades.
sáb 24 enero 2026 03:00 PM
Tratamiento antiedad de Sisley para pieles masculinas
Así es el tratamiento antiedad de Sisley. (Cortesía)

¿De dónde surge la idea?

Las características específicas de la piel masculina –un pH más ácido, una mayor producción de sebo y la irritación y microlesiones generadas por el afeitado– requerían una solución que atendiera de forma específica y eficaz sus requerimientos.

Publicidad

¿En qué consiste?

Sisleÿum for Men es una rutina de tratamiento que se enfoca en combatir los signos del envejecimiento, proteger la piel de los hombres contra las agresiones internas y externas, y controlar imperfecciones, manchas y brillo.

¿Cuántos productos incluye?

La rutina está integrada por tres productos complementarios: un gel limpiador purificante, un tónico revitalizante y un tratamiento antiedad en dos versiones, una para piel mixta a grasa y otro para piel normal a seca.

¿Cuál es su principal ingrediente?

El ingrediente clave y exclusivo desarrollado por Sisley es el Fitoactivo de Kinkeliba. Extraído de las hojas de una planta africana del mismo nombre, cuenta con propiedades calmantes y antioxidantes de alta eficacia y está presente en toda la colección.

¿A qué huelen los productos?

A los tres productos se les ha incorporado un sello olfativo en el que notas de maderas, ámbar y especias se combinan con aceites esenciales de mejorana, romero y salvia que aportan sus propiedades calmantes, estimulantes, tonificantes y purificantes.

Publicidad

Tags

Sisley
Entrenamiento, salud y accesorios
Recibe los mejores consejos para verte mejor.

Más acerca del autor:

Publicidad

Publicidad