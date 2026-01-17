Reinterpretar el mobiliario desde una perspectiva arraigada en las raíces mexicanas fue el objetivo con el que Luis y Gabriel Arredondo fundaron Taller Nacional hace una década en la capital del país. Desde entonces, han sabido consolidar su proyecto como uno de los referentes más auténticos y comprometidos del diseño en México y han demostrado que crear objetos funcionales y estéticamente sofisticados va mucho más allá de la simple manufactura: se trata de construir comunidad, cultura y una narrativa propia que refleja la esencia de nuestro presente.
Taller Nacional: muebles con alma mexicana
Cada una de sus piezas es una celebración de la creatividad local, elaborada con materiales autóctonos, por manos expertas que transmiten toda la riqueza del oficio artesanal. El que fuera inicialmente un pequeño taller está hoy a cargo de proyectos que trascienden fronteras, dotando de carácter y alma espacios residenciales, restaurantes, hoteles y recintos culturales tanto en México como en el extranjero.
La firma se enorgullece de su capacidad para fusionar tradición y vanguardia, logrando un lenguaje estético propio que refleja la sensibilidad de lo mexicano. Entre sus logros más destacados se encuentra el desarrollo de ocho colecciones propias, cada una con una historia y un concepto distinto, pero conectadas por un principio común: la creación de lazos. Desde el mobiliario para el restaurante del Museo Universitario de Arte Contemporáneo (MUAC) hasta colaboraciones en exposiciones internacionales, Taller Nacional ha demostrado una versatilidad y sensibilidad que resuena en distintos territorios del diseño.
Su décimo aniversario, además de marcar un hito en su historia, es también una oportunidad para reflexionar sobre su impacto y proyección futura. Con una nueva identidad visual desarrollada en colaboración con Sodio y un sitio web renovado que funciona como un archivo vivo de su trayectoria, Taller Nacional busca reforzar el vínculo con su comunidad, esa que impulsa su trabajo y su visión a largo plazo.
Para los amantes del buen diseño, de lo hecho a mano y de la historia detrás de cada objeto, Taller Nacional es una expresión de identidad, cultura y pasión por crear cosas con significado y carácter. En un mundo saturado de tendencias pasajeras, su enfoque en la autenticidad y el oficio demuestra que el diseño que perdura y se reinventa sí existe. Con la mirada puesta en el futuro, continúa redefiniendo los límites entre función y diseño, invitando a hombres y mujeres a rodearse de objetos que merecen ser parte de su propia historia.