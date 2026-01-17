Cada una de sus piezas es una celebración de la creatividad local, elaborada con materiales autóctonos, por manos expertas que transmiten toda la riqueza del oficio artesanal. El que fuera inicialmente un pequeño taller está hoy a cargo de proyectos que trascienden fronteras, dotando de carácter y alma espacios residenciales, restaurantes, hoteles y recintos culturales tanto en México como en el extranjero.

Las colecciones de Taller Nacional reflejan una visión contemporánea del mobiliario artesanal mexicano. (Foto: Cortesía)

La firma se enorgullece de su capacidad para fusionar tradición y vanguardia, logrando un lenguaje estético propio que refleja la sensibilidad de lo mexicano. Entre sus logros más destacados se encuentra el desarrollo de ocho colecciones propias, cada una con una historia y un concepto distinto, pero conectadas por un principio común: la creación de lazos. Desde el mobiliario para el restaurante del Museo Universitario de Arte Contemporáneo (MUAC) hasta colaboraciones en exposiciones internacionales, Taller Nacional ha demostrado una versatilidad y sensibilidad que resuena en distintos territorios del diseño.